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Cuál es el ejercicio recomendado por entrenadores para lograr la primera dominada

Practicar el movimiento final sin una estructura previa es el error más frecuente. Paso a paso, esta es la progresión concreta que permite avanzar con continuidad y sin frustraciones

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Hombre joven con camiseta gris y pantalones cortos negros haciendo dominadas en barra de metal en parque con grandes árboles y luz de atardecer.
La primera dominada exige fuerza del tren superior, agarre y control corporal para elevar todo el peso corporal en la barra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr la primera dominada suele parecer una meta lejana, pero GQ sostiene que el camino no pasa por repetir el movimiento sin método. La publicación explica que este ejercicio exige fuerza del tren superior, agarre y control corporal, y que conviene avanzar con progresiones.

Para conseguir hacer la primera dominada, el ejercicio que conviene practicar es el remo en anillas con TRX, según GQ y los expertos citados por ese medio. La fuente lo presenta como la progresión principal porque permite trabajar fuerza, agarre y técnica, y añade que hacerlo dos o tres veces por semana ayuda a notar avances.

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La dificultad de la dominada parte de una idea simple: hay que elevar todo el peso corporal con una barra. Aunque el gesto parece sencillo, la ejecución resulta más exigente de lo que aparenta. La fuente remarca que no basta con tener brazos y espalda fuertes. También hace falta sostenerse bien en la barra y mantener un control claro del cuerpo durante todo el recorrido.

Ahí aparece uno de los errores más comunes que recoge GQ: pensar que la única manera de conseguirla es intentar dominadas una y otra vez. El texto plantea que resulta más eficaz practicar antes otros ejercicios que funcionen como progresión.

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Por qué el remo en anillas con TRX ayuda a lograr la primera dominada

El movimiento que la publicación coloca en el centro de esa progresión es el remo en anillas con TRX. Según GQ, se trata de un ejercicio accesible para casi cualquiera y útil como primer paso hacia la dominada.

Mujer de espaldas con smartwatch y ropa deportiva haciendo ejercicio con bandas TRX en un gimnasio exterior con árboles y césped.
El remo en anillas con TRX es el ejercicio recomendado para lograr la primera dominada, según GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón, de acuerdo con la fuente, es que reúne varias demandas del ejercicio final en una misma tarea. Permite trabajar la fuerza, refuerza el agarre y también sirve para pulir la técnica que luego se necesita en la barra.

El texto añade una pauta concreta de frecuencia para empezar a notar cambios. Señala que practicarlo dos o tres veces por semana puede traducirse en avances hacia la dominada. La dificultad se puede ajustar modificando el ángulo del cuerpo o la posición de las piernas, lo que otorga accesibilidad a distintos niveles de condición física. Alexia Clark, profesional del fitness, habría dicho a GQ que los ejercicios en suspensión con TRX permiten aislar y trabajar la espalda de modo controlado, evitando compensaciones propias de la dominada convencional.

Cómo hacer el ejercicio y aumentar la dificultad

La ejecución empieza con un ajuste básico del material. La fuente indica que primero hay que adaptar el largo del TRX a la posición desde la que se va a realizar el ejercicio. Después, la persona se sienta en el suelo. Puede estirar las piernas si quiere más dificultad o doblar las rodillas para facilitar el movimiento y mantenerlas más cerca del cuerpo.

A continuación, hay que sujetar los mangos del TRX. El texto explica que se puede variar el agarre para trabajar distintas zonas del tren superior, ya sea con las palmas hacia dentro o con agarre supino. Desde esa posición, el movimiento consiste en tirar del cuerpo hacia arriba. Luego hay que hacer una pausa y bajar de forma lenta y controlada hasta extender los brazos.

La referencia de trabajo que ofrece GQ es concreta. La publicación señala que 8 a 10 repeticiones son suficientes para este ejercicio.

Hombre musculoso de espaldas realizando dominadas en una barra fija dentro de un gimnasio bien equipado, con pesas y máquinas en el fondo.
La ejecución de la dominada resulta más exigente de lo que aparenta, aunque el gesto parece sencillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad puede aumentar a medida que el cuerpo gana fuerza y el gesto se vuelve más fácil. La fuente propone sumar repeticiones, alejar más las piernas del cuerpo o apoyarlas sobre un cajón para introducir una sobrecarga progresiva.

Otros ejercicios que pueden acelerar la progresión

El remo en anillas no aparece como única herramienta. La fuente menciona una variante estática que consiste en subir el cuerpo, sostener esa posición durante 30 segundos y luego volver al inicio. Ese trabajo, según el texto, ayuda a desarrollar el agarre y la resistencia muscular. La fuente añade que en esa pausa se acumula el esfuerzo en los brazos.

Además del remo, la publicación enumera otras opciones para acercarse a la primera dominada. Entre ellas figuran la suspensión en barra, las retracciones escapulares, las dominadas con bandas elásticas y las dominadas negativas con ayuda de un banco.

La progresión hacia la primera dominada también puede incluir suspensión en barra, retracciones escapulares, bandas elásticas, dominadas negativas, jalón al pecho y trabajo de core (Imagen Ilustrativa Infobae)
La progresión hacia la primera dominada también puede incluir suspensión en barra, retracciones escapulares, bandas elásticas, dominadas negativas, jalón al pecho y trabajo de core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jennifer Forrester, otra experta del fitness, habría propuesto en GQ el jalón al pecho con agarre de dominada, que activa dorsales, bíceps y romboides. En tanto que el entrenador Gideon Akande, por su parte, habría destacado la utilidad de combinar el remo con agarre supino y el curl de bíceps en TRX para estimular la musculatura involucrada sin agotar los grupos principales.

Según GQ, también conviene sumar trabajo complementario de tren superior y core para reunir la fuerza necesaria para mover el propio peso corporal.

La progresión hacia la primera dominada, según la fuente, depende menos de la prisa que de la continuidad del entrenamiento. GQ plantea ese objetivo como una capacidad que se construye con constancia y trabajo sostenido, con efectos en el rendimiento físico y en lo que el cuerpo puede hacer.

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