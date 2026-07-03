Receta de sopa de zapallo cremosa, rápida y fácil

Un tazón de sopa de zapallo bien caliente puede transformar una tarde fría en una pausa reconfortante. El aroma dulzón del zapallo y el color anaranjado intenso despiertan recuerdos de cocina casera, abuela y charlas en la mesa familiar.
En Argentina, la sopa de zapallo cremosa es un clásico del invierno, ideal para el almuerzo o la cena. Su simpleza y rapidez la volvieron infaltable en hogares de todo el país, ya sea como entrada o como plato principal acompañado de pan tostado.
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Receta de sopa de zapallo cremosa
La sopa de zapallo cremosa se prepara cocinando zapallo junto a algunas verduras y luego procesando todo hasta obtener una textura suave. Se le suma crema de leche o queso crema para lograr la cremosidad justa, resultando en una sopa ligera, sabrosa y muy fácil de hacer.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de zapallo anco o cabutia, pelado y cortado en cubos
- 1 cebolla grande
- 1 papa mediana
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 1 litro de caldo de verduras (casero o de cubito)
- 150 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Perejil fresco picado para servir
Cómo hacer sopa de zapallo cremosa, paso a paso
- Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. Agregar la cebolla picada y los dientes de ajo. Rehogar hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar el zapallo, la papa y la zanahoria cortados en cubos. Saltear 2 minutos, mezclando bien.
- Verter el caldo de verduras y llevar a hervor. Tapar y cocinar a fuego medio durante 20 minutos, o hasta que el zapallo y la papa estén bien tiernos.
- Apagar el fuego. Con una mini pimer o licuadora, procesar todo hasta lograr una textura bien cremosa (cuidado con el vapor).
- Volver la olla al fuego bajo y agregar la crema de leche. Mezclar hasta integrar y calentar sin hervir. No dejar que la crema hierva para evitar que se corte.
- Salpimentar a gusto y agregar una pizca de nuez moscada si se desea.
- Servir bien caliente, decorando con perejil fresco picado y, si se quiere, un hilo de aceite de oliva.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 27 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y mezclar bien para que recupere la textura.
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