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Receta de sopa de zapallo cremosa, rápida y fácil

El plato clásico del invierno combina zapallo anco o cabutia con cebolla, papa, zanahoria y caldo, y se termina con crema de leche para lograr una textura suave y un sabor casero

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Un cuenco de sopa anaranjada sobre una tabla de madera, decorada con nata, semillas de calabaza, pimienta y salvia, con pan y una cuchara a los lados.
La sopa de zapallo bien caliente transforma una tarde fría en una pausa reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tazón de sopa de zapallo bien caliente puede transformar una tarde fría en una pausa reconfortante. El aroma dulzón del zapallo y el color anaranjado intenso despiertan recuerdos de cocina casera, abuela y charlas en la mesa familiar.

En Argentina, la sopa de zapallo cremosa es un clásico del invierno, ideal para el almuerzo o la cena. Su simpleza y rapidez la volvieron infaltable en hogares de todo el país, ya sea como entrada o como plato principal acompañado de pan tostado.

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Receta de sopa de zapallo cremosa

La sopa de zapallo cremosa se prepara cocinando zapallo junto a algunas verduras y luego procesando todo hasta obtener una textura suave. Se le suma crema de leche o queso crema para lograr la cremosidad justa, resultando en una sopa ligera, sabrosa y muy fácil de hacer.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de zapallo anco o cabutia, pelado y cortado en cubos
  • 1 cebolla grande
  • 1 papa mediana
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 1 litro de caldo de verduras (casero o de cubito)
  • 150 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Perejil fresco picado para servir
Media calabaza, cuchillo, tabla de madera, un cuenco con cubos de zapallo, una jarra medidora con caldo de verduras y una jarra pequeña con crema de leche sobre madera.
La receta incluye 1 kilo de zapallo anco o cabutia pelado y cortado en cubos como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de zapallo cremosa, paso a paso

  1. Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. Agregar la cebolla picada y los dientes de ajo. Rehogar hasta que la cebolla esté transparente.
  2. Incorporar el zapallo, la papa y la zanahoria cortados en cubos. Saltear 2 minutos, mezclando bien.
  3. Verter el caldo de verduras y llevar a hervor. Tapar y cocinar a fuego medio durante 20 minutos, o hasta que el zapallo y la papa estén bien tiernos.
  4. Apagar el fuego. Con una mini pimer o licuadora, procesar todo hasta lograr una textura bien cremosa (cuidado con el vapor).
  5. Volver la olla al fuego bajo y agregar la crema de leche. Mezclar hasta integrar y calentar sin hervir. No dejar que la crema hierva para evitar que se corte.
  6. Salpimentar a gusto y agregar una pizca de nuez moscada si se desea.
  7. Servir bien caliente, decorando con perejil fresco picado y, si se quiere, un hilo de aceite de oliva.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 27 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y mezclar bien para que recupere la textura.

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