Anne Hathaway y su guía de estilo para la maternidad: los mejores looks y claves de estilo

La moda premamá atraviesa una nueva era y Anne Hathaway se convirtió en su rostro más visible. Con motivo de la gira de prensa de “The Odyssey”, la actriz no solo anunció su tercer embarazo, sino que también impuso un enfoque renovado para las futuras madres en el ámbito del estilo.
Hathaway demostró que la maternidad puede ser sinónimo de creatividad y audacia sobre la alfombra roja, con selecciones que desafían los estereotipos y dan protagonismo a la individualidad.
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El momento más comentado de su reciente periplo estilístico tuvo lugar en Nueva York, donde la actriz fue captada luciendo un vestido largo sin tirantes en tono mostaza, firmado por Lela Rose.
La pieza, perteneciente a la colección resort 2027, destaca por su confección en terciopelo y el delicado grabado de flores que aportan textura y movimiento visual.
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Acompañó el vestido con accesorios dorados, pulseras finas y un collar rígido, además de gafas de sol oscuras de gran tamaño, un guiño a la sofisticación neoyorquina.
La caída del vestido, amplia y fluida, resalta la silueta de Hathaway sin perder elegancia ni restringir el movimiento, mientras que el color mostaza subraya su presencia y aporta una nota cálida en contraste con el entorno urbano.
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La actriz Anne Hathaway confirmó que está en "la dulce espera" con un tierno video en Instagram (@annehathaway)
La actriz confirmó el viernes 19 de junio que está embarazada por tercera vez. Ella y su esposo Adam Shulman ya tienen dos hijos juntos. Decidió compartirlo con sus seguidores en Instagram a través de un video en el que mostró su vientre al ritmo de una canción.
Otros looks recientes: del minimalismo al maximalismo
Uno de sus looks más actuales, al anunciar su embarazo propuso una visión relajada y natural de la moda premamá, pero igualmente sofisticada en su sencillez.
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Hathaway lució una blusa de lino o algodón en tono crudo, de manga larga y corte amplio, con un nudo central que centra la atención en la zona del vientre.
La prenda se combinó con una falda o pantalón de tejido elástico que aporó comodidad. El acabado arrugado y elástico en la cintura sugiere funcionalidad y flexibilidad
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Fuera de la gira de “The Odyssey”, Anne Hathaway mantuvo una línea estilística marcada por la experimentación y la sofisticación. En la gala Breakthrough Prize, eligió un vestido negro de un solo hombro, sobrio y elegante, que resalta su figura sin recurrir a ornamentos excesivos.
Este tipo de diseños minimalistas refuerzan la idea de que la elegancia puede encontrarse en la simplicidad de los cortes y en la calidad de los materiales.
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En la premiere de “El diablo viste a la moda 2”, Hathaway apostó por un vestido rojo voluminoso, de falda amplia y corsé estructurado, que recuerda los grandes momentos de la moda hollywoodense.
El contraste entre la sencillez de algunos looks y la exuberancia de otros demuestra la capacidad camaleónica de la actriz, capaz de adaptarse a distintos escenarios sin perder su sello personal.
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Su participación en la Met Gala 2026 también fue motivo de atención, con un vestido negro adornado con una ilustración clásica en blanco que cubría la parte trasera de la falda.
Este diseño, de inspiración artística, llevó la conversación sobre moda y arte a un nuevo nivel, reafirmando la posición de Hathaway como una de las figuras más influyentes del panorama fashion internacional.
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Su aparición en la alfombra roja de Londres para una de las premieres de “El Diablo Viste a la Moda 2″ con un vestido negro de transparencias y aberturas laterales evidenció una vez más su inclinación por la audacia y la reinvención constante.
Para el desfile de la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton en The Frick Collection apostó por un look de inspiración arquitectónica y vanguardista
La actriz llevó un vestido o abrigo de corte oversize en tono gris acero, con detalles en blanco que crearon un contraste visual llamativo. Las mangas amplias y el cuello estructurado subrayaron la influencia de la sastrería contemporánea, mientras que el gran botón central añadió un toque gráfico y reforzó la silueta.
Cada elección, desde el minimalismo hasta el maximalismo, demostró la narrativa de Hathaway como ícono de estilo, capaz de transformar la moda premamá en un laboratorio de tendencias y propuestas originales.
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