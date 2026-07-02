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Receta de dulce de leche sin azúcar, rápida y fácil

Ideal para quienes buscan una alternativa más saludable, esta preparación acompaña tostadas, frutas o rellena tortas, manteniendo vivo el ritual argentino de lo dulce en cada casa

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Frasco de vidrio transparente con dulce de leche de color marrón claro, con una cuchara de madera de mango largo insertada en el centro.
Dulce de leche sin azúcar, una versión liviana del clásico argentino para disfrutar en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién dijo que hay que resignar lo dulce para cuidarse? El aroma tentador del dulce de leche recién hecho evoca meriendas, charlas y postres bien argentinos, pero hoy la propuesta es disfrutarlo sin azúcar y ¡sin culpa!

En los últimos años, cada vez más familias buscan alternativas más saludables para sus clásicos favoritos. El dulce de leche sin azúcar se volvió una opción ideal para quienes necesitan o eligen reducir azúcares, pero no quieren perderse ese sabor tan nuestro en tostadas, frutas o como relleno de postres.

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Receta de dulce de leche sin azúcar

El dulce de leche sin azúcar es una versión ligera del tradicional, reemplazando el azúcar por edulcorante apto para cocción. Se logra una textura cremosa y ese color característico, utilizando leche, bicarbonato de sodio y vainilla. Ideal para diabéticos o quienes siguen planes de alimentación baja en azúcares.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

Mesa de madera con frasco de dulce de leche, leche, tazas blancas, croissants, magdalenas y un plato con fresas, arándanos, kiwi y plátano.
Sabor auténtico y textura cremosa, sin azúcar agregada: perfecto para quienes buscan cuidarse sin resignar placer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 litro de leche descremada o entera (según preferencia)
  • 1 cucharadita de edulcorante apto para horno y cocción (sucralosa o stevia, ajustable al gusto)
  • 1 chaucha de vainilla o 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de bicarbonato de sodio

Cómo hacer dulce de leche sin azúcar, paso a paso

  1. Colocar la leche en una olla profunda y llevar a fuego medio.
  2. Agregar la chaucha de vainilla (o la esencia) y la pizca de bicarbonato. Esto ayuda a dar color y evitar que la leche se corte.
  3. Cocinar revolviendo cada tanto con cuchara de madera. Cuando empiece a reducir y tomar color, agregar el edulcorante.
  4. Controlar la textura: El dulce está listo cuando al pasar la cuchara, se ve el fondo de la olla y la mezcla está espesa. Consejo: Revolver seguido los últimos 15 minutos, para evitar que se pegue.
  5. Retirar del fuego y dejar enfriar. Si se formó espuma, batir suavemente hasta integrar.
  6. Envasar en frasco limpio y guardar en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones (1 cucharada sopera cada una).

Primer plano de una cuchara metálica con dulce de leche cremoso y espeso, que rebalsa ligeramente el borde, con luz cálida y fondo desenfocado.
Ideal para acompañar tostadas, frutas o postres: dulce de leche casero y saludable, hecho en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 4 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 7 días en frasco hermético. No se recomienda freezar, ya que puede cambiar la textura.

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