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Receta de berenjenas a la napolitana, rápida y fácil

Con una cocción de 50 minutos, esta versión sin carne ofrece una comida rendidora para cuatro personas, con rebozado dorado, salsa espesa, mozzarella gratinada y una preparación fácil de seguir

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Primer plano de berenjenas apanadas con capas de salsa de tomate, queso mozzarella fundido y orégano espolvoreado en una fuente de cerámica.
La receta de berenjenas a la napolitana ofrece una opción vegetariana, rápida y fácil para preparar una comida rendidora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujiente por fuera, cremosa y perfumada por dentro, la primera mordida de una buena berenjena a la napolitana es puro recuerdo de bodegón y domingos en familia. El queso derretido, el tomate y ese dorado justo invitan a repetir, aunque sea solo por nostalgia.

En Argentina, las berenjenas a la napolitana son una receta rápida y versátil, ideal para quienes buscan una opción vegetariana que no resigna sabor ni saciedad. Se disfrutan tanto en almuerzos simples como en cenas compartidas, y muchas veces aparecen como alternativa a la clásica milanesa, pero sin carne.

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Se trata de rodajas de berenjena empanadas y horneadas, cubiertas con salsa de tomate, jamón cocido (opcional) y abundante mozzarella, gratinadas al horno. Es un plato contundente, fácil de preparar y muy sabroso, que combina la textura crocante del rebozado con el toque fresco de la salsa y el queso fundido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes y firmes
  • 2 huevos
  • 100 gr de harina
  • 150 gr de pan rallado
  • 200 gr de queso mozzarella
  • 200 cc de salsa de tomate espesa
  • 100 gr de jamón cocido (opcional)
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer berenjenas a la napolitana, paso a paso

Rodajas de berenjena empanadas en tabla, salsa de tomate, bolas de mozzarella, orégano, hojas de albahaca, aceite de oliva, salero, bandeja y paño.
Las berenjenas a la napolitana se hacen con rodajas empanadas y horneadas, cubiertas con salsa de tomate, mozzarella y jamón cocido opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor. Espolvorear con sal y dejar reposar 15 minutos para que eliminen el amargor. Enjuagar y secar bien.
  2. Pasar cada rodaja primero por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
  3. Colocar las berenjenas empanadas en una placa apenas aceitada. Hornear a 200 °C hasta dorar la base (aprox. 10 minutos). Dar vuelta y dorar del otro lado.
  4. Retirar del horno y cubrir cada rodaja con un poco de salsa de tomate (puede llevar ajo y orégano), una feta de jamón cocido y un trozo de mozzarella.
  5. Llevar nuevamente al horno hasta que el queso se funda y gratine. No dejar que se seque el queso.
  6. Espolvorear con orégano seco antes de servir.

Consejos clave:

  • El horno debe estar bien caliente para lograr una base crocante.
  • El grosor de la berenjena influye en el resultado: 1 cm es ideal.
  • No encimar las berenjenas en la placa para que doren parejo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro platos individuales con berenjenas a la napolitana gratinadas y ensalada de hojas verdes, sobre una mesa con manteles y cubiertos.
La receta de berenjenas a la napolitana rinde 4 porciones como plato principal y puede alcanzar 6 si se sirve como entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones. Esta cantidad resulta suficiente para servir como plato principal acompañado de una guarnición ligera, como una ensalada fresca o arroz blanco. Si se trata de un menú de varios pasos o se presenta como entrada, puede alcanzar hasta seis porciones más pequeñas.

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Además, la receta permite ajustar fácilmente las cantidades si se desea preparar más o menos porciones, lo que la convierte en una opción flexible para reuniones familiares o almuerzos informales entre amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Un recipiente de vidrio transparente con capas de berenjenas, salsa de tomate, queso mozzarella y hojas de albahaca dentro de un refrigerador en una cocina.
Las berenjenas a la napolitana se conservan hasta 3 días en heladera y se pueden freezar sin queso hasta 1 mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en un recipiente tapado. Es recomendable dejar que las berenjenas se enfríen completamente antes de guardarlas, para evitar la condensación y mantener la textura del rebozado. Se puede freezar (sin el queso) hasta 1 mes, lo que facilita la organización de comidas con anticipación.

Para recalentar, llevar al horno directo sin descongelar, lo que ayuda a conservar el crocante original. Si se opta por recalentar en microondas, la textura puede cambiar y volverse más blanda, por lo que el horno sigue siendo la mejor alternativa.

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