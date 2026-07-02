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4 estrategias para que los niños cambien su relación con las pantallas, según expertos

Investigadores advierten que parte del contenido digital infantil incorpora funciones de diseño persuasivo que inclinan decisiones y aceleran el regreso al dispositivo una vez terminada la actividad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los contenidos digitales para niños usan colores intensos, ritmos rápidos, cambios imprevisibles y algoritmos que sostienen el uso de pantallas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas en niños suelen acabar en discusiones, resistencia y rabietas tecnológicas cuando llega el momento de apagarlas. Esa fricción no surge solo de la dinámica familiar: también influye un contenido digital pensado para captar y retener la atención, y plantea cuatro medidas para hacer más llevadera la transición.

A muchos niños les cuesta dejar las pantallas porque gran parte del contenido digital se diseña para resultar atractivo, con colores intensos, ritmos rápidos, cambios imprevisibles y algoritmos que muestran lo que más puede interesar a cada usuario. Para facilitar esa salida, Steven Howard, especialista en desarrollo infantil y educación de la Universidad de Oxford, destacó en un artículo en The Conversation, cuatro medidas: ofrecer opciones más pausadas y participativas, acompañar el uso con adultos, evitar recurrir siempre a los dispositivos para calmar o distraer y fijar rutinas claras con avisos y alternativas para el después.

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El problema aparece en muchos hogares con niños pequeños, al menos de forma ocasional, y en algunos casos con frecuencia. El texto describe ese momento como una secuencia de discusiones, resistencia y batallas emocionales.

Parte de la dificultad radica en cómo se construye el contenido digital. Los desarrolladores buscan que resulte atractivo, y ese diseño suele apoyarse en estímulos que capturan la atención y la mantienen el mayor tiempo posible.

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Niños, teléfonos celulares, infancia digital, tecnología, uso infantil de dispositivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
The Conversation advirtió que algunas aplicaciones infantiles incorporan diseño persuasivo que inclina decisiones y acelera el regreso a la pantalla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo el diseño digital dificulta dejar la pantalla

Esa lógica no se limita al entretenimiento. Según Howard, algunos productos infantiles incorporan funciones que empujan a los niños a tomar decisiones que quizá no habrían tomado por sí mismos o que pueden no responder a su interés.

El texto cita casos como un personaje muy querido que anima a elegir una opción dentro de una aplicación. También menciona ofertas de pago por tiempo limitado, que presionan para decidir rápido cuando una pausa mayor podría llevar a otra elección.

La consecuencia, añade la publicación, es que la actividad digital deja de depender solo de las preferencias del menor. El diseño también busca atraer su atención, inclinar ciertas decisiones y acelerar el regreso a la pantalla una vez terminada la actividad.

Esa tensión no afecta solo a los niños. Los padres también comunican niveles altos de interferencia tecnológica, cuando su propia actividad digital dificulta, interrumpe o empeora la relación con sus hijos.

Niños, teléfonos celulares, infancia digital, tecnología, uso infantil de dispositivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La presencia adulta durante el uso de dispositivos puede reducir efectos negativos del tiempo de pantalla y favorecer experiencias compartidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pueden hacer las familias durante el uso de pantallas

Howard propone, en primer lugar, ofrecer contenidos de ritmo más pausado, con valor educativo y que exijan una participación más activa. También aconseja desconfiar de aplicaciones, plataformas y programas con rasgos de diseño persuasivo.

La idea es que los niños usen productos más acordes con sus necesidades de desarrollo. El experto añade que existen recursos confiables con reseñas y calificaciones de contenido digital infantil elaboradas por especialistas.

La segunda recomendación es que los adultos acompañen ese uso. Una de las mayores revisiones de investigaciones citadas en The Conversation halló una pequeña asociación entre el tiempo de pantalla y resultados negativos, aunque algunos efectos pasaban a ser positivos cuando había participación adulta.

Usar una pantalla en compañía permite saber qué ve y qué hace el niño en el dispositivo. También abre espacio para intereses compartidos, experiencias comunes y conversaciones durante y después de la actividad digital.

En un aula, varios niños se enfocan en sus teléfonos móviles. Algunos están sentados en escritorios y otros en el suelo, con una maestra observando al fondo.
Las rutinas claras, los avisos previos y las alternativas después del uso ayudan a facilitar la transición de los niños fuera de las pantallas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas y límites para facilitar la transición

La tercera recomendación pasa por evitar que las pantallas se conviertan de forma sistemática en la salida para distraer o calmar. Howard señala que los niños necesitan encontrarse con el aburrimiento, la frustración, la excitación y otras emociones para aprender a manejarlas.

Esa necesidad aparece en momentos que suelen resultar incómodos para los adultos, como una consulta médica, un restaurante o un viaje largo en coche. Si el menor no afronta esos desafíos, no aprende a regularlos.

La cuarta medida es establecer una rutina clara, compartida y constante. Eso puede incluir momentos definidos para la actividad digital, como una noche de película en familia, un abanico limitado de opciones y un lugar y una duración estables para el uso.

También conviene anticipar qué ocurrirá después y avisar con tiempo. El especialista sugiere dar uno o dos recordatorios antes del final y preparar una transición breve y agradable, como un juego, un circuito de obstáculos o preguntas sobre los intereses del niño ligados al contenido que estaba viendo.

Cuando sea posible, el menor puede conservar cierta capacidad de decisión sobre ese cierre. Puede apagar él mismo el dispositivo al terminar el tiempo o participar en la elección de la actividad siguiente.

Los cambios de rutina no suelen dar resultado de inmediato mientras la familia se adapta. Es por eso que Howard señala que la constancia con este tipo de pautas puede ayudar a que los niños se despeguen mejor de los dispositivos y a que el vínculo con lo digital resulte más provechoso.

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