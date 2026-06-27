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Cómo se alimentan y entrenan Messi, Cristiano Ronaldo y Modrić para desafiar la edad en el Mundial 2026

Los tres referentes del fútbol mundial siguen brillando en el máximo nivel gracias a nuevos enfoques en nutrición, entrenamiento y recuperación

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Ilustración de Luka Modric (Croacia), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Lionel Messi (Argentina, dos estrellas) en campo de fútbol, abrazados y sonrientes.
Messi, Ronaldo y Modrić siguen compitiendo en el Mundial con más de 38 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Mundial 2026, la imagen de Lionel Messi de 39, Luka Modrić de 40 y Cristiano Ronaldo de 41 años disputando minutos decisivos supera cualquier guion previsible. Estos tres futbolistas de élite desafían el reloj y las estadísticas. La ciencia, la disciplina y la reinvención diaria son hoy sus aliados más poderosos.

Detrás de cada jugada, cada sprint y cada récord, existe una estrategia integral que va mucho más allá del talento natural: la clave está en cómo se alimentan, entrenan y recuperan para seguir en lo más alto del mundo del fútbol.

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Lionel Messi y la revolución mediterránea: precisión y adaptación constante

El caso de Messi ilustra un cambio radical en la forma de entender la vida deportiva. Con 39 recién cumplidos, el argentino mantuvo durante gran parte de su carrera una estructura alimentaria basada en la dieta mediterránea, un enfoque que comenzó en 2014 tras sufrir diversos problemas gástricos y lesiones musculares recurrentes.

Messi adoptó la dieta mediterránea desde 2014 tras problemas físicos recurrentes
Messi adoptó la dieta mediterránea desde 2014 tras problemas físicos recurrentes

Por aquellos años, el nutricionista Giuliano Poser diseñó para él un plan donde el agua, el aceite de oliva virgen extra, los cereales integrales, las frutas y las verduras frescas eran los protagonistas. “El exceso de azúcar afecta negativamente a la musculatura y la recuperación física”, explicaba Poser, en una entrevista con Man of Many. Por eso, el 10 excluyó de su dieta los azúcares añadidos, las harinas refinadas, la carne roja en exceso, las bebidas ultraprocesadas y el alcohol fuera de temporada.

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El mate, infusión típica argentina, permanece como ritual de hidratación y vínculo cultural, alternando con agua y bebidas con electrolitos. La gestión de los nutrientes se ha adaptado a un modelo dinámico, donde la alimentación varía en función de la carga de entrenamientos y la exigencia del calendario competitivo. Cada fase del año ajusta la proporción de carbohidratos, hierro y proteínas, en sincronía con el uso de tecnología biométrica para optimizar el rendimiento.

Messi eliminó de su dieta los azúcares añadidos, harinas refinadas, carne roja en exceso (REUTERS/Hannah Mckay//File Photo)
Messi eliminó de su dieta los azúcares añadidos, harinas refinadas, carne roja en exceso (REUTERS/Hannah Mckay//File Photo)

En cuanto al entrenamiento, Messi priorizó durante su carrera la calidad y la especificidad sobre la cantidad. En varias ocasiones se lo vio accionar con ejercicios de core, estiramientos dinámicos y trabajo funcional para mantener la explosividad y la agilidad. Además, su equipo técnico llegó a implementar protocolos avanzados de recuperación, incluyendo terapia de contrastes de agua y fisioterapia, para minimizar el riesgo de lesiones y maximizar la eficacia de la recuperación post-partido.

Cristiano Ronaldo, el método de la disciplina total y la polifase

El goleador portugués llega al duelo con la Tricolor después de anotar un doble ante Uzbekistán en la goleada por 5 a 0 - crédito Ronaldo Schemidt / AFP
Cristiano Ronaldo, a los 41 años, se mantiene como titular gracias a una disciplina total (crédito Ronaldo Schemidt / AFP)

A los 41, Cristiano Ronaldo sigue siendo titular en la selección de Portugal y mantiene una condición física que impresiona a propios y extraños. Su secreto reside en una disciplina extrema y un control absoluto de cada variable. La dieta de Ronaldo es hiperproteica, rica en pollo, pescados como atún y bacalao, huevos, palta, frutas frescas, verduras y arroz integral. Elimina por completo los ultraprocesados, las harinas blancas y el azúcar añadido. El chef personal de Ronaldo sostiene que “la diferencia está en la constancia y la ausencia total de días libres”, una filosofía que se ve reflejada en su rutina diaria.

Su dieta hiperproteica incluye pollo, pescados, huevos, palta, frutas, verduras y arroz integral (EFE/ Kenneth Fernández)
Su dieta hiperproteica incluye pollo, pescados, huevos, palta, frutas, verduras y arroz integral (EFE/ Kenneth Fernández)

El portugués realiza seis comidas pequeñas al día para estabilizar la energía y facilitar la recuperación muscular. En cuanto al entrenamiento, la base es una combinación de trabajo cardiovascular (cinta, remo), fuerza y ejercicios funcionales diseñados para simular situaciones reales de partido. Los sprints cortos y los circuitos de reacción reemplazan las carreras largas, con el objetivo de preservar la potencia y la capacidad de respuesta.

CR7 introduce variedad en sus entrenamientos para evitar el estancamiento físico y mental, y dedica sesiones específicas al fortalecimiento del core y la espalda. La recuperación se apoya en un método de sueño polifásico, donde distribuye cinco siestas de 90 minutos a lo largo del día para respetar los ciclos naturales de descanso. Evita las pantallas por la noche y prioriza la hidratación constante, incluso en la madrugada. Los baños de contraste, los masajes y la exposición al frío completan su protocolo de recuperación muscular.

Luka Modrić, la gestión inteligente del esfuerzo y la ciencia aplicada

Mundial 2026 - Panamá - Croacia
Modrić, a los 40 años, gestiona su esfuerzo con asesoría científica y dieta balanceada adaptada a cada partido (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El caso de Luka Modrić representa el modelo del futbolista cerebral que ha sabido reinventar su carrera con apoyo científico y gestión minuciosa del esfuerzo. Se ha conocido que el mediocampista croata mantenía una dieta balanceada, rica en carbohidratos complejos como arroz integral y pastas, proteínas magras de pescado y pollo, frutas y verduras frescas. Limita las grasas saturadas y los azúcares simples, y adapta sus menús según las exigencias de cada partido, con asesoría permanente de nutricionistas deportivos.

La hidratación es prioritaria, sobre todo durante los grandes torneos, y los descansos son programados para optimizar la recuperación física. El cuerpo técnico gestiona sus minutos en el campo para evitar el desgaste excesivo: “El entorno y la gestión de minutos son vitales para sostener la carrera de futbolistas de élite a esta edad”, declaró un expreparador físico de la Ligue 1 a Le Monde.

El equipo técnico de Modrić controla sus minutos en cancha y prioriza la recuperación física y mental para prolongar su carrera (REUTERS/Hannah Mckay)
El equipo técnico de Modrić controla sus minutos en cancha y prioriza la recuperación física y mental para prolongar su carrera (REUTERS/Hannah Mckay)

En lo físico, Modrić alterna sesiones de alta intensidad con fisioterapia y recuperación activa, priorizando la calidad. El trabajo de core y la prevención de lesiones son pilares de su preparación. Como resumen, la longevidad de Modrić es consecuencia directa de una combinación entre asesoría profesional, adaptación permanente y gestión inteligente de los recursos físicos y mentales.

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