Tendencias

Los errores que comete casi todo anfitrión al organizar una reunión en el jardín y cómo evitarlos

Diseñadores y especialistas en eventos revelaron que la diferencia entre una velada memorable y una tarde tensa se decide horas antes, con decisiones que van mucho más allá de la comida y la decoración

Guardar
Google icon
Mesa larga con platos, cubiertos, vasos, pan, aceitunas, uvas, sandía y otros alimentos. Cuatro mujeres en el comedor, dos cerca de la mesa.
La planificación previa ordena la reunión y reduce la tensión del anfitrión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar reuniones al aire libre exige resolver con anticipación la disposición del espacio, la mesa, la iluminación, las bebidas y la comodidad de los invitados. Según Homes & Gardens, esa preparación reduce la tensión del anfitrión y ayuda a que el encuentro fluya con naturalidad.

Aunque las reuniones al aire libre puedan parecer espontáneas, el trabajo previo define buena parte de la experiencia. El medio citado reunió recomendaciones de diseñadores, anfitriones y especialistas para ordenar desde la distribución de los asientos hasta la vajilla, la sombra, la música, la limpieza y otros detalles que suelen quedar fuera de la planificación inicial.

PUBLICIDAD

Elegir el espacio de la reunión

Mesa de bufé con quesos, fiambres, galletas, frutos secos, uvas, canapés, sándwiches. Platos apilados, plantas y chimenea de piedra.
La distribución por zonas mejora la circulación y evita amontonamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es pensar el espacio para que la gente circule sin amontonarse. Conviene sumar asientos flexibles, mesas auxiliares y zonas diferenciadas para comer, descansar y quedarse después de la comida.

Aly Morford, cofundadora y diseñadora principal de Pure Salt Interiors, resumió esa lógica en el medio con una idea central: “La flexibilidad es clave al diseñar para recibir, tanto en interiores como en exteriores”. Para eso recomendó módulos, pufs o banquetas que puedan moverse según cambie la cantidad de invitados.

PUBLICIDAD

Rebekah Zaveloff, fundadora de Imparfait Design Studio, advirtió que uno de los errores más comunes es tratar el jardín como si fuera un único ambiente. Su propuesta consiste en crear zonas con funciones distintas, de modo que cada una invite a un tipo de encuentro y marque un ritmo propio en el recorrido.

Una familia argentina de cinco personas sentada alrededor de una mesa de madera en un patio. Están sonriendo y compartiendo comida, incluyendo empanadas, ensalada y mate.
Una organización previa de la parrilla reduce apuros al momento de servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influyen la sombra y la luz. Una pérgola u otra estructura fija puede proteger del sol y, al mismo tiempo, servir de soporte para lámparas colgantes, guirnaldas luminosas, ventiladores, calefactores o parlantes, con el cableado oculto en la estructura si queda cerca de la casa.

La mesa exterior pide además un enfoque práctico. Homes & Gardens aconseja reservar la vajilla más delicada para interiores y optar por piezas resistentes, como platos y cuencos de melamina o bambú, junto con vasos acrílicos que reduzcan el riesgo de roturas sin perder presencia visual.

Una mesa pensada para usar y mirar

Mesa de madera con frutas y bebidas, un sofá blanco con cojines de colores, una silla de mimbre, dos pufs, faroles, césped y una casa de piedra.
Los asientos flexibles permiten ajustar el espacio según cambie el grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las capas textiles ayudan a que la mesa no se vea improvisada. Un mantel como base, sumado a servilletas, camino de mesa y detalles en tonos o estampados que dialoguen entre sí, aporta relieve sin volver más compleja la experiencia.

Mary-Kathryn McConaghy, de Curated Events, explicó en el medio citado que esa superposición de textiles crea profundidad visual y vuelve más intencional el conjunto. Para ella, esos elementos complementarios orientan la mirada y convierten la mesa en parte de la memoria sensorial de la reunión.

Los centros de mesa también pueden seguir esa lógica informal. Velas o faroles, frutas, flores y objetos antiguos permiten armar composiciones con textura y color, siempre sin invadir el espacio útil para servir y comer.

Una mesa larga de madera con un corredor de tela, exhibe tazones con pan, ensaladas, frutas, y jarras con flores silvestres. Hay cajas de madera.
La vajilla resistente ayuda a evitar roturas sin perder estética en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, la elección de fuentes, bandejas, canastos o tablas puede alejarse de lo perfectamente combinado. Lauren Lombardi, fundadora de Creative Event Catering Company, dijo que le atraen las piezas que parecen reunidas con el tiempo porque suman calidez y favorecen un estilo más distendido.

Pequeños gestos personales completan la escena sin exigir demasiado trabajo. Tarjetas escritas a mano, menús breves, hierbas en los servilleteros o marcadores para las copas ayudan a que los invitados se orienten mejor y evitan confusiones con las bebidas.

Luz, bebidas y comodidad de los invitados

Mesa de comedor exterior con mantel blanco, servicios de mesa, cuencos de sopa, ensalada y verduras. Dos lámparas de mimbre cuelgan con árboles de fondo.
Los menús breves y las tarjetas escritas a mano suman un gesto personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el encuentro se extiende hasta el final de la tarde o la noche, la iluminación pasa a ser decisiva. La recomendación es combinar varias fuentes, desde velas protegidas y faroles hasta guirnaldas, luces de camino y lámparas de mesa recargables, para dar profundidad y reforzar las distintas zonas.

Las velas sin llama o los pequeños portavelas de vidrio ofrecen una alternativa más segura cuando hay viento, flores sueltas o manteles livianos. Para las zonas de paso, las luces solares o LED sirven tanto para crear ambiente como para guiar a los invitados con seguridad.

Otra forma de aliviar la tarea del anfitrión es montar una estación de bebidas de autoservicio. Rose Duong, de The Wickwood Inn, señaló en el medio que este formato da autonomía a los invitados, libera al anfitrión y favorece la conversación entre personas que todavía no se conocen.

Mesa de exterior con mantel blanco, ocho puestos de platos dorados, copas, velas, centros florales, árbol con guirnaldas de luces y casa blanca de fondo.
Las capas textiles aportan intención visual y calidez a la puesta exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa estación, los recipientes para enfriar botellas pueden convertirse en parte de la decoración. Lombardi propuso reutilizar cuencos antiguos, macetas de terracota, bateas de esmalte o recipientes galvanizados con hielo para enfriar vino y otras bebidas.

Preparación previa y detalles que cambian el resultado

La comodidad de los invitados depende de prever lo que nadie quiere pedir. Almohadones, mantas, zonas cubiertas, repelente en canastos discretos, velas de citronela y cubiertas para la comida ayudan a sostener la reunión cuando baja la temperatura, aparecen insectos o cambia el tiempo.

Mesa de madera con dispensadores de agua, botellas de té y agua mineral, jarras de jugo y bebida de frutas, tazas, servilletas, vela, flores. Dunas de arena.
La estación de bebidas de autoservicio libera al anfitrión y favorece la conversación evento al aire libre cerca de dunas con vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leigh Lincoln, cofundadora y diseñadora principal de Pure Salt Interiors, planteó que el mobiliario exterior de buena calidad funciona mejor cuando se combina con acentos blandos, como mantas y almohadones. Ese tipo de elementos hace más fácil que la gente se quede y use el espacio durante más tiempo.

La preparación de la comida y la limpieza también forman parte de la puesta en escena. Joseph Marini, diseñador de eventos y autor de Mastering the Art of Entertaining, sostuvo que disfrutar de la propia reunión depende de hacer el trabajo antes de que llegue la gente, desde enfriar bebidas y dejar la comida casi lista hasta definir dónde irán los platos usados y la basura.

Para eso sugirió ordenar la cocina por áreas de trabajo, prever superficies extra y tener recipientes hondos o contenedores para apartar lo sucio. También recomendó resolver con anticipación el sector de parrilla, con utensilios, combustible, recipientes para servir y una mesa auxiliar cerca, para evitar apuros cuando la comida esté lista.

Un patio exterior con muros de hormigón, plantas verdes y flores rosadas, cocina, mesa de comedor con seis sillas, y puertas de vidrio a una sala.
La iluminación por capas crea profundidad y acompaña el paso a la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima general importa tanto como la logística. Bryan Graybill, diseñador de interiores y anfitrión habitual, advirtió en el medio que la perfección puede arruinar una reunión si obliga al anfitrión a actuar en vez de participar. Por eso, aconsejó sostener un ritmo flexible, con comida para compartir, música baja, flores frescas, luz cálida y, si es posible, un fogón o brasero que invite a quedarse.

Según Homes & Gardens, el objetivo no es alcanzar una escena perfecta, sino preparar un entorno cómodo y atento que deje a los invitados con ganas de quedarse un rato más.

Temas Relacionados

Reuniones al Aire LibreDiseño de InterioresOrganización de EventosDecoración de MesasPatioTerrazaJuntadaReuniónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zendaya deslumbró en París: telaraña de joyas y vestido de archivo en la alfombra roja de Spider-Man

La actriz usó una pieza de John Galliano de la colección primavera-verano 1997, decorada con cadenas y cristales en alusión a la película que protagoniza

Zendaya deslumbró en París: telaraña de joyas y vestido de archivo en la alfombra roja de Spider-Man

Mundial 2026: cómo evitar excesos y comer saludable durante los partidos

La licenciada en Nutrición, Solana Argüeso, explicó en Infobae al Mediodía que el desafío no es buscar la perfección, sino encontrar un equilibrio

Mundial 2026: cómo evitar excesos y comer saludable durante los partidos

Receta de mousse de manzana, rápida y fácil

El postre frío combina jugo de fruta, huevos, limón y vainilla en una preparación liviana, con apenas 25 minutos de trabajo

Receta de mousse de manzana, rápida y fácil

Receta de merengue suizo, rápida y fácil

De tortas de bodas a lemon pie, una técnica básica se repite en escuelas de cocina de Europa, América y Asia. El paso a paso define una textura sedosa lista para decorar o rellenar

Receta de merengue suizo, rápida y fácil

Por qué los créditos iniciales son mucho más que unos segundos de espera antes de una serie o película

Un análisis de Psychology Today y una investigación con más de 800 espectadores revelan que esos momentos cumplen funciones que la mayoría desconoce

Por qué los créditos iniciales son mucho más que unos segundos de espera antes de una serie o película

DEPORTES

Scaloni habla antes del último partido del Grupo en el Mundial ante Jordania: “Messi va a ser suplente”

Scaloni habla antes del último partido del Grupo en el Mundial ante Jordania: “Messi va a ser suplente”

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El show de goles de Ousmane Dembélé para el 4-1 de Francia sobre Noruega: Les Bleus podrían jugar ante Alemania en octavos de final

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa de los partidos

El poder detrás del fútbol: cómo los Mundiales se convirtieron en una herramienta geopolítica

TELESHOW

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

El enojo de Sofía la Reini Gonet con quienes se negaron a ayudar a un barrio necesitado: “Se la pasan dándole a todos los influencers”

La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

INFOBAE AMÉRICA

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

Diputado de oposición Boris España presenta una iniciativa para escalonar horarios en el Ejecutivo

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá