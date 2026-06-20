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Diez minutos diarios de atención exclusiva fortalecen el vínculo entre padres e hijos

Expertas afirman que un breve espacio consciente, sin pantallas ni interrupciones, favorece que los niños se sientan escuchados y mejora el diálogo familiar con actividades simples como leer, jugar o conversar

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Una familia de cuatro personas, madre, padre y dos hijos, sentados en el suelo de su sala, se ríen y colaboran para llenar un álbum de figuritas.
Expertas citadas por Muy Interesante sostienen que 10 minutos al día pueden fortalecer el vínculo entre padres e hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectar con tus hijos no exige grandes planes ni muchas horas libres: expertas citadas por Muy Interesante sostienen que una interacción consciente de 10 minutos al día puede fortalecer el vínculo familiar y mejorar la comunicación entre padres e hijos.

Los padres pueden conectar mejor con sus hijos si reservan cada día 10 minutos de atención exclusiva, sin distracciones ni presiones, para actividades simples como jugar, leer, conversar o crear pequeños rituales. Según Muy Interesante, ese tiempo breve pero enfocado ayuda a que los niños se sientan escuchados, valorados y queridos.

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Las agendas apretadas de padres e hijos suelen dificultar los momentos a solas a diario. Aun así, la idea central del texto apunta a que importa más la calidad del tiempo compartido que su duración. Ese espacio diario, si se dedica a compartir de forma consciente, puede fortalecer la relación familiar. También puede mejorar la comunicación y hacer que los niños se sientan más atendidos.

Ideas sencillas para reforzar el vínculo

La psicóloga infantil Claudia Vera explicó en Muy Interesante que muchos padres creen que necesitan mucho tiempo libre o planes especiales para acercarse a sus hijos. Su propuesta va en otra dirección: aprovechar momentos simples, siempre que resulten auténticos.

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Una familia sonriente, compuesta por un hombre, una mujer, un niño y una niña, interactúa con un gato atigrado en una sala de estar.
La propuesta de Claudia Vera plantea que los padres pueden acercarse a sus hijos con momentos simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus recomendaciones figura dejarse guiar por el interés del niño y sumarse a su juego favorito. Esa participación, planteada desde lo que atrae al menor, aparece en la fuente como una forma sencilla de acercarse y fortalecer la relación.

Vera también sugiere crear pequeños rituales de conexión. Escuchar una canción antes de dormir, dar un abrazo largo al llegar a casa o preguntar cada noche cuál fue el momento favorito del día son algunas de las ideas mencionadas.

La especialista añadió que los padres también pueden compartir su propio mundo emocional con un lenguaje sencillo. “Puedes decirle, hoy en el trabajo estaba muy preocupada, pero ahora que estoy contigo me siento mucho mejor. De esa manera le vas enseñando que las emociones son parte de la vida”, afirmó.

Actividades cotidianas para compartir en familia

La doctora Monserrat Treviño planteó otra serie de actividades breves para aprovechar esos encuentros diarios. Entre ellas mencionó leer un cuento juntos, hacer una “guerra” de cosquillas, dibujar juntos y explicar los dibujos, salir a caminar o construir con bloques.

Hombre sonriente recostado en el suelo de un living con luz. Juega con un niño pequeño que viste camiseta de rayas. Al fondo se ven un sofá y una mesa.
La doctora Monserrat Treviño incluyó una “guerra” de cosquillas entre las actividades breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye además conversaciones breves sobre la jornada. Treviño recomienda preguntar qué fue lo mejor del día y contarse tres cosas por las que dar las gracias.

Estas actividades tienen en común que no requieren preparativos complejos ni largos periodos de tiempo. Su valor, según recoge Muy Interesante, está en abrir espacios de intercambio cotidiano dentro de rutinas ya existentes.

Cómo aprovechar de verdad esos 10 minutos

El texto subraya que no basta con elegir una actividad. Para que esos 10 minutos resulten eficaces, los niños deben percibir que reciben atención exclusiva, sin interrupciones ni exigencias añadidas. Eso implica dejar a un lado el teléfono móvil, mantener el contacto visual y mostrar interés genuino por lo que cuentan o hacen.

Hombre con camiseta azul sentado en un sofá, mirando su teléfono móvil. Un niño de cabello rubio a su lado lo mira triste, intentando captar su atención.
El texto indica que madres y padres deben dejar a un lado el teléfono móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Claudia Vera sostiene que también conviene validar las emociones que surgen cada día, sobre todo en momentos de frustración, y ayudar a poner en palabras lo que el niño siente. Y añade que la forma de comunicarse también influye en la confianza. Ponerse a su altura, mirarlo a los ojos y hablar con claridad son gestos que, según la fuente, favorecen una conexión más sólida.

El efecto buscado no pasa por añadir más tareas a la rutina, sino por reservar atención, escucha y presencia durante un lapso breve del día. Cuando ese tiempo se vuelve claro, exclusivo y cercano, el niño puede reconocer que cuenta con un espacio real junto a sus padres.

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