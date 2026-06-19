Receta de guiso de osobuco con hongos y verduras, rápida y fácil

El guiso ocupa un lugar central en la cocina argentina de hogar durante los meses de bajas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la tradición culinaria argentina, los guisos ocupan un lugar central como expresión de la cocina de hogar. Estas recetas se presentan como una respuesta a las bajas temperaturas y a la necesidad de comidas abundantes, capaces de reunir a familias y amigos en torno a la mesa.

Los ingredientes suelen variar de acuerdo con la disponibilidad y la temporada, aunque los métodos de cocción prolongada y la combinación de carnes, vegetales y condimentos se mantienen como constantes. En este contexto, el guiso de osobuco representa una síntesis entre rusticidad y sabor, con raíces en la cocina europea adaptadas a los productos locales.

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En muchas casas, este plato es el elegido para épocas frías o cuando se busca una comida abundante, rendidora, fácil de preparar y que integre varios alimentos habituales en las cocinas. Tradicionalmente, este corte de carne que se conseguía en la carnicería del barrio y, combinado con vegetales de estación y hongos, se transforma en un clásico reconfortante, ideal para compartir.

El osobuco, corte que proviene de la parte baja de la pierna de la res, se caracteriza por su hueso central con tuétano y por la textura gelatinosa que adquiere tras una cocción lenta. Esta característica lo convierte en una elección preferida para guisos, ya que aporta cuerpo y sabor al caldo. Los hongos, por su parte, suman profundidad y aromas terrosos, mientras que las verduras de estación completan el perfil del plato, equilibrando la contundencia de la carne.

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Receta de guiso de osobuco con hongos y verduras

El guiso de osobuco con hongos y verduras se prepara con rodajas del corte de carne doradas, cocidas a fuego lento junto a cebolla, zanahoria, morrón, papa, zapallo, arvejas y hongos frescos o secos. Todo se cocina en caldo, con tomate y especias, logrando un guiso espeso, sabroso y con la carne tierna que se desprende del hueso.

La preparación demanda tiempo y paciencia, ya que el secreto radica en la cocción pausada, que permite que los sabores se amalgamen y que la carne adquiera una textura suave. Durante el proceso, el tuétano del hueso se funde con el caldo, enriqueciendo la salsa y aportando una untuosidad característica.

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El resultado final es un plato de sabor profundo y persistente, donde cada ingrediente mantiene su identidad y a la vez contribuye a una armonía general. Esta combinación lo convierte en una opción preferida durante los meses más fríos, consolidándose como un clásico de la cocina argentina de invierno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 kg de osobuco en rodajas

200 gr de hongos frescos (portobello o champiñones) o 30 gr de hongos secos hidratados

2 cebollas medianas

2 zanahorias

1 morrón rojo

2 papas medianas

300 gr de zapallo

2 dientes de ajo

400 gr de tomate triturado

200 gr de arvejas (pueden ser congeladas)

750 ml de caldo de verduras o carne

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta, a gusto

3 cucharadas de aceite de girasol o maíz

1 puñado de perejil fresco picado (opcional)

El guiso de osobuco con hongos y verduras reúne carne, vegetales y condimentos en una preparación abundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de osobuco con hongos y verduras, paso a paso

Sellar el osobuco: Calentar el aceite en una olla grande y dorar bien la carne de ambos lados. Retirar y reservar. Rehogar las verduras: En la misma olla, sumar la cebolla, ajo, zanahoria y morrón picados. Cocinar hasta que estén apenas tiernos. Incorporar los hongos: Agregarlos laminados y saltear unos minutos. Añadir tomate y especias: Volver el osobuco a la olla. Sumar el tomate triturado, el pimentón, las hojas de laurel, sal y pimienta. Mezclar bien. Agregar papas y zapallo: Incorporarlas en cubos. Verter el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes. Cocinar a fuego medio: Tapar y dejar cocinar durante 35 minutos. Controlar que no se seque, agregar más caldo si hiciera falta. Finalizar el guiso: Agregar las arvejas y cocinar 10 minutos más hasta que todo esté bien tierno. La carne debe deshacerse y el guiso debe estar espeso. Servir caliente: Espolvorear con perejil fresco picado al momento de servir. Controlar el punto de sal al final y ajustar si es necesario.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado un plato que rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 24 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados, en la preparación y en las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, en recipiente hermético, dura hasta 3 días. Puede congelarse por 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave y agregar un poco de caldo o agua si está muy espeso.