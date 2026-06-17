Tendencias

Receta de sopa minestrone, rápida y fácil

Con verduras, legumbres y pasta corta, esta preparación italiana adaptada en Argentina rinde cuatro porciones abundantes y se cocina en 35 minutos, ideal para aprovechar lo que quedó en la heladera

Guardar
Google icon
Primer plano de un tazón de sopa minestrone humeante con zanahorias, papas, apio, calabacín, tomates, porotos, pasta y pesto. Pan y cuchara al lado.
La receta de sopa minestrone combina verduras, legumbres y pasta corta en una preparación rápida y fácil que se cocina en 35 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de una olla de minestrone que transporta, casi sin querer, a esas cocinas de abuelas donde el tiempo parecía ir más lento. El minestrone, con sus colores y texturas, es una invitación a sentarse a la mesa y dejarse abrazar por la cocina casera. Es probable que muchos lo reconozcan como “la sopa italiana”, pero en realidad es mucho más: es el símbolo de la comida de aprovechamiento, ese arte de transformar lo que hay disponible en algo sabroso y reconfortante.

En Argentina, el minestrone tiene historia propia. Llegó de la mano de los inmigrantes italianos y se mimetizó con los ingredientes criollos: donde en Italia podía haber porotos cannellini, acá se usaron porotos blancos o colorados; donde había acelga, se reemplazó por zapallito o zucchini. Es un plato que, en invierno, aparece en la mesa de muchas familias como entrada o plato único, sobre todo en días grises. La versatilidad es su marca registrada: cada casa tiene su versión, y siempre hay margen para improvisar según lo que haya en la heladera.

PUBLICIDAD

Su espíritu es comunitario: se prepara en cantidad, se comparte, se recalienta y hasta se congela para resolver otra comida. El minestrone es, en esencia, una sopa democrática: no hace falta seguir una receta al pie de la letra para lograr ese sabor que reconforta y reúne.

Receta de sopa minestrone

La sopa minestrone es una sopa espesa de verduras variadas, porotos y fideos cortos, cocida en caldo de verduras. Se puede enriquecer con panceta o jamón, y casi siempre lleva tomate, zanahoria, papa, apio, y alguna legumbre. Es ideal para usar restos de vegetales y lograr una comida completa y saludable en poco tiempo.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Un tazón de sopa minestrone humeante con patatas, zanahorias, apio, calabacín, frijoles y pasta, espolvoreada con queso y perejil. Un pan y un libro de recetas al lado.
La sopa minestrone se consolidó como una comida de aprovechamiento que permite usar lo que quedó en la heladera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 papas medianas
  • 1 zanahoria grande
  • 1 cebolla
  • 1 rama de apio
  • 1 zucchini (opcional)
  • 1 tomate grande o 200 gr de tomate triturado
  • 100 gr de porotos (pueden ser de lata, ya cocidos)
  • 1 taza de fideos chicos (coditos, municiones o moñitos)
  • 1 diente de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1,5 litros de caldo de verduras o agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 gr de panceta o jamón cocido (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado para servir

Cómo hacer sopa minestrone, paso a paso

  1. Picar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria en cubos pequeños.
  2. Calentar el aceite en una olla grande. Si usás panceta o jamón, dorar bien para que largue sabor.
  3. Agregar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Rehogar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Incorporar el tomate picado, el laurel y el zucchini. Cocinar 5 minutos.
  5. Agregar las papas peladas y cortadas en cubos chicos. Revolver bien.
  6. Volcar el caldo caliente y llevar a hervor.
  7. Cuando las papas estén casi tiernas (unos 10 minutos), sumar los porotos y los fideos.
  8. Cocinar hasta que los fideos estén al dente. Rectificar sal y pimienta antes de apagar el fuego.
  9. Servir bien caliente, espolvoreada con queso rallado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. En freezer, hasta 2 meses (preferentemente sin los fideos, para que no se pasen al recalentar).

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Paul Merson recordó que la alarma llegó durante unas vacaciones familiares. Sus definiciones sobre concientización y prevención

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki, rápida y fácil

La versión con salsa japonesa combina pechuga, morrones, cebolla y panceta en una alternativa práctica para una comida informal

Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki, rápida y fácil

Zaira Nara reversionó el look albiceleste con pantalón chupín en Miami

En medio del Mundial 2026, la modelo deslumbró con una combinación de prendas ajustadas y accesorios de lujo, fusionando referencias culturales y guiños nostálgicos de los años 2000

Zaira Nara reversionó el look albiceleste con pantalón chupín en Miami

Angelina Jolie dio una nueva lección de glamour: su estilo elegante y minimalista en Nueva York

Con un vestido negro sin tirantes, la actriz desplegó su lado fashionista y deslumbró a propios y extraños

Angelina Jolie dio una nueva lección de glamour: su estilo elegante y minimalista en Nueva York

“No es un dolor de cabeza”: las señales de migraña que muchos normalizan y cuándo consultar al neurólogo

Afecta a 4 millones de personas en Argentina y en la mayoría de los casos no recibe diagnóstico ni tratamiento adecuado. Especialistas advierten que puede alterar la vida cotidiana y recomiendan no subestimar los síntomas ni recurrir a la automedicación. Cuáles son las señales a tener en cuenta y por qué es clave recibir atención médica especializada

“No es un dolor de cabeza”: las señales de migraña que muchos normalizan y cuándo consultar al neurólogo

DEPORTES

La reacción de Rafael Nadal tras las elogiosas declaraciones de Lionel Messi en el Mundial 2026

La reacción de Rafael Nadal tras las elogiosas declaraciones de Lionel Messi en el Mundial 2026

Besos, insultos, el falso Messi y un final inesperado: el video del periodista brasileño que se metió en el corazón de la fiesta argentina

La encendida arenga del nuevo técnico de Túnez al plantel tras asumir en pleno Mundial: “Todo el mundo está enojado”

Por qué el fútbol importa tanto: la explicación psicológica detrás de una pasión que atraviesa al país

Cuál fue la canción que sonó en cada gol de Argentina contra Argelia: el repertorio elegido por la Selección para el Mundial

TELESHOW

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

Juli Savioli, la expareja de Gaspi, respondió a los ataques tras la muerte del youtuber: “Se está perdiendo todo lo humano”

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

INFOBAE AMÉRICA

Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

Suspensión de clases causa pérdidas de USD 4,471 millones en la educación pública de República Dominicana, según Educa

Embalses en Panamá muestran niveles estables ante el avance de El Niño

Guatemala: informe del PNUD advierte que la democracia en América Latina se erosiona pese a su peso regional

Crisis en Crucitas: Costa Rica enfrenta minería ilegal, crimen organizado y debate político