Receta de sopa minestrone, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de una olla de minestrone que transporta, casi sin querer, a esas cocinas de abuelas donde el tiempo parecía ir más lento. El minestrone, con sus colores y texturas, es una invitación a sentarse a la mesa y dejarse abrazar por la cocina casera. Es probable que muchos lo reconozcan como “la sopa italiana”, pero en realidad es mucho más: es el símbolo de la comida de aprovechamiento, ese arte de transformar lo que hay disponible en algo sabroso y reconfortante.
En Argentina, el minestrone tiene historia propia. Llegó de la mano de los inmigrantes italianos y se mimetizó con los ingredientes criollos: donde en Italia podía haber porotos cannellini, acá se usaron porotos blancos o colorados; donde había acelga, se reemplazó por zapallito o zucchini. Es un plato que, en invierno, aparece en la mesa de muchas familias como entrada o plato único, sobre todo en días grises. La versatilidad es su marca registrada: cada casa tiene su versión, y siempre hay margen para improvisar según lo que haya en la heladera.
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Su espíritu es comunitario: se prepara en cantidad, se comparte, se recalienta y hasta se congela para resolver otra comida. El minestrone es, en esencia, una sopa democrática: no hace falta seguir una receta al pie de la letra para lograr ese sabor que reconforta y reúne.
Receta de sopa minestrone
La sopa minestrone es una sopa espesa de verduras variadas, porotos y fideos cortos, cocida en caldo de verduras. Se puede enriquecer con panceta o jamón, y casi siempre lleva tomate, zanahoria, papa, apio, y alguna legumbre. Es ideal para usar restos de vegetales y lograr una comida completa y saludable en poco tiempo.
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Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla
- 1 rama de apio
- 1 zucchini (opcional)
- 1 tomate grande o 200 gr de tomate triturado
- 100 gr de porotos (pueden ser de lata, ya cocidos)
- 1 taza de fideos chicos (coditos, municiones o moñitos)
- 1 diente de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1,5 litros de caldo de verduras o agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 gr de panceta o jamón cocido (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado para servir
Cómo hacer sopa minestrone, paso a paso
- Picar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una olla grande. Si usás panceta o jamón, dorar bien para que largue sabor.
- Agregar la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Rehogar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar el tomate picado, el laurel y el zucchini. Cocinar 5 minutos.
- Agregar las papas peladas y cortadas en cubos chicos. Revolver bien.
- Volcar el caldo caliente y llevar a hervor.
- Cuando las papas estén casi tiernas (unos 10 minutos), sumar los porotos y los fideos.
- Cocinar hasta que los fideos estén al dente. Rectificar sal y pimienta antes de apagar el fuego.
- Servir bien caliente, espolvoreada con queso rallado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 45 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. En freezer, hasta 2 meses (preferentemente sin los fideos, para que no se pasen al recalentar).
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