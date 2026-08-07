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Aurora Ramazzotti, hija de Eros: los 3 vestidos de novia que redefinieron la moda nupcial en Sicilia

La joven de 29 años eligió un diseño diferente para la recepción nocturna, otro para el registro oficial y un tercero para la unión frente a familiares y amigos, todos cuidadosamente seleccionados para cada momento

Aurora Ramazzotti y Goffredo Cerza celebraron su boda en Sicilia con un fin de semana repleto de moda y tradición
Aurora Ramazzotti y Goffredo Cerza celebraron su boda en Sicilia con un fin de semana repleto de moda y tradición
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La brisa del Mediterráneo se mezcló con los destellos de los flashes y el rumor de la moda internacional en el sur de Italia, cuando Aurora Ramazzotti (29) y Goffredo Cerza (30) celebraron su boda en Sicilia con un despliegue de estilo que redefinió el concepto de “wedding weekend” en la alta sociedad europea.

La hija del reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti, nacida en Suiza, sorprendió con tres vestidos nupciales y un look de bienvenida, cada uno reflejando una etapa distinta de la celebración y una visión personal de la moda.

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El evento se extendió a lo largo de un fin de semana, siguiendo la tendencia de figuras internacionales. Las celebraciones arrancaron el viernes 3 de julio de 2026 en Militello in Val di Catania, el pueblo natal de la familia materna de Aurora, y concluyeron en los jardines del Castello Xirumi Serravalle, una joya arquitectónica del siglo XVI situada en Siracusa. La elección de Sicilia buscó combinar la memoria familiar con la autenticidad de un enclave poco explotado por el turismo de lujo.

“Pensamos cada detalle a partir de una pregunta muy sencilla: ¿cómo queremos que se sientan las personas que queremos cuando regresen a casa?”, relató la propia Aurora Ramazzotti a Vogue. El resultado fue una celebración que privilegió la cercanía y la experiencia de los invitados, sin renunciar a la espectacularidad visual ni a la sofisticación del vestuario.

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Vestido de la cena de bienvenida: elegancia bajo los limoneros

El look de bienvenida destacó por su elegancia relajada bajo los limoneros del agrumeto siciliano
El look de bienvenida destacó por su elegancia relajada bajo los limoneros del agrumeto siciliano

La primera impresión de la boda la marcó el look elegido para la cena de bienvenida del viernes por la noche. En las imágenes del evento nocturno se observa a Aurora posando junto a un ventanal y luego abrazada a su padre, Eros Ramazzotti, en un ambiente distendido al aire libre.

Aurora y su padre Eros Ramazzotti
Aurora y su padre Eros Ramazzotti

Este vestido, de un blanco radiante, se distingue por un corpiño drapeado y ajustado, una falda decorada con bordados o encajes florales y unas delicadas mangas caídas que se extienden en forma de capa de seda sobre su espalda. El diseño romántico y relajado resultó ideal para una velada entre los aromas cítricos del agrumeto siciliano, estableciendo el tono sofisticado y acogedor de la celebración.

Alta costura y homenaje familiar: el vestido de Armani Privé

El vestido principal fue una reinterpretación moderna del que lució Michelle Hunziker en 1998, creado por Giorgio Armani Privé
El vestido principal fue una reinterpretación moderna del que lució Michelle Hunziker en 1998, creado por Giorgio Armani Privé

El sábado, Aurora desfiló hacia el altar del brazo de su padre, Eros Ramazzotti, vestida con una reinterpretación moderna del célebre vestido nupcial de su madre, Michelle Hunziker, de 1998. Este diseño fue creado a medida por Giorgio Armani Privé, tras un proceso de colaboración que incluyó la recuperación inesperada del vestido original, según relató la protagonista.

La ceremonia principal mostró a Aurora bajo un velo clásico y con un ramo en tonos burdeos
La ceremonia principal mostró a Aurora bajo un velo clásico y con un ramo en tonos burdeos

Las imágenes de la ceremonia principal capturan a la joven bajo un velo clásico y con un ramo inusual en tonos burdeos, caminando hacia el altar al aire libre junto a su padre y compartiendo un beso con Goffredo Cerza bajo los árboles del castillo.

Boda hija Eros Ramazzotti
La hija de Eros Ramazzotti lució tres vestidos nupciales y un look de bienvenida, reflejando distintas etapas de la celebración Cortesía de Giorgio Armani

También se la ve riendo con su madre, Michelle Hunziker, quien optó por un vestido marrón oscuro para la ocasión. En otra fotografía, ambos padres observan la ceremonia sentados juntos, destacando el ambiente familiar y emotivo del evento.

El vestido de la boda combinó raso de seda, tul, encaje floral bordado, flecos de cristal y una abertura lateral moderna
El vestido de la boda combinó raso de seda, tul, encaje floral bordado, flecos de cristal y una abertura lateral moderna

El vestido de la ceremonia principal se compone de raso de seda y tul, corte sirena, escote recto adornado por encaje floral bordado y flecos de cristal. La abertura lateral en la falda y la espalda, apenas sujeta por un tirante de cristales, añaden modernidad y movimiento. “Es un homenaje a la historia de mis padres, pero también a todo lo que su relación me enseñó”, compartió la novia.

Su padre, Eros Ramazzotti, la acompañó al altar
Su padre, Eros Ramazzotti, la acompañó al altar

La decisión de llevar el cabello suelto y liso, coronado solo por un velo sencillo, y el ramo en tonos burdeos, distanció la propuesta de los protocolos tradicionales y reforzó el carácter contemporáneo del evento.

El cierre de la celebración: slip dress y libertad creativa

Para la fiesta, la novia optó por un vestido lencero en raso de seda diseñado por Giorgio Armani, evocando los años 90 (Cortesía de Giorgio Armani)
Para la fiesta, la novia optó por un vestido lencero en raso de seda diseñado por Giorgio Armani, evocando los años 90 (Cortesía de Giorgio Armani)

Para la fiesta posterior, Aurora Ramazzotti eligió un vestido lencero en raso de seda, otra obra de Giorgio Armani, que evocó la estética de los años 90. Este slip dress, fluido y sensual, presentaba incrustaciones de cristales en el escote y le permitió desplazarse con comodidad para cantar varias canciones inéditas dedicadas a Goffredo Cerza.

El diseño conectó visualmente con el vestido principal y reflejó la madurez estética de la novia, quien buscó unir tradición y tendencia. La selección de calzado, con firmas como René Caovilla, completó el estilismo.

Más allá de la moda, la boda de Aurora Ramazzotti y Goffredo Cerza en Sicilia se diseñó como un relato visual y emocional. Cada vestido y cada look simbolizó una etapa: el recibimiento relajado en la cena bajo los limoneros, el respeto institucional en el civil, la nostalgia familiar en la ceremonia principal y la libertad creativa en la fiesta. El proceso de creación del vestido principal, involucró un diálogo constante con Giorgio Armani Privé para lograr una pieza que uniera pasado, presente y futuro.

Boda hija Eros Ramazzotti
El slip dress permitió a Aurora cantar canciones inéditas dedicadas a Goffredo Cerza durante la celebración posterior (Cortesía de Giorgio Armani)

El evento se consolidó como un referente de las nuevas tendencias en bodas y celebraciones de alto perfil. La historia de Aurora Ramazzotti, marcada por la memoria, la reinvención y el cuidado de los detalles, iluminó el verano siciliano y el universo de la moda nupcial contemporánea.

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