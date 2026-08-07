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Tiene oído absoluto, empezó a tocar el piano a los 3 años y una grave complicación por COVID casi lo deja sin voz

Con apenas 16 años, Luciano Creiner recordó en Infobae a la Tarde el episodio que marcó su infancia, cómo logró recuperar la voz tras una larga rehabilitación y el presente que lo encuentra componiendo, cantando e impulsando proyectos para artistas emergentes

Luciano Creiner compone canciones propias, presentó Siete vidas junto a Rocío Quirós y busca construir su identidad entre la cumbia y el cuarteto
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A los diez años, Luciano Creiner (@lucianocreiner) escuchó un pronóstico que parecía definitivo. Después de una grave complicación derivada del COVID-19, los médicos le advirtieron a su familia que probablemente no volvería a hablar con normalidad. La enfermedad lo mantuvo un mes intubado, quince días en coma y obligó a practicarle una traqueotomía para que pudiera respirar. Seis años después, aquel chico que estuvo al borde de perder la voz canta, compone y comienza a abrirse camino en la música.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el joven de 16 años repasó el episodio que marcó su infancia y explicó cómo la rehabilitación terminó convirtiéndose, casi sin proponérselo, en el punto de partida de un camino artístico que había comenzado mucho antes de la enfermedad.

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Todo ocurrió durante los primeros meses de la pandemia. Una falla multisistémica provocada por el COVID agravó rápidamente su estado de salud y obligó a los médicos a intervenir de urgencia. “Me tuvieron que hacer una traqueotomía porque no pasaba el aire. Estuve un mes intubado, después quince días en coma y otros dos meses en recuperación”, recordó. Sin embargo, el alta médica no significó el final del proceso. Recuperar la voz se transformó en un desafío tan importante como haber superado el cuadro crítico.

(Infobae en Vivo)
Luciano Creiner pasó quince días en coma por COVID-19, estuvo un mes intubado y debió atravesar una traqueotomía para poder respirar (Infobae en Vivo)

El pronóstico era desalentador. “Me dijeron que no iba a tener voz”, contó. En ese momento apareció el impulso de su madre, que lo enfrentó a una decisión que todavía recuerda con claridad. “Me dijo: ‘Tenés dos opciones: o te quedás llorando sin voz o arrancamos a trabajar, foniatría, clases de canto, todo’”. A partir de entonces comenzó un largo proceso de rehabilitación que, con el tiempo, terminó devolviéndole mucho más que el habla. “Gracias a Dios me dio una segunda oportunidad. Me dio una nueva garganta y puedo estar haciendo lo que me gusta, que es cantar”, resumió.

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La música, sin embargo, no llegó después de la enfermedad. Había empezado mucho antes. A los tres años comenzó a estudiar piano y, con el paso del tiempo, desarrolló una capacidad que todavía hoy sorprende. Aunque evita definirse como alguien con oído absoluto, reconoce que puede identificar notas y acordes con solo escucharlos. “Algunos me dicen que es oído absoluto, otros oído relativo. Yo digo que es un oído bastante entrenado”, explicó.

Durante su paso por Infobae a la Tarde, esa habilidad quedó en evidencia cuando el equipo del programa comenzó a tocar notas al azar sobre el piano. Sin mirar el teclado, Creiner las identificó una por una, una demostración que reflejó los años de formación y entrenamiento que hay detrás de una facilidad que para muchos parece innata.

(Infobae en Vivo)
Luciano Creiner comenzó a estudiar piano a los 3 años y desarrolló una capacidad para identificar notas y acordes con solo escucharlos (Infobae en Vivo)

Mientras intenta consolidar su carrera artística, también sostiene una rutina que combina el colegio con largas jornadas en el estudio de grabación. Muchas veces, contó, termina de trabajar entrada la noche y al día siguiente debe levantarse temprano para asistir a clases. “Trato de llevar las dos cosas porque son superimportantes: mi sueño y también mis obligaciones”, afirmó. Entre todas las materias hay una que nunca le trae problemas. “En música tengo sobresaliente todos los años”, bromeó.

Su presente está marcado por la composición y los escenarios. Además de interpretar versiones de otros artistas, comenzó a escribir canciones propias y a colaborar con músicos de distintos géneros. En Infobae a la Tarde presentó Siete vidas, una obra compuesta junto a Rocío Quirós, y explicó que el proceso creativo es una de las partes que más disfruta. “Me gusta mucho componer, explayarme en mis canciones y juntarme con otros artistas”, aseguró. Aunque creció escuchando rock nacional y una gran variedad de estilos, encontró en la cumbia y el cuarteto el lugar desde el que hoy busca construir su identidad musical.

(Infobae en Vivo)
La rehabilitación con foniatría y clases de canto le permitió a Luciano Creiner volver a hablar y encaminar su presente en la música (Infobae en Vivo)

Ese recorrido también lo llevó a mirar más allá de su propia carrera. Convencido de que muchos artistas tienen talento, pero pocas oportunidades para mostrarse, impulsó un proyecto destinado a darles visibilidad y organizó un espectáculo para reunir a músicos emergentes sobre un mismo escenario. La iniciativa, explicó, nació de la necesidad de generar espacios para quienes recién empiezan y muchas veces no encuentran dónde presentar su trabajo.

Con presentaciones previstas en distintas ciudades del país y nuevos proyectos en marcha, Luciano Creiner atraviesa un presente muy distinto al que imaginaban quienes lo atendieron durante la pandemia. Hace seis años aprendía otra vez a hablar. Hoy sigue aprendiendo, pero otras cosas: cómo convivir con los escenarios, con las canciones propias y con una carrera que recién comienza. La voz que los médicos dudaban que pudiera recuperar terminó convirtiéndose, justamente, en la herramienta con la que eligió construir su futuro.

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