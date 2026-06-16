Por qué el Mundial modifica cómo piensan, sienten y actúan las personas, según la psicología

Durante el Mundial, la identidad nacional se convierte en una etiqueta dominante y empuja a muchos a alinearse con su grupo de pertenencia - REUTERS/Ueslei Marcelino/ TPX IMAGES OF THE DAY

La fiebre del Mundial activa mecanismos psicológicos conocidos: la identidad social se vuelve más visible, la gente se contagia de la emoción del grupo y se refuerzan conductas guiadas por normas colectivas. La psicología explica por qué personas que no siguen fútbol el resto del año se involucran, por qué gritan más de lo habitual y por qué toleran distinto las críticas según quién las haga, como resume Chris Stiff, profesor de psicología en la Universidad de Keele, un análisis de The Conversation.

De acuerdo con la Dra. Christine Ma-Kellams, psicóloga social y especialista en comportamiento, en su análisis publicado en Psychology Today, el Mundial de la FIFA funciona como uno de los disparadores más potentes de la memoria colectiva global, al mismo nivel que los eventos políticos históricos.

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Ma-Kellams explica que la inversión emocional en el fútbol es tan profunda que altera directamente nuestra salud física y mental: mientras que las victorias provocan un subidón de bienestar subjetivo que es efímero y se desvanece al día siguiente, las derrotas calan hondo, incrementando de forma medible el malestar anímico y el riesgo de sufrir crisis cardiovasculares en los fanáticos más fervientes.

En el mismo análisis, la especialista destaca que el torneo activa lo que los psicólogos denominan la “Paradoja Olímpica”. Este fenómeno describe cómo la competencia extrema es capaz de unir masivamente a los miembros de una misma nación bajo una causa común, pero de forma simultánea amplifica los sesgos, la hostilidad y la discriminación hacia aquellos grupos externos o rivales que ya cargan con estereotipos negativos en la sociedad.

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En un Mundial, la pertenencia se vuelve más saliente por la bandera, los himnos, las camisetas y los rituales compartidos: el resultado suele ser un 'nosotros' más compacto y, a la vez, un 'ellos' más nítido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el torneo, la pertenencia a un país se convierte en una etiqueta dominante y empuja a muchos a alinearse con “los nuestros”. Esa lógica también puede escalar rivalidades, aunque no de forma inevitable: si se enfatiza una identidad común (por ejemplo, “somos aficionados al fútbol”), el evento puede reducir tensiones y favorecer vínculos entre hinchadas, según el mismo enfoque.

La explicación se apoya en la teoría de la identidad social, un marco clásico de la psicología social que describe cómo las personas ajustan percepciones, emociones y decisiones cuando se definen como parte de un grupo. En un Mundial, esa pertenencia se vuelve más saliente por la bandera, los himnos, las camisetas y los rituales compartidos. El resultado suele ser un “nosotros” más compacto y, a la vez, un “ellos” más nítido, con efectos visibles en conversaciones cotidianas, redes sociales y espacios públicos.

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Esa identidad también ordena la vida emocional y aparecen normas emocionales implícitas: cuándo está permitido gritar, qué tipo de enojo se valida, cómo se celebra y quién queda “habilitado” a criticar.

De la identidad a la tribuna: por qué el Mundial cambia tu conducta

Una de las claves es el cambio de identidad social: en un Mundial, la identidad nacional se vuelve central y desplaza otras identidades cotidianas (estudiante, trabajador, amigo). Ese cambio eleva la motivación por apoyar a la selección y por mostrarse favorable con quienes comparten el “grupo de pertenencia”, mientras crece la distancia con el “grupo externo”, incluso cuando el interés previo por el fútbol era bajo, de acuerdo con Stiff.

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Cuando muchas personas se ven y se oyen haciendo lo mismo, aumenta la probabilidad de ajustarse a las normas del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la tribuna (o en el living), la conducta también se explica por procesos de multitud: cuando muchas personas se ven y se oyen haciendo lo mismo, aumenta la probabilidad de ajustarse a las normas del grupo. Además, aparece la desindividualización, una idea clásica para describir cómo, en contextos donde se diluye la identidad individual (cantos, camisetas iguales, anonimato), la gente actúa más según lo que “toca” en ese entorno: gritar, cantar, festejar. Ese marco no implica necesariamente violencia; también puede impulsar conductas prosociales, como colaborar o limpiar espacios compartidos.

Esta dinámica encuentra un respaldo científico profundo en un estudio de 2025 publicado en la revista científica Evolution and Human Behavior, el cual analiza cómo los rituales colectivos en el fútbol —como los cantos sincrónicos en la tribuna— disparan una “fusión de identidad”.

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Esta investigación demuestra que cuando los fanáticos coordinan sus conductas y sufren juntos por un resultado, la frontera entre el “yo” y el “grupo” se disuelve de forma visceral; como consecuencia, los individuos experimentan un aumento radical en su disposición a cooperar y sacrificarse por los miembros de su propia hinchada (un fuerte altruismo parroquial), al mismo tiempo que perciben de forma mucho más nítida y unificada las amenazas provenientes del equipo rival.

Otro punto que ayuda a leer el clima del Mundial es el llamado efecto de sensibilidad intergrupal: solemos tolerar mejor una crítica si viene de alguien “de los nuestros” que si viene de alguien “de afuera”, porque atribuimos intenciones distintas. Stiff agrega un matiz: cuando el conflicto deportivo se intensifica (por ejemplo, en rondas finales), puede bajar la tolerancia incluso a la crítica interna, y aparecer una defensa más cerrada del grupo.

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El mismo evento puede generar tanto fricción como unión, dependiendo de qué identidad se enfatice y de cómo se interprete el 'nosotros' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complementando esta visión, una investigación de 2025 publicada en Psychology of Sport and Exercise aporta datos clave sobre cómo la representación en la selección nacional moldea las actitudes intergrupales.

Los expertos confirman que la intensa rivalidad de un torneo de esta magnitud altera de manera selectiva la empatía de las personas: bajo el ambiente hipercompetitivo del Mundial, la fuerte fusión con la identidad nacional potencia el favoritismo hacia los propios y reduce drásticamente la apertura hacia el exogrupo, confirmando que las dinámicas del fútbol de élite pueden funcionar como un potente catalizador de sesgos grupales y defensas identitarias cerradas justo en los momentos de mayor tensión deportiva.

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El “equipo menos favorito” y la identidad común: por qué el Mundial también puede unir

El Mundial suele producir un fenómeno narrativo y emocional: el equipo menos favorito que avanza más de lo esperado y gana simpatía global. El análisis lo vincula a varias motivaciones: la inspiración de ver éxito en condiciones difíciles (si ellos pueden, “yo también”), el bajo costo de apoyar a un inesperado y la recompensa emocional de acertar el pronóstico. Además, se suele percibir que los menos favoritos se esfuerzan más, y esa percepción incrementa la adhesión.

Ese apoyo transversal se conecta con otro mecanismo central: la posibilidad de construir una identidad de grupo común. En lugar de “mi país vs. tu país”, la psicología social muestra que reformular el escenario como “somos aficionados al fútbol” puede reducir hostilidad y favorecer cooperación. No significa que el Mundial elimine rivalidades, pero sí que el mismo evento puede generar tanto fricción como unión, dependiendo de qué identidad se enfatice y de cómo se interprete el “nosotros”.

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