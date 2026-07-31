Cómo eliminar las chinches de cama para siempre y por qué es tan difícil lograrlo

Las chinches de cama son una plaga doméstica persistente porque resisten insecticidas, se reproducen con rapidez y pasan desapercibidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, miles de hogares enfrentan uno de los problemas domésticos más resistentes y costosos: una infestación de chinches de cama. Expertos en entomología consultados por Prevention advierten que erradicarlas requiere método, paciencia y, en muchos casos, la intervención de profesionales, ya que estos parásitos han desarrollado resistencia a gran parte de los insecticidas disponibles en el mercado.

“Han tenido millones de años de evolución para perfeccionar su sistema de alimentación sin despertar al huésped”, explicó Edwin Rajotte, doctor en entomología y profesor emérito de la Universidad Estatal de Pensilvania, en declaraciones recogidas por Prevention.

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Esa capacidad de pasar inadvertidas es precisamente lo que las convierte en el “parásito perfecto”, según definió Timothy Gibb, doctor en entomología y profesor emérito de la Universidad de Purdue, quien lleva años estudiando infestaciones de estos insectos.

Uno de los errores más frecuentes al detectar una posible infestación es confundir las chinches de cama con garrapatas. Aunque ambas son parásitos hematófagos de aspecto similar —pequeñas, sin alas, ovaladas y de color marrón rojizo—, se trata de organismos muy distintos con implicaciones sanitarias completamente diferentes, como detallan más adelante los expertos.

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¿Qué son exactamente las chinches de cama?

Las chinches de cama (Cimex lectularius) son insectos de seis patas que se alimentan exclusivamente de sangre humana. Su única fuente de alimento las obliga a vivir cerca del huésped: en colchones, somieres, marcos de cama, detrás de cuadros y en enchufes eléctricos. “Les gusta vivir cerca del huésped, en nuestros dormitorios, tan cerca como sea posible de donde dormimos”, explicó Kenneth F. Haynes, doctor en entomología y profesor emérito de la Universidad de Kentucky, especialista en biología de chinches, según Prevention.

Las chinches de cama se alimentan solo de sangre humana y suelen ocultarse en colchones, somieres, marcos de cama, cuadros y enchufes eléctricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el día permanecen ocultas gracias a señales químicas que las agrupan en grietas y hendiduras. Su actividad se concentra entre la medianoche y las 5 de la madrugada, cuando el calor corporal, el olor y el dióxido de carbono que emite el huésped las estimulan a alimentarse. Una vez que encuentran a su víctima, insertan una boca tubular directamente en un capilar sanguíneo. La picadura es indolora en el momento, pero horas después genera ronchas rojas con picazón intensa.

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“Las chinches son excelentes autoestopistas y generalmente llegan viajando con personas o sus pertenencias, no porque una casa esté sucia”, señaló Kevin Hathorne, entomólogo, en declaraciones a Prevention. Hoteles de cualquier categoría, transportes públicos y muebles de segunda mano son sus principales vías de ingreso a los hogares.

Chinches vs. garrapatas: una confusión con consecuencias

A simple vista, chinches y garrapatas pueden parecer el mismo insecto. Ambas son pequeñas, sin alas y de forma ovalada. Pero la biología las separa de forma tajante: las chinches son insectos con seis patas, mientras que las garrapatas son arácnidos—la misma clase que las arañas y los escorpiones—y poseen ocho patas, según datos de MedicineNet.

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La distinción más importante desde el punto de vista sanitario es que las garrapatas transmiten enfermedades graves al ser humano, mientras que las chinches, hasta la fecha, no tienen transmisión comprobada de patógenos. Las garrapatas son el segundo vector de enfermedades humanas en el mundo, solo detrás de los mosquitos, y pueden transmitir la enfermedad de Lyme, la fiebre de las Montañas Rocosas, la ehrlichiosis y la anaplasmosis, entre otras, de acuerdo con información de MedicineNet.

La diferencia entre chinches y garrapatas es clave porque las garrapatas transmiten enfermedades y las chinches no tienen transmisión comprobada de patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábitat también los diferencia. Las garrapatas viven en pastizales, hojarasca y zonas boscosas, y no forman infestaciones domésticas. Las chinches, en cambio, son parásitos exclusivamente interiores. Si el parásito apareció en la cama o en muebles del hogar, probablemente sea una chinche. Si fue hallado en la piel tras una actividad al aire libre, casi con certeza es una garrapata.

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Cómo prevenir que ingresen al hogar

El mejor tratamiento contra las chinches es evitar traerlas a casa. La principal vía de contagio es el equipaje durante los viajes. Rajotte, en declaraciones a Prevention, recomienda colocar la valija en el centro de la bañera al llegar a cualquier hotel —independientemente de su categoría— hasta inspeccionar el cuarto. “La cosa insidiosa es que cualquiera puede contraerlas. No tiene nada que ver con qué tan buen ama de casa eres ni con tu nivel socioeconómico”, advirtió.

La inspección debe comenzar por el colchón: hay que retirar las sábanas y revisar las esquinas, especialmente el ribete perimetral y el extremo de la cabecera. También conviene revisar detrás de la cabecera, detrás de los cuadros en la pared y en los enchufes eléctricos. Si se detectan chinches y existe la posibilidad de que hayan ingresado al equipaje, la solución es colocar toda la ropa en una bolsa plástica sellada y llevarla directamente a la secadora a temperatura alta durante 30 minutos.

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La inspección contra las chinches debe comenzar por el colchón y las sábanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chinches mueren al ser expuestas a temperaturas superiores a los 50 °C, según Rajotte. Hathorne también advierte que se deben inspeccionar los muebles de segunda mano antes de ingresarlos al hogar, especialmente colchones y tapizados.

Cómo identificar una infestación en casa

Si tras un viaje aparecen picaduras al despertar —especialmente en hileras de tres o cuatro sobre zonas expuestas como el brazo— y las ventanas tienen mallas protectoras, los expertos señalan que hay que sospechar de las chinches. La identificación temprana reduce significativamente el costo y la dificultad del tratamiento, según Hathorne en declaraciones a Prevention.

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Una chinche adulta mide aproximadamente 8 milímetros, tiene forma plana y color marrón. Las crías son más pequeñas, del tamaño de una cabeza de alfiler. Las manchas negras en la ropa de cama o el colchón pueden ser heces de chinches. Si la población es pequeña —entre 10 y 15 individuos— es posible intentar el control por cuenta propia. Si la infestación es mayor, Gibb recomienda llamar a una empresa especializada: “Si está realmente arraigada y hay miles, no veo cómo una persona pueda controlarlo sola”.

Cómo eliminarlas paso a paso

El primer paso tras confirmar una infestación es lavar a alta temperatura toda la ropa de cama, cobertores, fundas y cualquier tela expuesta —incluidos peluches o ropa de vestir— y secarlos en secadora a máxima potencia. Rajotte insiste en no reintroducir esos materiales hasta que la infestación esté resuelta.

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Los cobertores y las fundas expuestas deben lavarse y secarse a máxima potencia después de una infestación

Luego, se puede aspirar el área alrededor del colchón, las grietas y hendiduras, y aplicar vapor en las mismas zonas. Una funda con cierre especial para colchones anti-chinches ayuda a contener la propagación.

El enfoque más efectivo es el manejo integrado de plagas, que combina calor, aspirado, vapor y tratamiento químico de forma simultánea. “Nuestra recomendación es nunca usar un solo enfoque, porque las posibilidades de éxito son bastante bajas”, señaló Rajotte a Prevention. El tratamiento térmico profesional —que eleva la temperatura del ambiente por encima de los 48 °C, incluso en grietas y cavidades— es la opción más eficaz, aunque requiere equipamiento especializado.

Cuánto tiempo lleva erradicarlas

Después de cada tratamiento, los expertos recomiendan monitorear la situación. Las empresas de control de plagas suelen hacer un seguimiento a las dos semanas de cada intervención. Lo más probable es que se necesiten varias rondas antes de considerar la infestación completamente eliminada.

“Creo que hemos malacostumbrado a la sociedad: ‘tengo un problema de plagas, vengan a fumigar y espero que desaparezca en cuanto se vayan’. Con las chinches, lamentablemente, no es así”, advirtió Gibb en declaraciones recogidas por Prevention.