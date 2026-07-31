Una herramienta en Argentina busca frenar la viralización de imágenes íntimas de menores

La Fundación Red por la Infancia lanzó en Argentina Bajalo Ya!, una nueva herramienta que permite a cualquier persona solicitar la remoción inmediata de imágenes íntimas de niñas, niños y adolescentes que hayan circulado en internet sin su consentimiento. Se trata de la adaptación local de Take It Down, creada originalmente por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.
El funcionamiento de Bajalo Ya! responde a una problemática creciente: la viralización de fotos y videos íntimos, muchas veces manipulados o generados con inteligencia artificial, que pueden tener consecuencias emocionales, sociales y familiares graves para los menores.
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La herramienta permite denunciar y solicitar el retiro de imágenes o videos de desnudos parciales, totales o de contenido sexualmente explícito de personas menores de 18 años, o tomadas cuando las víctimas tenían esa edad.
Una de sus claves es que la imagen nunca se traslada a servidores ajenos: el sistema extrae desde el dispositivo de la persona una “huella digital” única, que luego las plataformas pueden detectar para borrar o impedir que el archivo vuelva a circular.
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El anuncio de Red por la Infancia incluyó un video desarrollado junto a adolescentes de la Fundación Puerta 18, con diseño visual propio y el apoyo de Fundación IRSA y APSA Media, asegurando la difusión en shoppings y espacios públicos. El personaje central del spot es un osito que protege sus partes íntimas, símbolo de privacidad y derecho a la intimidad.
Desde la organización subrayan el impacto real de una exposición digital, aunque la imagen haya sido alterada o incluso sea falsa. “Frente a estas situaciones, es fundamental que chicas y chicos sepan que no están solos y que existen herramientas concretas para remover este contenido y frenar su viralización”, declaró Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia.
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La directora ejecutiva de Fundación IRSA, Paula Solsona, remarcó el enfoque participativo de la campaña: “Las mejores soluciones surgen cuando se construyen de manera colaborativa. Por eso nos llena de orgullo acompañar esta iniciativa, donde fueron las y los jóvenes quienes crearon un mensaje pensado para otros adolescentes desde sus propios lenguajes y experiencias.”
Bajalo Ya! se integra en la plataforma ReConectate, el espacio desarrollado por Red por la Infancia para brindar información y herramientas confiables a familias, docentes, adolescentes y adultos referentes sobre riesgos y violencias digitales, y surge del acuerdo de cooperación institucional con el NCMEC.
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La iniciativa está disponible aquí.
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