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Una herramienta en Argentina busca frenar la viralización de imágenes íntimas de menores

La Fundación Red por la Infancia presentó Bajalo Ya!, un sistema que permite pedir la remoción urgente de contenido sexual de niñas, niños y adolescentes sin subir los archivos, mediante una huella digital detectable por plataformas

Bajalo Ya! permite pedir la remoción inmediata de imágenes íntimas de menores en Internet
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La Fundación Red por la Infancia lanzó en Argentina Bajalo Ya!, una nueva herramienta que permite a cualquier persona solicitar la remoción inmediata de imágenes íntimas de niñas, niños y adolescentes que hayan circulado en internet sin su consentimiento. Se trata de la adaptación local de Take It Down, creada originalmente por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

El funcionamiento de Bajalo Ya! responde a una problemática creciente: la viralización de fotos y videos íntimos, muchas veces manipulados o generados con inteligencia artificial, que pueden tener consecuencias emocionales, sociales y familiares graves para los menores.

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La herramienta permite denunciar y solicitar el retiro de imágenes o videos de desnudos parciales, totales o de contenido sexualmente explícito de personas menores de 18 años, o tomadas cuando las víctimas tenían esa edad.

Oso de peluche marrón con gafas de sol en la cabeza, sostiene un teléfono móvil. Varias pantallas verticales con imágenes de osos de peluche
El sistema protege la privacidad: solo genera una “huella digital” de la imagen, nunca la almacena

Una de sus claves es que la imagen nunca se traslada a servidores ajenos: el sistema extrae desde el dispositivo de la persona una “huella digital” única, que luego las plataformas pueden detectar para borrar o impedir que el archivo vuelva a circular.

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El anuncio de Red por la Infancia incluyó un video desarrollado junto a adolescentes de la Fundación Puerta 18, con diseño visual propio y el apoyo de Fundación IRSA y APSA Media, asegurando la difusión en shoppings y espacios públicos. El personaje central del spot es un osito que protege sus partes íntimas, símbolo de privacidad y derecho a la intimidad.

Desde la organización subrayan el impacto real de una exposición digital, aunque la imagen haya sido alterada o incluso sea falsa. “Frente a estas situaciones, es fundamental que chicas y chicos sepan que no están solos y que existen herramientas concretas para remover este contenido y frenar su viralización”, declaró Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia.

Diseño de página web con el logo 'Red por la Infancia', texto '¡Bajalo Ya!' y un oso de peluche animado con censura en un marco
La campaña usa un osito como símbolo y fue creada junto a adolescentes (Bajalo Ya!)

La directora ejecutiva de Fundación IRSA, Paula Solsona, remarcó el enfoque participativo de la campaña: “Las mejores soluciones surgen cuando se construyen de manera colaborativa. Por eso nos llena de orgullo acompañar esta iniciativa, donde fueron las y los jóvenes quienes crearon un mensaje pensado para otros adolescentes desde sus propios lenguajes y experiencias.”

Bajalo Ya! se integra en la plataforma ReConectate, el espacio desarrollado por Red por la Infancia para brindar información y herramientas confiables a familias, docentes, adolescentes y adultos referentes sobre riesgos y violencias digitales, y surge del acuerdo de cooperación institucional con el NCMEC.

La iniciativa está disponible aquí.

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