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Por qué la albahaca de supermercado casi nunca sobrevive y qué hacer para que dure meses

La forma en que se producen estas plantas genera una competencia silenciosa que las agota en semanas, pero un paso sencillo antes de llevarla a casa puede revertir ese destino

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los viveros agrupan plántulas de albahaca para lograr un aspecto más frondoso y atractivo en el punto de venta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comprar una maceta de albahaca en el supermercado puede parecer la manera más fácil y rápida de contar con hierbas frescas en casa, pero la realidad suele ser menos alentadora: la mayoría de estas plantas mueren a los pocos días de instalarse en la cocina.

Este resultado no se debe a un mal manejo doméstico, sino a una práctica habitual en la producción comercial. Los principales viveros y proveedores agrupan decenas de plántulas —semillas germinadas en sus primeras semanas de vida— en un solo recipiente para ofrecer un aspecto más atractivo en el punto de venta.

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Según The Guardian, ese hacinamiento genera una competencia constante y excesiva por luz, agua y espacio entre las plantas, que agota sus reservas rápidamente. Un estudio publicado en Annals of Botany por la Universidad de Oxford confirmó que poblaciones de alta densidad de Ocimum basilicum (albahaca) experimentan competencia radicular intensa que reduce significativamente la biomasa individual, lo que se traduce en tallos alargados y hojas marchitas tras apenas una o dos semanas.

Infografía con título sobre albahaca de supermercado, ilustraciones de plantas de albahaca, macetas, manos trasplantando, regadera y fertilizante.
La competencia por luz, agua y espacio agota las reservas de la albahaca y acelera su marchitamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, la solución más eficaz para prolongar la vida de la albahaca de supermercado consiste en dividir la planta original. El procedimiento implica extraer suavemente el cepellón —el bloque compacto formado por raíces y tierra que sostiene a todas las plántulas juntas—, separar esas plántulas en pequeños grupos y trasplantarlas en macetas individuales con compost fresco y buen drenaje.

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Ese paso reduce la competencia por recursos y ofrece a cada planta mejores condiciones para su desarrollo. De acuerdo con The Guardian, quien lo puso a prueba obtuvo tres plantas robustas a partir de una sola maceta, con brotes nuevos al cabo de un mes, frente a la alta mortalidad que se observa cuando se deja todo el grupo en el mismo recipiente.

Consejos prácticos para dividir y cultivar albahaca

El proceso, para explicarlo de manera muy detallada, parte de extraer con cuidado toda la albahaca de la maceta original y separar el cepellón en tres o cuatro grupos, y se conserva la mayor cantidad de raíces posible en cada uno. Cada grupo se coloca en una maceta nueva con sustrato —la mezcla de tierra y nutrientes donde crece la planta— de buena calidad y drenaje adecuado. Cada planta recién trasplantada debe regarse bien y ubicarse en un lugar cálido y luminoso.

Mujer de mediana edad con delantal, sonríe mientras cuida un romero en maceta sobre el alféizar de una ventana. Herramientas de jardinería en primer plano.
El método recomendado consiste en separar el cepellón en grupos pequeños y trasplantarlos a macetas individuales con compost fresco y buen drenaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para fomentar un crecimiento más compacto y evitar la floración prematura, el tallo principal debe despuntarse con regularidad —es decir, se corta su punta para activar las ramas laterales—. Esa práctica estimula la ramificación y aumenta la producción de hojas, lo que prolonga la vida útil de la planta. Investigaciones publicadas en PLoS ONE y disponibles en PubMed Central confirman que la gestión del crecimiento apical influye directamente en el rendimiento foliar de Ocimum basilicum.

La albahaca requiere al menos seis horas de luz directa al día. Un estudio de Scientia Horticulturae disponible en ScienceDirect establece que la producción óptima de biomasa se alcanza con una dosis de luz diaria de entre 13 y 35 mol·m⁻²·d⁻¹ (una medida de la luz útil que recibe la planta a lo largo del día).

En cuanto al riego, debe mantenerse el sustrato húmedo pero sin encharcamientos: un estudio publicado en PLoS ONE y disponible en PubMed Central demostró que niveles inadecuados de humedad en el suelo alteran la anatomía del tallo y reducen la captación de agua en esta especie.

El uso de macetas de aproximadamente 15 centímetros de profundidad y la aplicación de fertilizantes líquidos diluidos cada dos o tres semanas favorecen un desarrollo saludable, según los parámetros de cultivo establecidos en la investigación de optimización de plantines de Ocimum basilicum publicada en ScienceDirect.

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