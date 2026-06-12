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Receta de arroz con leche y cáscara de naranja, rápida y fácil

El clásico postre suma un toque cítrico para reversionar uno de los platos más elegidos

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Un tazón humeante de arroz con leche cremoso, espolvoreado con canela y adornado con cáscara de naranja, en una mesa de madera con naranjas enteras, palitos de canela y una cuchara.
La leche hirviendo con cáscara de naranja define el aroma del arroz con leche casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la leche hirviendo con cáscara de naranja tiene algo de infancia y familia, de esas tardes frescas donde un postre simple puede abrigar el corazón. Pocos dulces evocan tanto la nostalgia y el encuentro como el clásico arroz con leche, que atraviesa generaciones en todo el país.

En Argentina, el arroz con leche es uno de esos postres que siempre aparece en las mesas familiares, en escuelas rurales, comedores y meriendas. Se prepara todo el año, pero es infaltable en invierno, y la cáscara de naranja le aporta ese toque fresco y perfumado que lo hace inconfundible en las versiones caseras del litoral y el norte argentino.

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Receta de arroz con leche y cáscara de naranja

El arroz con leche y cáscara de naranja es un postre de olla: arroz de grano corto cocido en leche con azúcar y trozos de cáscara de naranja, que perfuman y suavizan la preparación. Es simple, económico y rápido, ideal para resolver un antojo dulce con lo que hay en casa.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de arroz (preferentemente doble carolina o grano corto)
  • 1 litro de leche entera
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 trozo de cáscara de naranja (sin la parte blanca)
  • 1 rama de canela (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Canela en polvo para espolvorear (opcional)
Una taza de arroz blanco, una botella de leche entera y un trozo de cáscara de naranja sobre una tabla de madera. Una olla y cuchara al fondo.
Los ingredientes del arroz con leche combinan arroz, leche entera, azúcar, cáscara de naranja, sal y canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con leche y cáscara de naranja, paso a paso

  1. Lavar el arroz bajo agua fría y escurrir bien.
  2. En una olla grande, colocar la leche, el azúcar, la cáscara de naranja y la rama de canela.
  3. Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir.
  4. Incorporar el arroz y la pizca de sal, mezclando suavemente.
  5. Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto para que no se pegue, durante 20 a 25 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y la preparación cremosa. Evitar que la leche hierva fuerte para no rebalsar.
  6. Retirar la cáscara de naranja y la rama de canela.
  7. Dejar entibiar (el arroz espesará aún más al enfriarse).
  8. Servir tibio o frío. Espolvorear con canela si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 4 días. Se puede freezar por 1 mes, aunque la textura puede cambiar levemente al descongelar.

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