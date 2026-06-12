Qué es la alimentación intuitiva y por qué propone escuchar al cuerpo en lugar de contar calorías

La alimentación intuitiva prioriza el hambre y la saciedad como señales guía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación intuitiva representa una alternativa frente a las dietas tradicionales, al centrarse en la consciencia corporal y la construcción de una relación saludable con los alimentos. Este método promueve confiar en las señales internas de hambre y saciedad, desplazando la restricción y el control habituales de los enfoques convencionales, según Eating Healthy Magazine.

La alimentación intuitiva es un enfoque que invita a responder a las señales naturales del cuerpo ―como el hambre y la saciedad― y deja de lado reglas externas rígidas.

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Las investigaciones citadas por la revista indican que adoptar este método facilita una relación más equilibrada con la comida, mejora el bienestar psicológico y ayuda a prevenir trastornos de la alimentación relacionados con la restricción o el control excesivo.

El método rechaza la mentalidad de dieta y las reglas externas rígidas. (Freepik)

Desarrollada en la década de 1990 por las nutricionistas Evelyn Tribole y Elyse Resch, la alimentación intuitiva surgió como respuesta al cansancio producido por los ciclos de dietas estrictas y la confusión generada por mensajes contradictorios sobre nutrición.

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Sin embargo, la revista citada resalta que pioneras como Susie Orbach ―autora de un libro sobre alimentación emocional en 1978―, Geneen Roth ―que escribió sobre este tema en los años 80― y Thelma Wayler, creadora en 1973 de un programa centrado en la autoescucha, sentaron las bases previas del concepto.

El fundamento central del método es que el cuerpo, si se le presta atención, indica lo que necesita para lograr equilibrio y bienestar: hambre, saciedad y energía son señales guías. La alimentación intuitiva desafía la sobrecarga de mensajes externos sobre el comer y promueve reconectar con las propias sensaciones físicas, apartando la presión de cálculos calóricos y el temor a los alimentos específicos.

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La práctica busca reducir el estrés asociado a la comida y la autocrítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principios de la alimentación intuitiva

La alimentación intuitiva no consiste en comer de manera impulsiva ni significa ignorar la nutrición. Eating Healthy Magazine explica que el primer paso es “rechazar la mentalidad de dieta”, cuestionar ideas de soluciones rápidas y dejar atrás el control rígido.

El principio de honrar el hambre implica atender oportunamente las necesidades biológicas del cuerpo, confiando en las sensaciones físicas para guiar el momento de comer. Otorgar “permiso incondicional para comer” reduce la experiencia de privación, que frecuentemente deriva en frustración y deseos intensos.

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El permiso incondicional para comer disminuye la sensación de privación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método aconseja desafiar a ese “policía de la comida” interno que critica cada decisión relacionada con los alimentos, reemplazando la autocrítica por compasión. Reconocer la saciedad requiere hacer pausas durante la comida y comer con atención, lo que ayuda a identificar cuándo se ha alcanzado el punto adecuado de plenitud.

Disfrutar la experiencia de comer, enfocarse en los sabores y en el placer, contribuye a una relación positiva con los alimentos y disminuye la tendencia al exceso. Asimismo, el método recomienda encontrar medios alternativos a la comida para gestionar las emociones, como caminar, leer o meditar.

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Respetar al propio cuerpo significa aceptar su forma y diversidad genética. La práctica del ejercicio se entiende desde el bienestar y el disfrute, no como medio exclusivo para “quemar calorías”. Por último, la alimentación intuitiva apuesta por cuidar la salud con una nutrición amable, donde el progreso constante es más valioso que la perfección.

La conciencia interoceptiva fortalece la identificación de necesidades internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios para la salud y el bienestar

Diversos estudios, según la revista citada y la investigación de la Dra. Tracy Tylka publicada en el Journal of Counseling Psychology (bajo el título Development and psychometric evaluation of a measure of intuitive eating), relacionan la alimentación intuitiva con una mejora significativa del bienestar psicológico y con una reducción en los comportamientos vinculados a los trastornos de la alimentación.

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Las personas que implementan este enfoque experimentan menos estrés relacionado con la comida y mayor satisfacción en su vida diaria. Además, de acuerdo con un ensayo clínico a largo plazo publicado en el Journal of the American Dietetic Association bajo el título (Size Acceptance and Intuitive Eating Improve Health for Obese, Female Chronic Dieters), la práctica continuada favorece la regulación natural del peso corporal y la mejora de indicadores metabólicos sin depender de restricciones.

El desarrollo de la conciencia interoceptiva —la capacidad de identificar señales internas— es otro beneficio relevante de este método, ya que contribuye a un estilo de vida más equilibrado.

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Hacer pausas durante las comidas ayuda a reconocer el punto de plenitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de la conciencia interoceptiva —la capacidad de identificar señales internas— es otro beneficio relevante de este método, ya que contribuye a un estilo de vida más equilibrado. Este enfoque ayuda, también, a prevenir la obsesión por el peso o la imagen corporal, impulsando vínculos más saludables y duraderos con la alimentación.

Cómo empezar a practicar la alimentación intuitiva

Para integrar la alimentación intuitiva en la vida cotidiana, Eating Healthy Magazine recomienda realizar pausas antes de comer para reconocer los niveles de hambre y energía, y preparar platos balanceados que incluyan proteínas, carbohidratos con fibra y grasas saludables para mantener la saciedad.

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Respetar el cuerpo incluye aceptar su diversidad y moverse por bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir distracciones ―como las pantallas― al comer permite identificar mejor cuándo se ha alcanzado la plenitud y la satisfacción. Organizar una despensa con alimentos nutritivos hace más sencillo responder de manera adecuada a las necesidades del cuerpo y evita decisiones impulsivas.

Practicar la alimentación consciente —saborear la comida, masticar pausadamente y estar presente— refuerza los principios de la alimentación intuitiva. Aunque ambas corrientes valoran la atención plena, la alimentación intuitiva añade la toma de decisiones basada en las señales internas del cuerpo.

La nutrición amable valora el progreso sostenido por encima de la perfección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerar al cuerpo como un aliado ―y no como un obstáculo― facilita una relación más positiva y sostenible con la comida. La constancia en la autoescucha permite que la alimentación intuitiva se consolide como parte de la rutina diaria.

La esencia de este método está en construir salud a través de una serie de elecciones equilibradas y atentas, privilegiando el respeto por las necesidades del organismo sobre la búsqueda de perfección o el control total.