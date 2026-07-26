La actriz británica que desafía las reglas del street style: lencería a la vista y looks audaces en Nueva York

Florence Pugh refuerza la tendencia de la lencería a la vista en el street style veraniego (xRWx)

Florence Pugh volvió a posicionarse en el centro de la escena fashionista internacional tras recorrer las calles de Nueva York con un look que interpreta una de las tendencias más virales del momento. La actriz británica eligió la lencería a la vista, un gesto que confirma su lugar como referente de un verano audaz, donde la ropa interior abandona el segundo plano y asume el rol principal en el vestuario urbano.

Acompañada por su pareja Finn Cole, Pugh eligió un conjunto que conjuga comodidad y atrevimiento. Llevó una camiseta de tirantes gris claro de Joah Brown con cuello cuadrado, superpuesta sobre un sujetador de Fruity Booty en vichy rosa y naranja, con tirantes neón en verde.

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La ropa interior se integra como capa principal en un conjunto urbano de verano (xRWx)

La tendencia underwear-as-outerwear pisa fuerte tanto en las calles como en las pasarelas durante los meses cálidos, y Pugh suma su nombre a la lista de figuras que transformaron la ropa interior en el centro del outfit. Su apuesta por la lencería visible no representa una excepción en su evolución estilística: la actriz explora en la moda con la misma naturalidad tanto en la vida diaria como en las alfombras rojas.

La capacidad de la actriz para alternar entre lo casual y lo sofisticado la convirtió en una de las personalidades más observadas por la crítica y los seguidores de la moda global. Su estilo se nutre de riesgos calculados, guiños a las tendencias y una confianza que transforma cada aparición en un gesto de autenticidad.

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Crónica visual: evolución y diversidad en el estilo de Florence Pugh

Vestido largo de gasa verde menta, escote palabra de honor, volantes y pliegues (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más allá de sus looks urbanos, Florence Pugh ha demostrado en repetidas ocasiones su versatilidad al adoptar estilos muy variados en contextos de alfombra roja y eventos de alto perfil. En estos ambientes, la actriz explora una amplia gama de siluetas, texturas y colores, consolidando una imagen de mujer camaleónica y segura de sí misma.

Vestido de encaje negro ceñido, transparencias y apliques bordados (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Uno de los ejemplos recientes más comentados es su aparición con un vestido largo de gasa en verde menta, de escote palabra de honor y detalles de volantes y pliegues. La estructura del vestido, con capas voluminosas y acabados irregulares, refleja una preferencia por la teatralidad y el juego visual.

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En contraste, Pugh ha lucido también vestidos de encaje negro, ceñidos al cuerpo, con transparencias y apliques bordados, apostando por la sensualidad y el dramatismo.

Vestido rosa claro de gala, escote palabra de honor, falda amplia y lazo negro en el busto (REUTERS/Mark Blinch)

En otras ocasiones, su elección se inclina hacia el romanticismo y la sofisticación, como en el caso del vestido rosa claro de gala, de escote palabra de honor y falda amplia con lazo negro en el centro del busto, o el vestido nude translúcido con aplicaciones florales y sobrefalda de tul.

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Estos conjuntos muestran su dominio de las tendencias más delicadas y etéreas, sin perder el sello personal.

Vestido de lentejuelas negras con capucha integrada (REUTERS/Hannah McKay)

La actriz no rehúye el riesgo estilístico: ha optado por vestidos de lentejuelas negras con capucha integrada, piezas de terciopelo con corpiño metálico y capas, y diseños satinados con transparencias y aplicaciones brillantes.

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En alfombras rojas, Florence Pugh apuesta por volúmenes teatrales y acabados irregulares (REUTERS/David Swanson)

Incluso en eventos como la Comic-Con, Pugh mantiene la coherencia de su estilo atrevido, eligiendo vestidos cortos ajustados con detalles asimétricos y botas altas metalizadas.

Las transparencias y los encajes marcan una línea sensual que alterna con propuestas románticas (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En sus últimas apariciones, Pugh ha incorporado nuevas siluetas y texturas, ampliando su repertorio con monos negros de pernera ancha y vestidos de malla beige adornados con capas translúcidas.

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Estas elecciones evidencian una búsqueda constante de originalidad y una postura desafiante ante las convenciones del vestir.

Los tejidos pesados como el terciopelo se mezclan con elementos metálicos para un efecto de impacto (Backgrid UK/The Grosby Group)

La variedad de looks de Florence Pugh, tanto en entornos informales como de gala, confirma su capacidad para reinventarse y sorprender.

Su presencia en la moda actual se define por la libertad creativa, la atención al detalle y una actitud abierta hacia la experimentación, consolidándose como un referente de estilo en constante evolución.

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