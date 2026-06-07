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El consumo inteligente define el estilo de los millonarios

Empresarios como Bill Gates y Warren Buffett eligen ropa funcional y discreta, evitan marcas costosas y priorizan prendas duraderas, con una lógica centrada en utilidad diaria y control del gasto

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Bill Gates prioriza la funcionalidad y la sencillez en su vestimenta diaria (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Bill Gates prioriza la funcionalidad y la sencillez en su vestimenta diaria (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los hábitos de consumo de millonarios y ropa de lujo contradicen la idea común de que quienes poseen grandes fortunas optan por prendas ostentosas y marcas exclusivas. De acuerdo con GQ, figuras como Bill Gates y Warren Buffett priorizan la funcionalidad y la sencillez en su vestimenta diaria y consideran innecesario destinar grandes sumas a ropa de diseñador.

Los millonarios evitan la ropa de lujo porque entienden que gastar en marcas o prendas costosas no mejora su desempeño ni incrementa su bienestar. Prefieren invertir en piezas cómodas, duraderas y prácticas, considerando que el dinero se gana con esfuerzo y debe ser utilizado con inteligencia, según manifiesta GQ.

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El mito de asociar riqueza con el consumo visible se ha reforzado en el cine y la cultura popular, pero la realidad entre los empresarios y celebridades estadounidenses es opuesta. Ni Bill Gates ni Mark Zuckerberg utilizan la moda como parte central de su identidad pública. Tal como describe GQ, detrás de esta elección predomina una lógica financiera y personal que se aparta de la necesidad de aprobación social.

Ejemplos de millonarios que optan por la sencillez

Bill Gates, cofundador de Microsoft, es conocido por llevar un reloj de menos de 100 dólares y vestimenta sencilla compuesta por camisas de botones, suéteres y pantalones chinos. Warren Buffett, considerado uno de los inversionistas más exitosos, ha transmitido la idea de aprovechar al máximo cada prenda y optar por la comodidad.

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Warren Buffett ha transmitido la idea de aprovechar al máximo cada prenda de vestir (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)
Warren Buffett ha transmitido la idea de aprovechar al máximo cada prenda de vestir (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)

Steve Jobs, fundador de Apple, se distinguía por lucir siempre jeans y camisetas negras, reafirmando una imagen minimalista durante años. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, elige hacer su guardarropa lo más simple posible para ahorrar tiempo y energía en la toma de decisiones diarias. Según GQ, para estos líderes el enfoque está en la funcionalidad.

La tendencia trasciende la tecnología. Joaquín Phoenix repitió el mismo traje negro durante múltiples ceremonias cuando fue premiado por Joker. Como recoge GQ, el actor explicó que para él la ropa no era una competencia de lujo, sino una cuestión personal de coherencia y compromiso.

Las verdaderas razones detrás de la sencillez en la vestimenta

La austeridad y la practicidad marcan la pauta en el consumo de los ultra ricos. Aunque no descartan ciertos placeres, anteponen el sentido común cuando deciden gastar en ropa. Gates afirmó a The Telegraph —recogido por GQ— que prefiere invertir su dinero en experiencias como viajes antes que en accesorios o prendas costosas.

La repetición es otra clave: los millonarios tienden a utilizar la misma ropa en diversas ocasiones, maximizando su utilidad y evitando el gasto en objetos cuyo reemplazo es inevitable. Esta visión ha sido impulsada por enseñanzas de Warren Buffett y es compartida con Gates, quien aprendió que “realmente no necesitas mucho para vestir bien, estar cómodo y mantenerte productivo”, según GQ.

GQ recogió que Joaquín Phoenix entendía la ropa como una cuestión personal de coherencia y compromiso (REUTERS/Yara Nardi)
GQ recogió que Joaquín Phoenix entendía la ropa como una cuestión personal de coherencia y compromiso (REUTERS/Yara Nardi)

Ni el lujo ni el precio elevado garantizan el éxito profesional o personal. Muchos millonarios coinciden en que actuar en función del logo o la moda implica una inversión injustificada, ya que las prendas no conservan su valor con el paso del tiempo.

Cómo compran ropa los millonarios y qué buscan realmente

La calidad predomina sobre la marca entre estos líderes, según revela GQ. Los millonarios buscan prendas que se adapten a su estilo de vida, que sean resistentes y que puedan usar reiteradamente sin perder utilidad o atractivo. La comodidad y una identidad coherente pesan más en su decisión de compra que cualquier logotipo.

Cuando invierten en una pieza, evalúan si realmente aportará algo práctico o personal. Toman en cuenta que un gasto bien gestionado puede generar oportunidades futuras, por lo que compran únicamente cuando identifican una necesidad clara.

Steve Jobs cuestionó la funcionabilidad de los botones. (Captura de YouTube de Juan Carlos Villacorta)
Steve Jobs, fundador de Apple, mantuvo durante años una imagen minimalista con jeans y camisetas negras (Captura de YouTube de Juan Carlos Villacorta)

Este criterio va de la mano con evitar el “fast fashion” y las adquisiciones impulsivas. El objetivo es poseer menos prendas, pero que cada una tenga una función concreta y se utilice hasta el final de su vida útil.

El caso de Gates, Buffett o Phoenix sugiere que la clave está en la administración del dinero y el rechazo a gastos innecesarios para mantener la salud financiera, como detalla GQ. Sacar provecho a cada prenda y valorar la función sobre la apariencia son prácticas recurrentes entre quienes han acumulado y preservado grandes fortunas.

Estos patrones muestran la importancia de no medir el éxito en función de la ropa que se lleva. El consumo inteligente implica analizar cada compra en términos de funcionalidad, evitando caer en modas de corta duración que solo ofrecen satisfacción temporal.

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