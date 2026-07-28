Cuándo y cómo lavar las almohadas para eliminar ácaros, hongos y bacterias

La funda deja pasar sudor, aceites y piel muerta hacia el relleno de la almohada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La almohada acumula, noche a noche, bacterias, hongos y ácaros del polvo que ninguna funda es capaz de retener por completo.

Lavarla con la frecuencia y el método adecuados no es un capricho de limpieza: es una medida con respaldo médico para proteger la salud respiratoria y la piel.

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Por qué la funda no alcanza

La transpiración, aceites naturales y células muertas de la piel atraviesan la tela de la funda y se acumulan en el interior de la almohada.

Los ácaros del polvo se alimentan de restos de piel acumulados durante el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renata Cruz, experta en limpieza y organizadora profesional de Coastal Maid San Diego, explicó a la revista House Beautiful que ese material orgánico crea un “reservorio” para bacterias, hongos y ácaros. “Por eso, cambiar la funda no elimina lo que se acumuló adentro”, advirtió.

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En la superficie del tejido proliferan bacterias propias de la piel humana que pueden provocar acné y mal olor. En las capas más profundas, los ácaros del polvo se alimentan de los restos de piel que se desprenden durante el sueño.

El riesgo de los ácaros según las instituciones médicas

La Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) advierte que los ácaros del polvo son uno de los desencadenantes más frecuentes de alergias durante todo el año.

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Las bacterias de la piel pueden contribuir al acné y al mal olor en el tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus heces constituyen un alérgeno conocido asociado al empeoramiento del asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica. Los síntomas incluyen estornudos, congestión nasal, ojos irritados, tos y dificultad para respirar.

El American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) recomienda usar fundas antiácaros en almohadas y colchones, y lavar la ropa de cama semanalmente en agua caliente.

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La American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) coincide: las sábanas y las almohadas deben lavarse con agua a al menos 54 °C (130 °F) para eliminar los ácaros de forma efectiva.

Cada cuánto tiempo lavarlas

La frecuencia de lavado recomendada varía entre dos semanas y seis meses según hábitos y síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz recomienda lavar las almohadas al menos cada tres a seis meses. Quienes duermen con mascotas, transpiran de forma excesiva, comen en la cama o padecen alergias deberían apuntar al extremo más frecuente del intervalo.

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El Dr. Evan Li, profesor de Inmunología, Alergia y Reumatología en el Baylor College of Medicine, va más lejos: aconseja lavar las almohadas cada dos semanas en agua caliente para eliminar gérmenes, hongos y ácaros que ya se hayan instalado en el relleno, según declaraciones recogidas por Yahoo Life.

La National Sleep Foundation, por su parte, sugiere reemplazar las almohadas por completo cada uno a dos años, ya que con el tiempo concentran niveles de ácaros que el lavado no logra reducir del todo.

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Cómo lavarlas según el tipo de relleno

Las fundas antiácaros reducen la exposición, pero no sustituyen la limpieza del interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método varía según el material. Antes de cualquier lavado, Cruz recomienda leer la etiqueta de la almohada para verificar las instrucciones del fabricante.

Plumas y plumón

Se pueden lavar en lavarropas con agua fría y ciclo suave. Cruz advierte que las temperaturas altas dañan la estructura del plumón y le quitan esponjosidad. Deben lavarse de a dos para equilibrar el tambor y con la mitad del detergente habitual, ya que las plumas atrapan residuos de jabón.

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Conviene agregar un ciclo de enjuague adicional. En la secadora, el calor debe ser bajo y es recomendable incluir pelotas de tenis para deshacer los grumos y recuperar el volumen.

La almohada debe quedar completamente seca por dentro para evitar la proliferación de hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espuma viscoelástica (memory foam)

No tolera la lavadora. La agitación mecánica destruye la estructura interna del material de forma irreversible, según Cruz. El lavado debe hacerse a mano en una palangana con agua tibia y detergente suave, con presiones suaves y sin retorcer. El secado es exclusivamente al aire libre y en posición plana, lejos de fuentes de calor.

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Poliéster

Es el relleno más sencillo de lavar. Admite lavarropas en ciclo suave con agua tibia y aproximadamente una cucharada de detergente por almohada. Un ciclo de enjuague extra ayuda a eliminar los residuos. En la secadora, tolera calor moderado con pelotas de tenis para evitar el apelmazamiento.

Cruz subraya que, sin importar el tipo de relleno, la almohada debe estar completamente seca por dentro antes de volver a usarla. La humedad residual favorece el crecimiento de hongos, lo que anularía el beneficio del lavado.