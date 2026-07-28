Tendencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Cuándo y cómo lavar las almohadas para eliminar ácaros, hongos y bacterias

La funda no retiene del todo el sudor, los aceites ni las células muertas, y ese material crea un reservorio de microorganismos que agravan alergias, asma y problemas de piel

Manos con camisa de rayas introducen dos almohadas blancas en la abertura de una lavadora de carga frontal, con otra almohada blanca visible dentro.
La funda deja pasar sudor, aceites y piel muerta hacia el relleno de la almohada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La almohada acumula, noche a noche, bacterias, hongos y ácaros del polvo que ninguna funda es capaz de retener por completo.

Lavarla con la frecuencia y el método adecuados no es un capricho de limpieza: es una medida con respaldo médico para proteger la salud respiratoria y la piel.

PUBLICIDAD

Por qué la funda no alcanza

La transpiración, aceites naturales y células muertas de la piel atraviesan la tela de la funda y se acumulan en el interior de la almohada.

Ilustración de una mujer durmiendo, almohada sucia con ácaros y microorganismos vistos al microscopio. Infografía sobre lavado y reemplazo de almohadas.
Los ácaros del polvo se alimentan de restos de piel acumulados durante el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renata Cruz, experta en limpieza y organizadora profesional de Coastal Maid San Diego, explicó a la revista House Beautiful que ese material orgánico crea un “reservorio” para bacterias, hongos y ácaros. “Por eso, cambiar la funda no elimina lo que se acumuló adentro”, advirtió.

PUBLICIDAD

En la superficie del tejido proliferan bacterias propias de la piel humana que pueden provocar acné y mal olor. En las capas más profundas, los ácaros del polvo se alimentan de los restos de piel que se desprenden durante el sueño.

El riesgo de los ácaros según las instituciones médicas

La Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) advierte que los ácaros del polvo son uno de los desencadenantes más frecuentes de alergias durante todo el año.

Primer plano de un hombre caucásico dormido de lado, con barba rubia y una mancha de saliva en la almohada blanca.
Las bacterias de la piel pueden contribuir al acné y al mal olor en el tejido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus heces constituyen un alérgeno conocido asociado al empeoramiento del asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica. Los síntomas incluyen estornudos, congestión nasal, ojos irritados, tos y dificultad para respirar.

El American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) recomienda usar fundas antiácaros en almohadas y colchones, y lavar la ropa de cama semanalmente en agua caliente.

La American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) coincide: las sábanas y las almohadas deben lavarse con agua a al menos 54 °C (130 °F) para eliminar los ácaros de forma efectiva.

Cada cuánto tiempo lavarlas

Una mano está ajustando un edredón blanco sobre una cama con sábanas y almohadas blancas en un dormitorio, con un rayo de sol diagonal en la pared.
La frecuencia de lavado recomendada varía entre dos semanas y seis meses según hábitos y síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz recomienda lavar las almohadas al menos cada tres a seis meses. Quienes duermen con mascotas, transpiran de forma excesiva, comen en la cama o padecen alergias deberían apuntar al extremo más frecuente del intervalo.

El Dr. Evan Li, profesor de Inmunología, Alergia y Reumatología en el Baylor College of Medicine, va más lejos: aconseja lavar las almohadas cada dos semanas en agua caliente para eliminar gérmenes, hongos y ácaros que ya se hayan instalado en el relleno, según declaraciones recogidas por Yahoo Life.

La National Sleep Foundation, por su parte, sugiere reemplazar las almohadas por completo cada uno a dos años, ya que con el tiempo concentran niveles de ácaros que el lavado no logra reducir del todo.

Cómo lavarlas según el tipo de relleno

Manos de persona metiendo una almohada blanca en una lavadora de carga frontal con la puerta abierta. Cesto de ropa en segundo plano.
Las fundas antiácaros reducen la exposición, pero no sustituyen la limpieza del interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método varía según el material. Antes de cualquier lavado, Cruz recomienda leer la etiqueta de la almohada para verificar las instrucciones del fabricante.

Plumas y plumón

Se pueden lavar en lavarropas con agua fría y ciclo suave. Cruz advierte que las temperaturas altas dañan la estructura del plumón y le quitan esponjosidad. Deben lavarse de a dos para equilibrar el tambor y con la mitad del detergente habitual, ya que las plumas atrapan residuos de jabón.

Conviene agregar un ciclo de enjuague adicional. En la secadora, el calor debe ser bajo y es recomendable incluir pelotas de tenis para deshacer los grumos y recuperar el volumen.

Manos lavando una almohada blanca en un recipiente metálico con agua y espuma. Caja de bicarbonato de sodio y cuchara de madera sobre mesa de madera.
La almohada debe quedar completamente seca por dentro para evitar la proliferación de hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espuma viscoelástica (memory foam)

No tolera la lavadora. La agitación mecánica destruye la estructura interna del material de forma irreversible, según Cruz. El lavado debe hacerse a mano en una palangana con agua tibia y detergente suave, con presiones suaves y sin retorcer. El secado es exclusivamente al aire libre y en posición plana, lejos de fuentes de calor.

Poliéster

Es el relleno más sencillo de lavar. Admite lavarropas en ciclo suave con agua tibia y aproximadamente una cucharada de detergente por almohada. Un ciclo de enjuague extra ayuda a eliminar los residuos. En la secadora, tolera calor moderado con pelotas de tenis para evitar el apelmazamiento.

Cruz subraya que, sin importar el tipo de relleno, la almohada debe estar completamente seca por dentro antes de volver a usarla. La humedad residual favorece el crecimiento de hongos, lo que anularía el beneficio del lavado.

Temas Relacionados

AlergíasHigieneLimpiezaCalidad del aireAlmohadaCamaDormitorioLimpiarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es y cómo practicar el tai chi walking, la tendencia que desplaza al ejercicio intenso

La ciencia respalda sus efectos sobre el equilibrio, la estabilidad articular y la salud mental, y lo posiciona como una intervención mente-cuerpo eficaz y accesible para distintos niveles de condición física

Qué es y cómo practicar el tai chi walking, la tendencia que desplaza al ejercicio intenso

Sin obras ni gran presupuesto: 4 trucos para modernizar un dormitorio pequeño

Pequeños ajustes en los elementos correctos, desde los textiles hasta la iluminación, pueden transformar por completo un cuarto sin necesidad de tocar paredes ni contratar a nadie

Sin obras ni gran presupuesto: 4 trucos para modernizar un dormitorio pequeño

Las colillas de cigarrillo contaminan el agua y matan peces: investigan la acción de compuestos tóxicos

Expertos del CONICET y la Universidad Nacional de San Luis comprobaron el impacto de estos residuos, que liberan una mezcla de sustancias en el agua cuya composición exacta la ciencia aún no identificó por completo

Las colillas de cigarrillo contaminan el agua y matan peces: investigan la acción de compuestos tóxicos

“Se puede fracasar ganando y tener éxito perdiendo”: la cultura del alto rendimiento y el liderazgo según Sergio Hernández

En La Fórmula Podcast, el entrenador de básquetbol reflexionó sobre el valor de la autenticidad en el liderazgo de alto rendimiento y la importancia de priorizar el proceso por encima de los resultados. Además, analizó las dinámicas para gestionar tanto el peso del éxito como el dolor de la derrota, al tiempo que cuestionó la obsesión como un requisito indispensable para alcanzar la excelencia y reivindicó al deporte como un espacio clave de educación en valores

“Se puede fracasar ganando y tener éxito perdiendo”: la cultura del alto rendimiento y el liderazgo según Sergio Hernández

Científicos descubren un agujero negro inusual con ayuda de inteligencia artificial

Los expertos identificaron un objeto masivo fuera del núcleo de una galaxia a partir de un destello extremo detectado mediante algoritmos avanzados y confirmado con observaciones desde distintos observatorios terrestres y espaciales

Científicos descubren un agujero negro inusual con ayuda de inteligencia artificial

DEPORTES

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Todos los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu se reúne con Trump en la Casa Blanca para abordar la guerra con Irán, Gaza y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos