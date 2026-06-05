Receta de budín de pan integral, rápida y fácil

El budín de pan es un postre clásico de la cocina casera argentina que surgió para aprovechar el pan duro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor a pan tostado mezclado con vainilla y caramelo es uno de esos perfumes que no se olvidan. Aparece de la nada en una cocina de barrio y de golpe estás en otro tiempo: en la mesa de tu abuela, con el mantel de hule y la taza de té humeante al lado. El budín de pan no necesita presentación porque ya vive en la memoria de casi todos los argentinos.

Nació del ingenio popular y de la economía del hogar: cuando el pan se ponía duro, nadie lo tiraba. Se lo remojaba en leche, se le sumaban huevos y azúcar, y el horno hacía el resto. Lo que empezó como una solución práctica se transformó con el tiempo en uno de los postres más convocantes de la cocina casera argentina, presente en fondas, cantinas, comedores escolares y mesas familiares de punta a punta del país.

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Esta versión con pan integral le agrega una capa de sabor más profunda y terrosa al clásico de siempre. La miga oscura absorbe la leche con la misma generosidad que el pan blanco, pero el resultado final tiene un gusto más complejo, con ese fondo levemente tostado que caracteriza al trigo integral. Para muchos, es incluso mejor que el original.

Se puede preparar con el pan que sobró de la semana, con las últimas rodajas del paquete que ya estaban por endurecerse, o incluso con una mezcla de pan integral y pan de molde. No hay una versión incorrecta. El budín de pan siempre perdona, siempre convoca y siempre sale bien.

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Receta de budín de pan integral

Se trata de un postre húmedo y compacto que se prepara remojando trozos de pan integral en leche y huevos batidos con azúcar, vainilla y ralladura cítrica. La mezcla se vuelca en un molde acaramelado y se cocina a baño maría en horno moderado hasta que cuaje. El resultado es cremoso por dentro y con una costra suave y dorada por fuera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 20 minutos (más 15 minutos de remojo del pan)

Cocción: 55 a 60 minutos en horno a baño maría

Ingredientes

500 gr de pan integral del día anterior (o de 2 días)

750 cc de leche entera

6 huevos

200 gr de azúcar (más 200 gr extra para el caramelo)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja (o 1 limón)

50 gr de pasas de uva sin semillas (opcional)

1 pizca de canela en polvo

Manteca, cantidad necesaria para enmantecar el molde

El budín de pan integral se puede preparar con pan sobrante de la semana o con una mezcla de pan integral y pan de molde - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pan integral, paso a paso

Precalentar el horno a 170 ℃ (horno moderado). Tener lista una asadera más grande que el molde para hacer el baño maría. Preparar el caramelo: colocar los 200 gr de azúcar en el molde de budín directamente sobre la hornalla a fuego medio. Revolver con cuchara de madera hasta que se disuelva y tome un color ámbar dorado. No dejar que se oscurezca demasiado o amargará. Rotar el molde para cubrir el fondo y las paredes. Reservar. Cortar el pan integral en trozos medianos y colocarlo en un bol grande. Volcar la leche tibia por encima y dejar remojar durante 15 minutos, hasta que el pan absorba todo el líquido. Aplastar con un tenedor hasta obtener una pasta homogénea. En otro bol, batir los 6 huevos con los 200 gr de azúcar hasta integrar. Agregar la esencia de vainilla, la ralladura de naranja y la canela. Mezclar. Unir la mezcla de huevos con el pan remojado. Incorporar las pasas de uva si se usan. Mezclar bien. Volcar la preparación en el molde acaramelado. Golpear suavemente el molde sobre la mesada para eliminar burbujas de aire. Colocar el molde dentro de la asadera. Agregar agua caliente a la asadera hasta llegar a la mitad de la altura del molde. El baño maría es clave para que el budín quede cremoso y no se reseque. Cocinar en horno moderado durante 55 a 60 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro, este salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde. Lo ideal es dejarlo reposar en la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar, para que el caramelo se redistribuya bien. Desmoldar sobre una fuente y servir frío o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 290 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 50 gr

Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Heladera: hasta 4 días, bien tapado con film o en un recipiente con tapa.

Freezer: hasta 2 meses. Cortar en porciones individuales antes de freezar para facilitar el descongelado. Descongelar en la heladera de un día para el otro.

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