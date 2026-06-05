Tendencias

El secreto de Dua Lipa: cómo una rutina de 20 minutos transformó su cuerpo a los 30 años

El método de entrenamiento diario que la estrella pop utiliza para mantenerse en forma, fortalecer el cuerpo y la mente, y afrontar una agenda imparable

Guardar
Google icon
La artista ha externado su amor por nuestro país y disfruta cada visita.
El bienestar integral es una prioridad para Dua Lipa y sostiene su equilibrio entre disciplina física y mental (IG Dua Lipa)

El bienestar integral es una prioridad para Dua Lipa, quien ha experimentado una transformación física al acercarse a los 30 años. Su equilibrio entre disciplina física y mental le permite afrontar una agenda exigente. Según la revista Women’s Health, su constancia y filosofía personal subrayan el entrenamiento regular en cualquier rutina.

La rutina diaria de Dua Lipa

La rutina de Dua Lipa pone énfasis en la regularidad y la sencillez. La cantante recomienda levantarse y realizar ejercicios en colchoneta al menos una vez al día, independientemente del estado de ánimo o la motivación. Esta práctica, según sus declaraciones, ayuda a que el cuerpo se mantenga preparado y agradecido, y le permite afrontar sus compromisos profesionales con energía.

PUBLICIDAD

Dua Lipa destaca que el bienestar físico es inseparable del mental, por lo que prioriza ejercicios que favorecen ambos aspectos. El método Frame Reformer, de entrenamiento, y la práctica diaria en colchoneta son la base de su rutina en medio de un estilo de vida exigente.

La rutina diaria de Dua Lipa recomienda hacer ejercicios en colchoneta al menos una vez al día para sostener la regularidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
La rutina diaria de Dua Lipa recomienda hacer ejercicios en colchoneta al menos una vez al día para sostener la regularidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los ejercicios de la rutina de Melissa Lynn

La entrenadora de Frame Reformer, Melissa Lynn, comparte una rutina de 20 minutos diseñada para trabajar todo el cuerpo con elementos sencillos: una colchoneta, una pelota de Pilates, pesas para tobillos y muñecas. A continuación, el detalle de cada ejercicio, con instrucciones para su ejecución.

PUBLICIDAD

Plancha lateral y pulsaciones sobre la pelota: Para comenzar, colocarse de lado apoyando las rodillas sobre la pelota de Pilates en el suelo y la mano superior apoyada. Elevar las caderas hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta las rodillas. Mientras se sube la cadera, presionar la pelota con las rodillas y luego bajar lentamente. Este movimiento fortalece el core y mejora la estabilidad lateral. Realizar el ejercicio durante 40 segundos y cambiar de lado.

Plancha lateral y pulsaciones sobre la pelota con extensión de pierna:

Adoptar la misma posición inicial que el ejercicio anterior, pero al elevar las caderas, extender la pierna superior hacia adelante en diagonal, mientras la mano superior presiona la pelota. Bajar la pierna y las caderas de forma controlada, y regresar a la posición inicial. Este ejercicio suma trabajo de glúteos y control corporal. Realizar 40 segundos por cada lado.

Un hombre sobre una colchoneta morada en un gimnasio hace una plancha lateral. Lleva pesas verdes en tobillos y muñecas, y su mano está en un balón medicinal negro.
La plancha lateral con pulsaciones sobre la pelota de Pilates fortalece el core y mejora la estabilidad lateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha lateral y pulsaciones sobre la pelota con extensión de pierna:

Adoptar la misma posición inicial que el ejercicio anterior, pero al elevar las caderas, extender la pierna superior hacia adelante en diagonal, mientras la mano superior presiona la pelota. Bajar la pierna y las caderas de forma controlada, y regresar a la posición inicial. Este ejercicio suma trabajo de glúteos y control corporal. Realizar 40 segundos por cada lado.

Un hombre recostado de lado sobre una colchoneta en un gimnasio, realizando un ejercicio con una pierna extendida y pesas en los tobillos.
La plancha lateral con extensión de pierna suma trabajo de glúteos y exige control corporal en cada repetición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abdominales con balón:

Tumbarse boca arriba sobre la pelota de Pilates, con los pies apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas. Extender los brazos hacia el techo. Contraer el abdomen para elevar la cabeza, el cuello y los hombros hacia las caderas, manteniendo los brazos alineados hacia adelante. Bajar lentamente y repetir. Este movimiento activa la musculatura abdominal profunda.

Un hombre con camiseta caqui y pantalones cortos negros realiza un ejercicio abdominal sobre una colchoneta en un gimnasio. Tiene pesas en los tobillos y un balón bajo la espalda.
Los abdominales con balón sobre la pelota de Pilates activan la musculatura abdominal profunda con la cabeza, el cuello y los hombros hacia las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevación de pierna haciendo abdominales oblicuos:

Iniciar con las rodillas flexionadas y alineadas con las caderas. Colocar las puntas de los dedos en las sienes y los codos abiertos. Sostener la pelota de Pilates contra una rodilla usando el codo contrario. Mantener la pelota en esa posición y extender la pierna opuesta, y subirla y bajarla mientras se realiza una contracción oblicua. Cambiar de lado tras 40 segundos. Este ejercicio activa el core y los oblicuos.

Un hombre musculoso en ropa deportiva oscura realiza un ejercicio abdominal en una colchoneta, con pesas verdes en los tobillos y una pelota medicinal, en un gimnasio.
La elevación de pierna con abdominales oblicuos activa el core y los oblicuos al sostener la pelota de Pilates contra la rodilla con el codo contrario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avance oblicuo:

Sujetar la pelota de Pilates con la mano superior extendida por encima de la cabeza, apoyando el antebrazo inferior en el suelo. En un solo movimiento, elevar el torso y las piernas al mismo tiempo hasta formar una V lateral, llevando el brazo superior hacia los pies hasta que la pelota los toque. Bajar lentamente y repetir. Este movimiento combina fuerza abdominal y flexibilidad.

Hombre en un gimnasio sobre colchoneta morada haciendo plancha lateral con pesa medicinal y pesas en tobillos y muñecas, elevando pierna y brazo.
El avance oblicuo con pelota de Pilates eleva torso y piernas hasta formar una V lateral y combina fuerza abdominal con flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estocadas hacia atrás:

Colocar el talón delantero sobre la punta del pie y da un paso atrás con el otro pie para adoptar una postura de zancada. Bajar la cadera, manteniendo la rodilla delantera alineada con el tobillo. Impulsar el talón delantero para volver a la posición inicial. Alternar de lado tras 40 segundos. Este ejercicio trabaja piernas, glúteos y mejora la coordinación.

Un hombre en ropa deportiva realiza una estocada con pesas en los tobillos y un disco de equilibrio en un gimnasio, con más equipo de ejercicio detrás.
Las estocadas hacia atrás trabajan piernas y glúteos y mejoran la coordinación con la rodilla delantera alineada con el tobillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada ejercicio debe realizarse durante 40 segundos, seguidos de 20 segundos de descanso antes de pasar al siguiente o cambiar de lado en los ejercicios unilaterales. Al completar la serie, descansar 60 segundos y repetir todo el circuito una vez más.

Materiales y dinámica de la rutina

Para llevar a cabo la rutina planteada por Melissa Lynn, basta con disponer de una colchoneta, una pelota de Pilates, pesas para tobillos y muñecas. La pelota aporta inestabilidad, mientras que las pesas incrementan la exigencia muscular. El circuito debe repetirse dos veces, descansando 60 segundos al finalizar la primera ronda.

La propuesta se adapta tanto a principiantes como a personas con mayor experiencia en el entrenamiento físico, permitiendo ajustes en la intensidad según las necesidades individuales. La estructura de la rutina y el tipo de materiales empleados facilitan su realización en cualquier entorno, y se alinean con el enfoque itinerante y práctico de Dua Lipa.

Temas Relacionados

Dua LipaBienestarEjercicioSaludEntrenamientoEstado FísicoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mensajes o cara a cara: cuál es la mejor forma de resolver conflictos de pareja según un estudio

El análisis explora cómo el contexto y las diferencias personales influyen en los vínculos amorosos, integrando datos de modalidades tradicionales y digitales, estilos de apego e inteligencia artificial

Mensajes o cara a cara: cuál es la mejor forma de resolver conflictos de pareja según un estudio

El estilo de Chase Infiniti, la actriz que usa la alfombra roja como “laboratorio” de moda

La estadounidense, que recientemente compartió pantalla con Leonardo DiCaprio, consolida su perfil fashionista con apuestas que van del brillo multicolor al romanticismo de tul

El estilo de Chase Infiniti, la actriz que usa la alfombra roja como “laboratorio” de moda

Cuál es el impacto del cambio climático en la salud humana y por qué preocupa a expertos

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a revisar cómo las transformaciones del planeta afectan desde la calidad del aire hasta la seguridad alimentaria

Cuál es el impacto del cambio climático en la salud humana y por qué preocupa a expertos

De Las Leonas al fenómeno Colapinto: cómo cambiaron los referentes del deporte argentino

La capitana histórica de Las Leonas, Rocío Sánchez Moccia, el esquiador Tiziano Gravier y la periodista especializada en automovilismo, Florencia Andersen, reflexionaron sobre el impacto de las redes sociales, la autenticidad de los nuevos ídolos. Cómo figuras como Franco Colapinto están acercando el deporte a nuevas generaciones

De Las Leonas al fenómeno Colapinto: cómo cambiaron los referentes del deporte argentino

Dormir en la selva con todas las comodidades: la tendencia que crece en Misiones

El glamping combina naturaleza y confort con domos transparentes, carpas de lujo y lodges en entornos únicos. Por qué cada vez más viajeros lo eligen

Dormir en la selva con todas las comodidades: la tendencia que crece en Misiones

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

Watkins analizó su trayectoria y su gol en la Eurocopa: “Siempre aspiré a superarme, nunca pienso que ya llegué”

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

Los llamativos diseños para el GP de Mónaco de la F1: del homenaje a un histórico piloto a un mineral que cambia de color

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

TELESHOW

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las fotos de los ganadores del Premio Martín Fierro de Portales Web 2026

Luis Ventura habló de una posible conducción entre Wanda Nara y la China Suárez en los Martín Fierro de Turquía

Las chicanas de Mario Pergolini a Rada en su vuelta a Otro día perdido: “Es difícil sacar estas marcas en la relación”

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web 2026

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos siete muertos

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos siete muertos

“Misión Génesis”: Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación en inteligencia artificial de USD 1.000 millones

En plena invasión a Ucrania, Rusia reconoció que su déficit presupuestario de 2026 será mayor al previsto

Marco Rubio reafirmó el respaldo de EEUU a Kuwait y condenó el ataque iraní contra su aeropuerto

El FMI advirtió que la suba del precio del crudo por la guerra de Irán está generando inflación a nivel mundial