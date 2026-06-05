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Cuál es el error más común al vender muebles usados que hace bajar el precio

El mercado de segunda mano tiene sus propias reglas y quienes no las conocen bien suelen aprenderlas una vez que el trato ya está hecho

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Ilustración acuarela: Manos sostienen un smartphone, fotografiando un sillón rojo en un salón moderno con sofá marrón, mesa verde y lámpara de seta.
El mercado de muebles de segunda mano crece con el consumo sostenible y la economía circular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el mercado de muebles de segunda mano aumenta en paralelo al auge del consumo sostenible y la búsqueda de diseño con personalidad. Cada vez más personas optan por renovar sus hogares recurriendo a piezas usadas, y con los pasos adecuados es posible cerrar la venta al mejor precio, según Revista AD.

El auge del consumo responsable y el deseo de prolongar la vida útil de los objetos han impulsado el mercado de segunda mano. Según el medio citado, muchas personas que venden muebles usados buscan liberar espacio y participar activamente en la economía circular. El atractivo de un mueble reside no solo en su precio o diseño, sino también en su historia y calidad de fabricación.

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Las plataformas online han facilitado la compra y venta en ciudades grandes, aumentando la variedad disponible, desde objetos vintage hasta piezas de coleccionista.

Infografía ilustrada sobre cómo vender muebles usados, mostrando un salón con piezas a la venta y gráficos con consejos de preparación, plataformas y precios.
La infografía detalla estrategias clave para vender muebles de segunda mano con éxito, incluyendo la preparación, presentación, elección de plataformas y fijación de precios justos para optimizar las ganancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muebles de segunda mano más populares y mejores precios

Las categorías más demandadas incluyen los clásicos del diseño, muebles de mediados del siglo XX y piezas de madera maciza. Ejemplares originales de marcas clásicas y confiables suelen venderse rápido y bien, ya que los compradores valoran materiales auténticos y estilos atemporales.

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Los muebles con diseños neutros y formas funcionales, preferentemente con acabados naturales, atraen más interés en el mercado de objetos preutilizados.

Por el contrario, piezas muy pesadas, altamente personalizadas o con desgaste evidente encuentran menos demanda. El estado y el diseño atemporal son determinantes a la hora de obtener el precio esperado.

Hombre arrodillado pule un mueble de madera oscuro con un paño blanco, sosteniendo una botella de aceite de oliva en una sala con luz natural y estanterías.
La limpieza profunda y los arreglos menores mejoran la percepción y el valor de venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas efectivas para vender muebles usados

El canal de venta elegido influye en el éxito de la operación. Publicar en plataformas de compraventa generalistas facilita la salida de muebles pequeños, artículos de uso diario y accesorios.

Si se busca vender modelos vintage o clásicos del diseño, recurrir a portales especializados o casas de subastas resulta más efectivo, pues concentran compradores con interés en marcas concretas y artículos singulares. De acuerdo con el medio, estas plataformas otorgan mayor visibilidad a productos de coleccionista.

Sillón Toga naranja de pana en primer plano, con una planta en maceta decorada, una lámpara verde claro y un póster enmarcado sobre una pared blanca.
Las fotos con luz natural y fondos neutros aumentan el interés y reducen dudas del comprador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los anuncios tradicionales en diarios locales o tablones físicos siguen siendo útiles para piezas voluminosas o destinadas al público local, ya que la recogida directa simplifica el proceso. Siempre es recomendable concretar la ubicación en el anuncio, lo que agiliza la transacción y evita confusiones.

Cómo preparar y presentar tus muebles para venderlos

La presentación es fundamental para destacar entre la competencia online. Limpiar cada mueble a fondo, reparar desperfectos menores y mejorar detalles como tiradores o patas puede suponer una diferencia significativa en la percepción del comprador y en el precio final.

Sillón de cuero negro sobre alfombra, mesa auxiliar de diseño con jarrón escultural frente a paneles de madera y cortinas transparentes.
Los portales especializados y las subastas destacan para artículos vintage y de coleccionista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes son clave: lo ideal es fotografiar el producto en ambientes ordenados y muy bien iluminados, preferiblemente con luz natural. Un fondo neutro y elementos decorativos sencillos ayudan a imaginar su integración en distintos espacios; no obstante, se debe indicar en el anuncio si la decoración mostrada no forma parte de la venta.

La descripción también es decisiva. Debe incluir dimensiones, materiales, fabricante (si se conoce), fecha aproximada y cualquier signo de uso visible. Una descripción honesta y detallada genera confianza y facilita el cierre de la venta.

Presentar documentación original o facturas puede incrementar la percepción de calidad si se trata de un mueble de marca. Fotografiando detalles como vetas o tejidos, se refuerza la autenticidad y el valor del artículo.

Interior decorado con bambú, integrando muebles y detalles naturales, reflejando sostenibilidad, minimalismo y un diseño cálido y acogedor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las descripciones con medidas, materiales y señales de uso visibles generan confianza y evitan conflictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para establecer el precio y evitar errores frecuentes

El valor de venta depende de la marca, estado, antigüedad y demanda del mueble, más que del precio original pagado. Muchos vendedores sobrevaloran sus piezas por motivos emocionales, pero en el mercado de segunda mano rigen criterios objetivos.

Como referencia, los muebles en perfecto estado alcanzan entre 50% y 70% del valor de compra inicial. Los que muestran signos moderados de uso suelen situarse entre 30% y 50%, mientras que daños o desgaste considerable pueden rebajar ese margen. Describir el estado real sin exageraciones acelera la venta y evita desencuentros posteriores, según Revista AD.

Los clásicos del diseño bien conservados se distinguen porque pueden mantener su valor estable y hasta representar, a largo plazo, una inversión para el propietario.

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