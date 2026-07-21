Por qué cada vez más personas abandonan la ciudad por unos días para sumergirse en la vida de granja

Las escapadas rurales y las visitas a granjas con animales ganan espacio como opción de bienestar y equilibrio, según Vogue (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las escapadas rurales y las visitas a granjas con animales ganan espacio entre quienes buscan bienestar y equilibrio al reconectar con el tiempo, el silencio y la tierra, según expertos y estudios citados por la revista de moda Vogue.

En medio de la presión urbana, el retorno al campo y al contacto directo con la naturaleza ofrece una alternativa para quienes desean apartarse, aunque sea por unos días, del ruido, las notificaciones y el ritmo acelerado de la ciudad.

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Las actividades en el entorno rural, como recoger huevos, alimentar gallinas, cepillar caballos o presenciar el ordeño de vacas, permiten recuperar la atención plena y el sentido del “aquí y ahora”.

De acuerdo con Vogue, estas tareas, aunque simples, exigen constancia y fomentan una responsabilidad directa. El vínculo con los animales introduce una dinámica de reciprocidad y respeto, donde el cuidado diario genera beneficios para quienes participan.

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El contacto con la naturaleza en el entorno rural ofrece una alternativa para alejarse del ruido, las notificaciones y el ritmo acelerado de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida rural se presenta como refugio frente a la prisa y el consumo acelerado, permitiendo experimentar una forma de bienestar menos mediada por la tecnología. Según el análisis, al alejarse de la lógica urbana, se facilita la recuperación de hábitos saludables y se promueve un descanso mental profundo.

Vogue destaca que el contacto cercano con los animales es clave en la mejora del bienestar emocional y la salud mental. Las tareas cotidianas —como alimentar a los animales, participar en la producción de alimentos o ayudar en labores agrícolas— ayudan a reforzar la empatía, la comprensión de los ciclos naturales y el valor del trabajo manual.

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Esta conexión directa estimula la atención, la paciencia y la satisfacción personal, cualidades que suelen verse opacadas por las rutinas urbanas.

El caso de Isabella Rossellini

Citando el ejemplo de Isabella Rossellini, actriz y directora, el medio ilustra cómo la alternancia entre la vida profesional y la ruralidad puede modificar la vida cotidiana. Rossellini, también licenciada en etología, hizo de la vida agrícola una parte central de su proyecto personal.

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La vida rural permite recuperar hábitos saludables y promover un descanso mental profundo con menor mediación de la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Vogue, la convivencia diaria con animales y el entorno natural transforma la percepción del tiempo y la relación con uno mismo. La actriz resalta que el aprendizaje y la observación de los comportamientos animales no solo aportan conocimiento, sino también una satisfacción vital ligada al cuidado y la constancia.

Cómo se adapta la hospitalidad rural

El análisis señala que la hospitalidad rural contemporánea combina tradición y diseño, pero mantiene la sencillez como eje central. Los alojamientos suelen integrarse con el paisaje y proponen rutinas que giran en torno a la naturaleza, el trabajo manual y la alimentación con productos frescos. Vogue indica que esta oferta responde a una demanda de autenticidad, donde la experiencia supera al consumo y el contacto humano prima sobre la sofisticación.

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El contacto con la tierra y los animales también se asocia con la recuperación de valores perdidos en el entorno urbano. Según el medio, quienes participan en estas escapadas descubren el valor de los gestos manuales, la importancia de la paciencia y la satisfacción de ver resultados concretos, como la elaboración de un queso o la cosecha de un fruto.

Estas prácticas ayudan a restablecer el equilibrio emocional y a reducir el estrés, ya que invitan a aceptar ritmos más lentos y a valorar el proceso tanto como el resultado.

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La hospitalidad rural contemporánea combina tradición, diseño y productos frescos en experiencias que priorizan la autenticidad y el contacto humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vogue concluye que tocar la tierra, convivir con animales y aceptar un ritmo pausado se consolidó como una alternativa real para quienes buscan salir de la lógica de la ciudad.

El artículo sostiene que estas escapadas rurales no se asocian al lujo ni a la exclusividad, sino a una pausa para restablecer el vínculo con la naturaleza y adoptar un bienestar más simple y sostenible. Las experiencias ofrecen beneficios emocionales, fomentan hábitos saludables y enriquecen la vida diaria.

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