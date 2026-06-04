Receta de milanesas al roquefort con batatas, rápida y fácil

Un toque de creatividad y la incorporación de sabores intensos pueden elevar una comida cotidiana, transformándola en una experiencia gastronómica especial dentro del hogar. La preparación de una milanesa crocante y dorada, bañada en una salsa de roquefort cremosa y acompañada de batatas asadas o fritas, constituye una alternativa que rompe con la rutina y aporta un matiz diferente a la mesa. Esta combinación se integra a la perfección con el dulzor natural de la batata, generando un plato armonioso y con identidad local.
Esta receta se ha consolidado como una opción recurrente tanto en almuerzos familiares de domingo como en cenas informales, adaptándose a distintos contextos y preferencias. Las milanesas al roquefort con batatas han ganado popularidad en encuentros domésticos y celebraciones, posicionándose como una alternativa práctica y versátil. Su preparación rápida, sumada al atractivo visual y al perfil de sabor sofisticado que aporta el queso, la convierten en una elección apreciada para quienes valoran la cocina casera con un giro contemporáneo.
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Receta de milanesas al roquefort con batatas
Las milanesas al roquefort con batatas consisten en filetes de carne vacuna, tradicionalmente de nalga o cuadrada, rebozados en pan rallado y fritos hasta lograr una textura crocante y un color dorado uniforme. Se sirven acompañados de una salsa elaborada con queso roquefort, crema de leche y, en ocasiones, un toque de pimienta negra recién molida para realzar el sabor. Como guarnición, se emplean batatas peladas y cortadas, que pueden ser asadas al horno o fritas, aportando un contraste dulce que equilibra la intensidad del queso. Esta preparación representa una adaptación moderna del tradicional plato argentino, integrando productos locales y técnicas clásicas con ingredientes de perfil gourmet, sin perder la sencillez característica de la cocina cotidiana.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 bifes finos de nalga o cuadrada (aprox. 500 gr)
- 2 huevos
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 200 gr de pan rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol para freír
- 120 gr de queso roquefort
- 100 cc de crema de leche
- 1 cucharadita de manteca
- 2 batatas medianas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Cómo hacer milanesas al roquefort con batatas, paso a paso
- Cortar las batatas en bastones, pincelar con aceite de oliva y salar. Llevar a horno fuerte (220°C) en placa aceitada por 25 minutos o hasta que estén doradas, dándolas vuelta a mitad de cocción.
- En un bol, batir los huevos con el ajo y el perejil. Salpimentar los bifes y sumergirlos en la mezcla.
- Pasar los bifes por pan rallado, presionando bien para que el rebozado quede firme. Reservar en heladera por 10 minutos.
- Calentar abundante aceite en una sartén grande. Freír las milanesas a temperatura media-alta hasta que estén doradas de ambos lados. Escurrir sobre papel absorbente.
- Para la salsa: en una sartén pequeña, derretir la manteca a fuego bajo, sumar el roquefort desmenuzado y la crema. Cocinar a fuego suave, mezclando hasta fundir el queso y obtener una salsa lisa (no dejar hervir la crema).
- Servir las milanesas recién hechas, cubrir con salsa de roquefort y acompañar con las batatas asadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de los ingredientes junto con el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 28 gr
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en el paso a paso y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las milanesas pueden conservarse en heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin la salsa) hasta 2 meses. La salsa de roquefort se recomienda preparar y consumir en el momento. Las batatas asadas se conservan bien en heladera hasta 2 días.
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