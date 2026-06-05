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Receta de peras al torrontés con chocolate blanco, rápida y fácil

La combinación de fruta cocida, especias y una salsa suave ofrece una opción simple para cerrar un asado o una cena con amigos, con un resultado elegante que también puede servirse bien frío

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Tres peras cocidas con salsa de chocolate blanco, almendras, cáscara de naranja y hojas de menta en un plato. Fondo con botella y copa de vino blanco.
Un plato de peras al Torrontés bañadas en chocolate blanco, decoradas con cáscaras de naranja y hojas de menta, acompañadas de almendras y una botella de vino Torrontés al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que logran convertir una comida común en un recuerdo especial. Las peras al torrontés con chocolate blanco son uno de esos pequeños lujos accesibles: el perfume del vino argentino, la dulzura jugosa de la fruta y el toque cremoso del chocolate blanco despiertan sensaciones de sobremesa distendida y felicidad compartida. Prepararlas en casa significa regalarse un instante de pausa, una excusa para levantar la copa y celebrar los sabores locales con un giro moderno.

En muchas familias argentinas, el ritual de los postres frutales se repite cuando el calor afloja y hay ganas de algo fresco. Pero esta receta, gracias al torrontés —un vino emblemático del país—, logra cruzar fronteras: es bienvenida tanto en cenas familiares como en reuniones con amigos, e incluso en las cartas de restaurantes que buscan destacar el producto nacional. Es un postre que se adapta: puede lucirse en otoño, cuando la pera está en su mejor punto, o en pleno verano, servido bien frío para cerrar un asado largo con algo distinto y elegante, pero siempre fácil de preparar.

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Receta de peras al torrontés con chocolate blanco

Se trata de peras frescas cocidas suavemente en vino torrontés con azúcar y especias, servidas tibias o frías y bañadas con chocolate blanco derretido. El contraste entre la fruta, el vino aromático y la dulzura cremosa del chocolate logra un postre equilibrado y original.

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta es de 35 minutos y esta dividido de la siguiente manera:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Un cuenco de cerámica con tres peras cocidas en almíbar, bañadas en chocolate blanco y virutas, sobre una mesa de madera. A su lado, una copa de vino y una botella de Torrontés.
La receta de peras al torrontés con chocolate blanco rinde 4 porciones y aporta unas 260 calorías por porción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 peras firmes (Williams o Abate Fetel)
  • 350 ml de vino torrontés
  • 80 gr de azúcar
  • 1 ramita de canela
  • 1 trozo pequeño de cáscara de limón (opcional)
  • 120 gr de chocolate blanco
  • 1 cucharada de crema de leche
  • Almendras fileteadas o nueces (opcional, para decorar)

Cómo hacer peras al torrontés con chocolate blanco, paso a paso

  1. Pelar las peras y cortarlas al medio retirando el centro con las semillas.
  2. Colocar el vino torrontés, el azúcar, la canela y la cáscara de limón en una cacerola. Llevar a fuego medio hasta disolver el azúcar.
  3. Agregar las peras. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 20 a 25 minutos, girando una vez, hasta que estén tiernas pero sin desarmarse.
  4. Retirar las peras y reservar. Dejar reducir el líquido 5 minutos más si se desea una salsa más espesa.
  5. Derretir el chocolate blanco con la crema de leche a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso y suave.
  6. Servir las peras en platos, bañar con el chocolate blanco y, si se quiere, con un hilo de reducción de vino.
  7. Decorar con almendras fileteadas o nueces.

Consejos técnicos: el punto de cocción de la pera debe ser tierno, pero firme: pinchar con cuchillo, debe entrar sin resistencia, pero la fruta no debe romperse. No calentar en exceso el chocolate blanco, porque se puede cortar o endurecer. Usar torrontés bien aromático realza el perfume del postre.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está preparada para que rinda 4 porciones.

Plato oscuro con tres mitades de peras escalfadas, bañadas en salsa de chocolate blanco y sirope oscuro, decoradas con virutas de chocolate y hojas de menta fresca.
El postre de peras al torrontés requiere 35 minutos en total, con 10 minutos de preparación y 25 minutos de cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

El valor nutricional total de la preparación es:

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 40 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las peras cocidas se conservan en heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. El chocolate blanco fundido conviene agregar al momento de servir. También se pueden freezar las peras sin la salsa hasta 1 mes.

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