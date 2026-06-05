Receta de peras al torrontés con chocolate blanco, rápida y fácil

Hay postres que logran convertir una comida común en un recuerdo especial. Las peras al torrontés con chocolate blanco son uno de esos pequeños lujos accesibles: el perfume del vino argentino, la dulzura jugosa de la fruta y el toque cremoso del chocolate blanco despiertan sensaciones de sobremesa distendida y felicidad compartida. Prepararlas en casa significa regalarse un instante de pausa, una excusa para levantar la copa y celebrar los sabores locales con un giro moderno.
En muchas familias argentinas, el ritual de los postres frutales se repite cuando el calor afloja y hay ganas de algo fresco. Pero esta receta, gracias al torrontés —un vino emblemático del país—, logra cruzar fronteras: es bienvenida tanto en cenas familiares como en reuniones con amigos, e incluso en las cartas de restaurantes que buscan destacar el producto nacional. Es un postre que se adapta: puede lucirse en otoño, cuando la pera está en su mejor punto, o en pleno verano, servido bien frío para cerrar un asado largo con algo distinto y elegante, pero siempre fácil de preparar.
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Receta de peras al torrontés con chocolate blanco
Se trata de peras frescas cocidas suavemente en vino torrontés con azúcar y especias, servidas tibias o frías y bañadas con chocolate blanco derretido. El contraste entre la fruta, el vino aromático y la dulzura cremosa del chocolate logra un postre equilibrado y original.
Tiempo de preparación
El tiempo total de esta receta es de 35 minutos y esta dividido de la siguiente manera:
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 peras firmes (Williams o Abate Fetel)
- 350 ml de vino torrontés
- 80 gr de azúcar
- 1 ramita de canela
- 1 trozo pequeño de cáscara de limón (opcional)
- 120 gr de chocolate blanco
- 1 cucharada de crema de leche
- Almendras fileteadas o nueces (opcional, para decorar)
Cómo hacer peras al torrontés con chocolate blanco, paso a paso
- Pelar las peras y cortarlas al medio retirando el centro con las semillas.
- Colocar el vino torrontés, el azúcar, la canela y la cáscara de limón en una cacerola. Llevar a fuego medio hasta disolver el azúcar.
- Agregar las peras. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 20 a 25 minutos, girando una vez, hasta que estén tiernas pero sin desarmarse.
- Retirar las peras y reservar. Dejar reducir el líquido 5 minutos más si se desea una salsa más espesa.
- Derretir el chocolate blanco con la crema de leche a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso y suave.
- Servir las peras en platos, bañar con el chocolate blanco y, si se quiere, con un hilo de reducción de vino.
- Decorar con almendras fileteadas o nueces.
Consejos técnicos: el punto de cocción de la pera debe ser tierno, pero firme: pinchar con cuchillo, debe entrar sin resistencia, pero la fruta no debe romperse. No calentar en exceso el chocolate blanco, porque se puede cortar o endurecer. Usar torrontés bien aromático realza el perfume del postre.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está preparada para que rinda 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
El valor nutricional total de la preparación es:
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 40 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las peras cocidas se conservan en heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. El chocolate blanco fundido conviene agregar al momento de servir. También se pueden freezar las peras sin la salsa hasta 1 mes.
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