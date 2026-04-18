Una experta en vínculos revela qué falla en las citas modernas: “Buscamos perfección y previsibilidad en los demás”

Esther Perel advierte que la búsqueda de perfección y previsibilidad en las relaciones afecta la autenticidad según su análisis sobre tecnología y vínculos (Captura "Call her daddy")

La psicoterapeuta belga Esther Perel, reconocida internacionalmente en terapia de pareja y sexualidad, participó en el pódcast Call Her Daddy para analizar los errores frecuentes en las citas y cómo la tecnología y la cultura contemporánea dificultan las relaciones auténticas. Junto a la conductora Alex Cooper, advirtió que la búsqueda de perfección y la intolerancia al error deterioran la calidad de los vínculos, y propuso estrategias para fortalecer la vida en pareja.

Según Perel, los errores más habituales en las citas surgen de expectativas poco realistas y del exceso de información de aplicaciones y redes sociales. La especialista recomienda aceptar la imperfección, practicar la vulnerabilidad y priorizar el diálogo honesto, resaltando la importancia de la responsabilidad y la empatía ante los conflictos, en lugar de ocultar problemas o esperar perfección del otro.

Perel explicó que la tecnología ha cambiado la forma en que las personas se vinculan. “El consumismo romántico es muy desafiante cuando buscas lo perfecto y temes conformarte con algo bueno. Te enfrentas a la paradoja de la elección, con muchas opciones y miedo a perderte algo mejor”, señaló.

Además, advirtió que la expectativa de relaciones predecibles y satisfactorias como una aplicación genera frustración: “Buscamos perfección y previsibilidad en los demás, lo que nos aleja de la autenticidad”.

Ansiedad, vulnerabilidad y conexión genuina en las primeras citas

Sobre las emociones iniciales, Perel señaló que “la emoción y la inseguridad van de la mano”, y que sentir ansiedad es común cuando el misterio se combina con el deseo y la expectativa.

En ese sentido, manifestó que distinguir la ansiedad de señales de alerta requiere contexto: “Si no eres vulnerable, probablemente no estás lo suficientemente interesado. La vulnerabilidad indica que aquí pasa algo importante”.

Las expectativas poco realistas en las citas surgen del exceso de información de aplicaciones y redes sociales, según Esther Perel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista cuestionó el uso de listas de requisitos y la lógica de “casillas a marcar” en las primeras citas. En su lugar, recomienda integrar a la otra persona en la vida cotidiana: “Invita a salir con tus amigos, comparte lo que ya disfrutas. Así el ambiente es más auténtico”.

Para Perel, una primera cita debe ser “la primera página de una historia, no una entrevista de trabajo”, y es clave preguntarse no solo qué se busca en el otro, sino también “quién quieres ser y qué deseas ofrecer”.

Fricción, negociación y límites en la pareja

En Call Her Daddy, Perel destacó que la diferencia y el desacuerdo son esenciales en una relación: “No hablo de toxicidad, hablo de fricción. Es la capacidad de tolerar la diferencia. Las personas tienen versiones muy distintas de lo que ocurre, y están sentadas justo a tu lado”.

En tantp, advirtió sobre el riesgo de evitar el conflicto: “En algún momento se siente que, para no perderte, terminé perdiendo partes de mí. La tensión clave es cómo conectarse sin perderse uno mismo y cómo mantenerse conectado consigo mismo sin perder al otro”.

Para Perel, la conciliación es más importante que el conflicto: “La investigación es clara. La persona que se disculpa primero suele tener más poder en la relación”.

La especialista rechaza la lógica de marcar casillas en las primeras citas y aconseja integrar a la otra persona en situaciones cotidianas para mayor autenticidad (Captura "Call her daddy")

También abordó la codependencia, ejemplificando: “Cuando tienes hambre, yo no tengo hambre instantáneamente. Pero, si estás triste o ansioso, eso inmediatamente me pone ansiosa. La codependencia aparece cuando no se distinguen los límites emocionales entre lo propio y lo ajeno”.

“Distingue lo que te pertenece y lo que pertenece al otro. No te lo tomes como personal. La diferenciación es fundamental: aquí hay dos personas, y puedes sentir por quien amas sin fusionarte con su emoción”, recomendó para superarla.

Infidelidad: reconstrucción y perdón

Consultada sobre la infidelidad, Perel señaló que los cambios sociales han alterado las expectativas ante una traición, especialmente entre mujeres: “Antes no había alternativa, pero ahora quedarse se ve muchas veces como falta de autoestima, cuando puede ser un signo de fortaleza”, explicó en el pódcast.

Asimismo, subrayó que reconstruir la confianza exige comprender el significado del hecho, no solo abordarlo de manera factual: “Pregunta: ¿Qué significó para ti?, ¿por qué crees que ocurrió?, ¿qué sentías sobre nosotros mientras esto pasaba?, ¿quieres que te perdone?”.

Y añadió que es necesario asumir la responsabilidad emocional: “Aunque tengas buenas razones, necesitas sentirte culpable por el daño causado”. La reconstrucción demanda hablar abiertamente y anticiparse a los silencios: “Lo que hiciste rompió mi realidad y necesito reconstruirla”.

Esther Perel resalta que reconstruir la confianza tras una infidelidad exige asumir responsabilidad emocional, comunicación honesta y comprensión profunda del significado del hecho (Captura "Call her daddy")

Respecto a la vida sexual en pareja, Perel observó que “las personas parecen hablar de sexo con todos menos con quien lo practican; muchas veces solo se habla de ello cuando hay una crisis”.

Además, diferenció entre sexo y erotismo: “Hay una gran diferencia entre el acto sexual, por el que puedes hacer mucho y sentir poco, y el erotismo, que involucra imaginación, tacto y significado”. Recomendó modificar la manera de expresar insatisfacción: “En vez de decir ‘no lo disfruto’, di ‘me gustaría mucho más si…’. Ve con lo que pides”.

Finalmente, la psicoterapeuta destacó la relevancia de los vínculos genuinos: la calidad de las relaciones personales incide directamente en el bienestar y repercute en todas las áreas de la vida.