Inteligencia artificial y apps de citas: cómo será el romance en la próxima era digital

El uso de bots de IA en Tinder permitió a un usuario conversar con 5.000 perfiles y comprometerse con una pareja elegida algorítmicamente. (Foto: Indobae Perú / Captura)

La inteligencia artificial ha transformado el universo de las aplicaciones de citas, impulsando a plataformas como Tinder, Hinge, Bumble y Grindr a incorporar esta tecnología para renovar la experiencia de búsqueda de pareja. Frente a la pérdida de popularidad y la caída del valor de mercado, las empresas apuestan por la IA como una opción para revitalizar el sector y atraer a los usuarios, de acuerdo con The Economist.

Un estudio publicado en junio por Match Group —propietaria de Tinder y Hinge— junto con el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, indica que una cuarta parte de los solteros estadounidenses ya emplea inteligencia artificial para optimizar sus perfiles y redactar mensajes. Este fenómeno responde, en parte, al cansancio de los usuarios ante el modelo tradicional de deslizar perfiles continuamente, lo que ha reducido el atractivo de estas aplicaciones.

El sector ha puesto en marcha diversas estrategias para aprovechar el potencial de la IA. Tinder implementó una herramienta que selecciona cada día posibles parejas para el usuario. Hinge introdujo un nuevo algoritmo de emparejamiento basado en inteligencia artificial y prueba mensajes personalizados para incentivar conversaciones más interesantes.

Según The Economist, la directora ejecutiva de Match Group señaló que el nuevo algoritmo de Hinge incrementó un 15% las coincidencias desde su lanzamiento en marzo de 2023.

Bumble pierde más del 90% de su valor de mercado y responde con una aplicación que crea perfiles y busca parejas compatibles mediante IA. (Composición Infobae: Netflix / Difusión)

Bumble ha registrado una caída de más del 90% en su valor de mercado desde su salida a bolsa en febrero de 2021. En este contexto, Whitney Wolfe Herd retomó el cargo de directora ejecutiva en marzo de 2023. Wolfe Herd anunció una aplicación impulsada por IA que, tras conocer los intereses del usuario, creará perfiles personalizados y buscará personas compatibles automáticamente.

Grindr, orientada al público LGBTIQ+, también apuesta por la inteligencia artificial. AJ Balance, jefe de producto, adelantó a The Economist que la empresa planea lanzar para 2027 un asistente de IA que ayudará a redactar mensajes, encontrar coincidencias y organizar citas. “Realmente imaginamos que se convierta en el compañero de los usuarios”, explicó Balance.

Las primeras cifras evidencian el impacto tecnológico. Hinge, con su nuevo algoritmo, elevó un 15% las coincidencias entre usuarios, según datos de Match Group citados por The Economist. Sin embargo, tanto Match Group como Bumble han sufrido un descenso en ingresos y valor bursátil en los últimos años, lo que resalta la necesidad de soluciones que reactiven el interés de los usuarios.

Las reacciones frente a la irrupción de la IA son variadas. Aleksandr Zhadan, desarrollador de software de Moscú, utilizó un bot de IA para conversar con más de 5.000 perfiles en Tinder y, tras cerca de cien citas presenciales, se comprometió con una pareja elegida algorítmicamente.

Herramientas de emparejamiento, bots conversacionales y algoritmos diseñados para elevar las coincidencias marcan el nuevo rumbo del sector, aunque aumentan también la sospecha sobre la autenticidad de los vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató a The Economist, su prometida se mostró “sorprendida” al conocer el papel de la inteligencia artificial en la relación, aunque esto no afectó el vínculo.

El entusiasmo por la tecnología se mezcla con escepticismo y preocupación. Algunos usuarios expresan incomodidad al descubrir que han recibido mensajes generados por IA, experiencia bautizada en redes sociales como “ser ChatGPT-eado”.

Luke Brunning, experto en relaciones modernas de la Universidad de Leeds, advirtió a The Economist que la tecnología aumentará la desconfianza al generar más sospechas sobre la autenticidad de las interacciones.

El avance de la inteligencia artificial en las plataformas de citas abre interrogantes sobre la autenticidad, la confianza y el futuro de las relaciones personales en la era digital. Como concluye The Economist, el desenlace de estas innovaciones es incierto: ningún algoritmo puede anticipar los sentimientos humanos.