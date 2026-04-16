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Receta de pan de leche con crema pastelera, rápida y fácil

Una propuesta dulce, sin procesos complejos ni ingredientes difíciles, que resalta por su capacidad de adaptarse a distintas ocasiones

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La receta de pan de leche con crema pastelera destaca por su sencillez y tradición en la gastronomía (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de pan de leche con crema pastelera destaca por su sencillez y tradición en la gastronomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de leche con crema pastelera forma parte de la tradición gastronómica en distintos hogares. Se caracteriza por una masa suave, que comúnmente se consume en la merienda.

La incorporación de crema pastelera como relleno y la cobertura de azúcar impalpable aportan una textura y sabor distintivos, elementos que lo diferencian de otras piezas de panadería. Es una receta sencilla, accesible y de preparación casera. No requiere técnicas complejas ni largos tiempos de levado, lo que facilita su inclusión en la rutina doméstica.

Receta de pan de leche con crema pastelera

El pan de leche con crema pastelera se presenta como un bollo individual, elaborado con ingredientes básicos: harina, leche, huevos y manteca. La masa se divide en porciones pequeñas, que se hornean hasta alcanzar una textura esponjosa y una superficie dorada. Una vez enfriados, se abren para incorporar la crema pastelera, preparada con leche, azúcar, huevos y almidón de maíz. Finalmente, se espolvorea azúcar glas sobre la superficie, generando un contraste entre la suavidad del pan y el dulzor del relleno.

Su presencia en las mesas responde al gusto por su sabor, la practicidad en su preparación y la facilidad para adaptar la receta a ingredientes disponibles en el hogar. En panaderías y cafeterías, puede servirse tanto en desayunos como en meriendas debido a su suavidad y combinación de sabores.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 45 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Leudado: 1 hora
  • Cocción: 15-20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 150 ml de leche
  • 30 g de levadura fresca
  • 2 huevos
  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • Crema pastelera (ver receta abajo), cantidad necesaria
  • Azúcar impalpable para decorar

Para la crema pastelera:

  • 500 cc de leche
  • 150 g de azúcar
  • 15 g de almidón de maíz (maicena)
  • 40 g de harina 0000
  • 6 yemas
  • Esencia de vainilla
Su preparación es rápida, accesible y no requiere técnicas complejas ni largos tiempos de levado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su preparación es rápida, accesible y no requiere técnicas complejas ni largos tiempos de levado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de leche con crema pastelera, paso a paso

  1. Disolver la levadura en la leche tibia con 1 cucharadita de azúcar y dejar espumar 10 minutos.
  2. En un bowl grande, mezclar la harina, el azúcar, los huevos, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Incorporar la levadura activada.
  3. Unir hasta formar una masa lisa. Si está muy pegajosa, sumar un poco más de harina. Amasar hasta que quede suave.
  4. Tapar con un repasador y dejar leudar en lugar tibio hasta que duplique su tamaño (al menos 1 hora).
  5. Tomar porciones de unos 30 g y bollarlas. Acomodar en placa enmantecada y dejar levar otra vez 20 minutos.
  6. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos. Los bollos deben quedar apenas dorados.
  7. Para la crema pastelera: Cocinar la leche con el azúcar. Mezclar la harina, el almidón y las yemas. Volcar la leche caliente sobre esta mezcla, unir y volver al fuego, revolviendo siempre. Cuando espese, retirar, sumar la vainilla y enfriar.
  8. Una vez fríos los panes, hacer un corte y rellenar con crema pastelera.
  9. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Consejos clave:

  • Usar leche tibia, nunca caliente, para activar la levadura.
  • No sobrecocinar los panes: deben quedar suaves, no secos.
  • Dejar enfriar completamente antes de rellenar, para que la crema no se derrita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta 3 días en heladera, en recipiente hermético. Si se desea, se puede congelar el pan sin el relleno hasta 1 mes.

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