Martín Fierro de la Moda 2026: quiénes son los nominados y cómo será la gala que celebra el diseño argentino

El objetivo central de los Martín Fierro de la Moda es reconocer y visibilizar a maquilladores, diseñadores emergentes, consagrados y otros actores clave de la moda

El domingo 26 de abril, los premios Martín Fierro de la Moda reunirán a las figuras más reconocidas del sector en una ceremonia única.

La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), tendrá lugar en los estudios de Telefé y estará a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Según precisó a Infobae Flavia Fernández, una de las organizadoras, el objetivo es celebrar, premiar y visibilizar talentos de todos los ámbitos de la moda en Argentina, desde maquilladores hasta diseñadores consagrados y emergentes.

“Iván y Valeria son indiscutibles. Tienen experiencia, presencia, trayectoria internacional y, además, son queridos por todos. Son elegantes, conocen la industria, tienen oficio y una gran capacidad de conducción. Para nosotros es un lujo contar con ellos”, detalló Fernández.

Iván de Pineda y Valeria Mazza conducen la ceremonia en los estudios de Telefé, realzando la excelencia y el glamour del evento

En la última edición, la ceremonia alcanzó picos de audiencia cercanos a los 12 puntos de rating. Esta cifra será la referencia que buscarán repetir con un evento que la propia producción califica como un lujo, por la excelencia de la puesta y el nivel de convocatoria, según Fernández.

“En lo creativo, estoy trabajando con Carla Rodríguez (NdeR: editora de moda en TN), una referente y pionera del periodismo de moda, y contamos con un jurado de altísimo nivel: editores de moda, periodistas, directores de semanas de la moda y profesionales vinculados al arte, la cultura y las relaciones públicas. Gente que sabe, que mira y que entiende de moda”, dijo Fernández.

Además de la conducción, la organización confirmó que la estructura del evento será reforzada con sorpresas y homenajes. Entre ellos, habrá un tributo particular a “una diva absoluta que va a emocionar muchísimo”, en una puesta especial que hasta ahora no se había visto en anteriores ediciones.

El propósito, explicó Fernández, es entregar reconocimientos con un “gran valor” en este escenario actual en el que el rubro textil enfrenta un momento “complejo”, por lo que enfatizan la importancia de “hablar de moda en televisión y nombrar a maquilladores, peinadores y diseñadores jóvenes, consagrados y emergentes”.

Uno de los invitados destacados es el creativo Adrián Appiolaza, director artístico de Moschino, cuya presencia simboliza el valor internacional del evento / REUTERS/Claudia Greco

La presencia internacional y el valor de un jurado especializado

Uno de los puntos más destacados de esta edición será la visita de Adrián Appiolaza, el argentino que ejerce como director creativo de Moschino. “Nos llena de orgullo y que esté presente en el evento, viendo este show de moda en televisión, es muy significativo para nosotros”, subrayó Fernández. La última colección de Appiolaza incluyó guiños a la cultura argentina: referencias a Mafalda, una Evita reinterpretada y elementos del fileteado porteño, hechos que, en palabras de la organización, le valieron notable repercusión internacional y consolidan su figura en la escena global.

Puedes dividir el listado en dos o tres frases, o bien agrupar los nombres en bloques separados por comas y puntos, para facilitar la lectura. Aquí tienes una opción clara y equilibrada:

El jurado de los premios estará conformado por referentes de distintas áreas. Entre ellos se encuentran Ale García, Alejandro Veroutis, Anamá Ferreira, Ángel de Brito, Angie Landaburu, Carla Bugarin, Carola Birgin, Carola Sainz, Daniela Blanco, Daniela Fajardo, Dolores Paillot y Dora Becher.

También integran el jurado Fabián Medina Flores, Fabiana Ramírez, Fernando Gómez Dossena, Florencia Florio, Francisco Ayala, Gabriel Oliveri, Gabriela Picasso, Guillermo Azar, Héctor Maugeri y Héctor Vidal Rivas. Completan la lista Javier Iturrioz, Jorge León, Josefina Laurent, Julieta Spina, Lucía Levy, Lucía Uriburu, Luis Corbacho, María Claudia Pedrayes Juni, Mariana Arias, Matilda Blanco, Pato Daniele, Patricia Doria, Paula Guardia Bourdin, Rocío Vázquez, Roxana Harris, Teresa Napolillo, Teresa Pacitti, Teté Coustarot, Valeria Mazza, Vero Ivaldi y Wally Diamante.

Durante la gala se entregarán distinciones a las trayectorias consagradas y a los talentos emergentes, en un recorrido que irá acompañado por momentos de emoción y revelaciones inéditas, según adelantó la organización. Entre las expectativas planteadas por Fernández se repite una idea: “Superarnos respecto a la última edición”.

Juana Viale está nominada como Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda

“Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, dijo hoy Valeria Mazza al anunciar las nominaciones. También habrá tres homenajes durante la gala, anticipó Ventura.

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina, de película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción masculina

Mario Pergolini (Otro día perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Carolina “Pampita” Ardohain nominada por su estilo como panelista en Los 8 Escalones (Prensa El Trece)

Mejor estilo masculino en Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo panelista femenina

Analía Franchín (A la Barbarrossa)

Carolina Molinari (Puro Show)

Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor diseñador/a de moda femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor estilo masculino en streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga).

Mejor estilo femenino en streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Mejor maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey.

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot