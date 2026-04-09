Receta de caramelos de miel y limón caseros, rápida y fácil

Hay algo mágico en el aroma dulce y envolvente de unos caramelos caseros. La combinación de miel y limón evoca tardes de invierno, remedios de la abuela y el simple placer de degustar un caramelo tibio recién hecho. Un clásico que nunca pasa de moda y que, con esta receta rápida, podés tener listo en minutos para chicos y grandes.
En Argentina, los caramelos de miel y limón suelen estar presentes en las carteras, mochilas y botiquines familiares, ideales para aliviar la garganta o simplemente endulzar el mate. Prepararlos en casa permite controlar los ingredientes y asegurarse de que sean realmente naturales.
Receta de caramelos de miel y limón caseros
Los caramelos de miel y limón son golosinas sólidas, pequeñas y transparentes, elaboradas a base de una reducción de azúcar, miel y jugo de limón. Se cocinan hasta alcanzar el punto justo de caramelo y se moldean en pequeñas porciones que, al enfriar, quedan duras y brillantes.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 gr de azúcar
- 100 gr de miel pura
- 30 ml de jugo de limón (aprox. 1 limón grande)
- 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)
- 50 ml de agua
Cómo hacer caramelos de miel y limón, paso a paso
- Preparar todos los ingredientes antes de comenzar, ya que el caramelo se cocina rápido y no conviene distraerse.
- En una cacerolita de fondo grueso, colocar el azúcar, la miel y el agua. Llevar a fuego medio, revolviendo hasta disolver el azúcar.
- Añadir el jugo de limón y, si se desea, la ralladura para potenciar el sabor.
- Dejar hervir SIN revolver, controlando que la mezcla no se queme. Cocinar hasta que tome color dorado claro y alcance el punto “bolita dura” (aprox. 20 minutos, o hasta que al poner una gota en agua fría, forme una bolita firme).
- Retirar del fuego. Rapidez clave: con una cucharita, volcar pequeñas porciones sobre una placa aceitada o papel manteca, formando los caramelos.
- Dejar enfriar completamente antes de despegar. Si se desea, se pueden espolvorear apenas con azúcar impalpable para evitar que se peguen.
- Guardar en frasco hermético.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 25 caramelos chicos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 35 kcal
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.