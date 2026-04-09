Receta de caramelos de miel y limón caseros, rápida y fácil

El momento justo: la mezcla de azúcar, miel y limón burbujeando en la cacerolita - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en el aroma dulce y envolvente de unos caramelos caseros. La combinación de miel y limón evoca tardes de invierno, remedios de la abuela y el simple placer de degustar un caramelo tibio recién hecho. Un clásico que nunca pasa de moda y que, con esta receta rápida, podés tener listo en minutos para chicos y grandes.

En Argentina, los caramelos de miel y limón suelen estar presentes en las carteras, mochilas y botiquines familiares, ideales para aliviar la garganta o simplemente endulzar el mate. Prepararlos en casa permite controlar los ingredientes y asegurarse de que sean realmente naturales.

Receta de caramelos de miel y limón caseros

Los caramelos de miel y limón son golosinas sólidas, pequeñas y transparentes, elaboradas a base de una reducción de azúcar, miel y jugo de limón. Se cocinan hasta alcanzar el punto justo de caramelo y se moldean en pequeñas porciones que, al enfriar, quedan duras y brillantes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

200 gr de azúcar

100 gr de miel pura

30 ml de jugo de limón (aprox. 1 limón grande)

1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)

50 ml de agua

Almacenados correctamente, estos caramelos duran hasta 2 meses y conservan todo su aroma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer caramelos de miel y limón, paso a paso

Preparar todos los ingredientes antes de comenzar, ya que el caramelo se cocina rápido y no conviene distraerse. En una cacerolita de fondo grueso, colocar el azúcar, la miel y el agua. Llevar a fuego medio, revolviendo hasta disolver el azúcar. Añadir el jugo de limón y, si se desea, la ralladura para potenciar el sabor. Dejar hervir SIN revolver, controlando que la mezcla no se queme. Cocinar hasta que tome color dorado claro y alcance el punto “bolita dura” (aprox. 20 minutos, o hasta que al poner una gota en agua fría, forme una bolita firme). Retirar del fuego. Rapidez clave: con una cucharita, volcar pequeñas porciones sobre una placa aceitada o papel manteca, formando los caramelos. Dejar enfriar completamente antes de despegar. Si se desea, se pueden espolvorear apenas con azúcar impalpable para evitar que se peguen. Guardar en frasco hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 25 caramelos chicos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 35 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 9 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.