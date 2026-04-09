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Receta de brownies sin manteca, rápida y fácil

Un preparado con aceite en lugar del ingrediente habitual permite disfrutar de un postre clásico con menos grasa, manteniendo el sabor a chocolate y una textura suave

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Vista de cerca de brownies de chocolate con nueces apilados en un plato blanco sobre una encimera de cocina clara, con una botella de aceite al fondo.
La receta de brownies sin manteca ofrece una opción saludable y ligera, ideal para quienes buscan postres con menos grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brownies ocupan un lugar destacado dentro de la repostería mundial. Nacidos en Estados Unidos, estos bocados de chocolate se han convertido en una receta clásica que se adapta a múltiples gustos y estilos de cocina. Su textura característica, a medio camino entre un bizcochuelo húmedo y una galletita densa, los ha hecho populares tanto en hogares como en cafeterías y restaurantes.

Existen numerosas variantes que responden a preferencias personales o necesidades alimenticias. Entre ellas, la versión sin manteca surge como una alternativa cada vez más elegida. Al reemplazar la manteca por otros ingredientes, como aceites vegetales o purés de frutas, se logra un brownie con menor contenido graso y una textura distinta, sin perder el sabor intenso a chocolate. Esta opción permite incluir a quienes buscan opciones más livianas o adaptadas a determinadas restricciones dietéticas, manteniendo la esencia del postre original.

Receta de brownie sin manteca

Se trata de un bizcocho bajo y húmedo, de intenso sabor a chocolate, elaborado con aceite en lugar de manteca. La textura es suave, con esa capa fina y crocante por encima que distingue a este bocado especial para los desayunos, postres o meriendas. La preparación requiere especial atención en cada uno de sus pasos para lograr la textura adecuada.

El uso del óleo en lugar de la manteca, sumado a la integración del chocolate derretido, aporta humedad y suavidad a la masa. Incluso, de manera optativa, se podrán agregar nueces, dulce de leche u otros frutos secos para obtener un resultado adaptado a cualquier gusto.

Tiempo de preparación

En total, el proceso de preparación de los brownies sin manteca es de 40 minutos.

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de chocolate semiamargo
  • 3 huevos
  • 200 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite de girasol (u otro aceite neutro)
  • 100 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 50 gr de nueces (opcional)

Cómo hacer brownie sin manteca, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar (puede ser con aceite) una fuente rectangular de unos 20 x 20 cm.
  2. Derretir el chocolate a baño María o en microondas, con mucho cuidado para que no se queme.
  3. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  4. Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  5. Incorporar el chocolate derretido, integrando con movimientos envolventes.
  6. Tamizar la harina junto con la sal, e incorporar a la mezcla anterior. Si se desea, sumar las nueces picadas.
  7. Volcar la preparación en el molde, nivelando la superficie para que la cocción sea pareja.
  8. Hornear durante 25-30 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo: al pinchar con un palillo, debe salir con algunas migas pegadas.
  9. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados.
Primer plano de un plato blanco con brownies cuadrados de chocolate y nueces en una encimera gris. Un cuchillo dentado y migas están al lado del plato.
El brownie sin manteca utiliza aceite vegetal en lugar de mantequilla, lo que proporciona suavidad y mantiene el sabor intenso a chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes y el paso a paso derivan en una receta de brownies que rinde aproximadamente 9 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 4 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 5 días. En freezer, hasta 2 meses. Para mantener la humedad, se recomienda envolver cada porción en film.

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