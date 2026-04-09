Receta de brownies sin manteca, rápida y fácil

Los brownies ocupan un lugar destacado dentro de la repostería mundial. Nacidos en Estados Unidos, estos bocados de chocolate se han convertido en una receta clásica que se adapta a múltiples gustos y estilos de cocina. Su textura característica, a medio camino entre un bizcochuelo húmedo y una galletita densa, los ha hecho populares tanto en hogares como en cafeterías y restaurantes.
Existen numerosas variantes que responden a preferencias personales o necesidades alimenticias. Entre ellas, la versión sin manteca surge como una alternativa cada vez más elegida. Al reemplazar la manteca por otros ingredientes, como aceites vegetales o purés de frutas, se logra un brownie con menor contenido graso y una textura distinta, sin perder el sabor intenso a chocolate. Esta opción permite incluir a quienes buscan opciones más livianas o adaptadas a determinadas restricciones dietéticas, manteniendo la esencia del postre original.
Receta de brownie sin manteca
Se trata de un bizcocho bajo y húmedo, de intenso sabor a chocolate, elaborado con aceite en lugar de manteca. La textura es suave, con esa capa fina y crocante por encima que distingue a este bocado especial para los desayunos, postres o meriendas. La preparación requiere especial atención en cada uno de sus pasos para lograr la textura adecuada.
El uso del óleo en lugar de la manteca, sumado a la integración del chocolate derretido, aporta humedad y suavidad a la masa. Incluso, de manera optativa, se podrán agregar nueces, dulce de leche u otros frutos secos para obtener un resultado adaptado a cualquier gusto.
Tiempo de preparación
En total, el proceso de preparación de los brownies sin manteca es de 40 minutos.
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 200 gr de chocolate semiamargo
- 3 huevos
- 200 gr de azúcar
- 80 ml de aceite de girasol (u otro aceite neutro)
- 100 gr de harina 0000
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 50 gr de nueces (opcional)
Cómo hacer brownie sin manteca, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar (puede ser con aceite) una fuente rectangular de unos 20 x 20 cm.
- Derretir el chocolate a baño María o en microondas, con mucho cuidado para que no se queme.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar el chocolate derretido, integrando con movimientos envolventes.
- Tamizar la harina junto con la sal, e incorporar a la mezcla anterior. Si se desea, sumar las nueces picadas.
- Volcar la preparación en el molde, nivelando la superficie para que la cocción sea pareja.
- Hornear durante 25-30 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo: al pinchar con un palillo, debe salir con algunas migas pegadas.
- Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Los ingredientes y el paso a paso derivan en una receta de brownies que rinde aproximadamente 9 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 37 gr
- Proteínas: 4 gr
Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 5 días. En freezer, hasta 2 meses. Para mantener la humedad, se recomienda envolver cada porción en film.