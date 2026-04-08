Qué variedades de empanadas prefieren los argentinos: ranking de sabores y el secreto de su éxito regional

Cada argentino consume unas 50 tapas de empanada al año, según datos oficiales del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se disfruta al horno o frita, con repulgue perfecto o casero, en soledad o compartida, y siempre adaptada a los gustos de cada uno. Cada 8 de abril se celebra el Dia Internacional de la Empanada y las argentinas reciben su propio homenaje, reflejando el lugar central que ocupa en la gastronomía y la cultura del país. Su consumo alcanza cifras asombrosas: alrededor de 10 millones de unidades por día, según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). El dato surge de un relevamiento oficial sobre la venta industrial de tapas y se incrementa aún más al considerar la producción hogareña y artesanal.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, citados por (APYCE), cada argentino utiliza unas 50 tapas de empanada al año. La popularidad del producto se confirma también en las plataformas de reparto, donde ocupa el segundo puesto entre los platos más solicitados, solo superada por la pizza.

Empanadas rellenas de camarón al estilo Nayarit servidas recién fritas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada se disfruta en distintas ocasiones: como entrada, acompañante o plato principal, y atraviesa generaciones, regiones y costumbres. Su flexibilidad explica en parte por qué se posiciona entre los cinco alimentos más consumidos del país, ocupando el tercer lugar, de acuerdo a la información de APYCE.

Las preferencias en la mesa argentina

El ranking de las variedades favoritas, elaborado por APYCE, muestra que la empanada de carne suave lidera con un 20% de preferencias, seguida muy de cerca por la de jamón y queso, con un 19%. El tercer lugar lo ocupa la de pollo con un 11%, mientras que la de carne a cuchillo alcanza el 10%. Humita, verduras y otras alternativas como roquefort con jamón, carne picante y capresse completan el panorama, aunque con porcentajes más bajos.

La empanada de carne suave lidera el ranking de preferencias, seguida por jamón y queso, y pollo (Imagen ilustrativa de Infobae)

En los últimos lugares aparecen sabores como cebolla, calabaza y “cheese burger”, elegidos por el 4% de los encuestados. Esta diversidad refleja la constante innovación y la apertura a nuevos gustos por parte de los consumidores.

Diversidad regional y orgullo local

La empanada constituye mucho más que un alimento: cada provincia argentina defiende su receta y su estilo. Versiones como la tucumana, la salteña o la santiagueña tienen técnicas, ingredientes y fanatismos propios, generando debates apasionados sobre autenticidad y sabor. Esta diversidad fortalece el sentido de pertenencia y la dimensión cultural de la empanada.

Otro clásico, de cebolla y queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento internacional y expansión global

El alcance de la empanada argentina traspasa fronteras. La guía Taste Atlas distinguió a la empanada tucumana como la mejor del mundo, otorgándole una puntuación de 4,4 sobre 5. Esta distinción resalta la combinación de tradición, técnica y sabor que caracteriza a la versión tucumana, consolidándola como un referente internacional.

El crecimiento en la demanda llevó a una evolución industrial. Hoy, fábricas especializadas producen entre 80.000 y 120.000 empanadas por día, utilizando tecnología específica para amasar, laminar y armar. Este avance sostiene tanto el consumo local como la proyección internacional del producto, que ya se encuentra en mercados de Europa, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y más.

La presencia de la empanada en plataformas digitales confirma su auge global y la convierte en un símbolo de la gastronomía argentina en el exterior.

El origen práctico y la herencia cultural de la empanada

La empanada tucumana fue distinguida como la mejor del mundo por la guía Taste Atlas (Imagen ilustrativa Infobae)

La historia de la empanada se remonta a una necesidad concreta: comer de forma práctica, conservar y transportar alimentos sin complicaciones. En una nota anterior de Infobae, el periodista y crítico enogastronómico Pietro Sorba, explicó en su libro Santa Empanada que “las empanadas surgen de la necesidad de solucionar varios problemas: ensamblar, conservar, transportar, vender, fraccionar, presentar y, por supuesto, comer de manera práctica y sin utensilios”.

Sorba subrayó que “la empanada es una síntesis de palabras y saberes antiguos”. Los conquistadores españoles trajeron el concepto a América, como lo evidencia la aparición del término en recetarios ibéricos previos o contemporáneos a la época de Cristóbal Colón. La adaptación local fue clave para consolidar la identidad de la empanada argentina.

Las deliciosas empanadas argentinas, una joya de la gastronomía, se sirven en restaurantes de la ciudad. Este plato tradicional es parte de la oferta gastronómica gourmet que celebra la rica cultura culinaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sorba añadió: “Me parecía necesario completar a esta secuencia con algún trabajo sobre la empanada”. Para el autor, la identificación cultural inmediata que genera el producto en el exterior constituye un motivo de orgullo nacional: “Eso es muy bueno porque habla bien de nosotros, de nuestra cultura gastronómica, que de alguna manera llegó a mercados revolucionados más maduros que buscan productos confiables”.