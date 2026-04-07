Receta de arroz frito con ajo, rápida y fácil

Cómo preparar una guarnición sabrosa, simple y aromática con solo ajo y aceite. Es ideal para resolver almuerzos o cenas en minutos

Primer plano de un plato de arroz frito con ajo humeante, decorado con rodajas de ajo dorado, cebolleta verde picada y hojas de cilantro.
El arroz frito con ajo es una receta tradicional de la cocina asiática que aprovecha el arroz blanco cocido del día anterior para lograr una textura suelta y sabrosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el ajo toca la sartén caliente: ese es el comienzo de un plato que conquista por simple y sabroso. No hace falta mucho para que el arroz frito con ajo se transforme en una opción tentadora, ideal para resolver una comida rápida en casa o acompañar platos principales.

En la mesa argentina, el arroz frito con ajo aparece como guarnición en asados, pescados o para darle vida a un arroz blanco que quedó del día anterior. Es la receta que siempre salva, la que gusta a grandes y chicos y permite sumar sabor sin vueltas ni ingredientes sofisticados.

Receta de arroz frito con ajo

El arroz frito con ajo es una preparación sencilla donde el arroz cocido se saltea en sartén con aceite y abundante ajo fresco picado. El resultado es un plato aromático, con el arroz dorado y suelto, ideal para acompañar carnes, verduras o disfrutar solo.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco cocido (frío o del día anterior)
  • 3 dientes de ajo frescos
  • 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra recién molida (opcional)
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Plato de arroz frito con trozos de ajo, huevo revuelto, cebolletas y semillas de sésamo humeante; rodeado de ajos enteros, cebollas verdes, huevo, arroz y salsa de soja.
Utilizar arroz frío previene que los granos se peguen durante la cocción, obteniendo un resultado más apetecible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz frito con ajo, paso a paso

  1. Pelar y picar bien finos los dientes de ajo.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. El aceite debe estar bien caliente pero sin humear.
  3. Agregar el ajo picado y saltear por apenas 30 segundos, removiendo, hasta que suelte aroma pero sin que se queme (clave: el ajo dorado, no quemado).
  4. Incorporar el arroz cocido (mejor si está frío), y desarmar los grumos con una cuchara de madera.
  5. Saltear durante 5 a 7 minutos, moviendo para que se caliente parejo y tome color dorado. Subir el fuego al final para lograr ese toque crocante típico del arroz frito (importante: no dejar de revolver para evitar que se pegue).
  6. Salar a gusto, sumar pimienta y, si se desea, el perejil picado justo antes de servir.
  7. Servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 33 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Por qué el juego y el orden pueden ser aliados en la salud mental infantil

La repetición de actividades organizadas y la presencia de adultos en las tareas pueden ser claves para adquirir competencias emocionales y habilidades esenciales durante la infancia, según un especialista de la Universidad de Oxford

Yoga para corredores: cómo esta práctica puede transformar el rendimiento y prevenir lesiones

Incorporar esta disciplina en tu rutina mejora la flexibilidad, fortalece el cuerpo y acelera la recuperación, reduciendo el riesgo de molestias físicas

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

La empresaria convocó a grandes creadores y estilistas de la moda argentina en una cena exclusiva. Las anécdotas y el homenaje a las musas que transformaron su carrera

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Una sencilla receta familiar conquista por la intensidad de su fragancia y su inconfundible sabor

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil

Ideal para reuniones y celebraciones, este plato es simple de preparar y rinde para compartir con muchos invitados

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala

Crece el número de jóvenes que conducen motos sin licencia en El Salvador