Receta de arroz frito con ajo, rápida y fácil

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el ajo toca la sartén caliente: ese es el comienzo de un plato que conquista por simple y sabroso. No hace falta mucho para que el arroz frito con ajo se transforme en una opción tentadora, ideal para resolver una comida rápida en casa o acompañar platos principales.
En la mesa argentina, el arroz frito con ajo aparece como guarnición en asados, pescados o para darle vida a un arroz blanco que quedó del día anterior. Es la receta que siempre salva, la que gusta a grandes y chicos y permite sumar sabor sin vueltas ni ingredientes sofisticados.
Receta de arroz frito con ajo
El arroz frito con ajo es una preparación sencilla donde el arroz cocido se saltea en sartén con aceite y abundante ajo fresco picado. El resultado es un plato aromático, con el arroz dorado y suelto, ideal para acompañar carnes, verduras o disfrutar solo.
Tiempo de preparación
Total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco cocido (frío o del día anterior)
- 3 dientes de ajo frescos
- 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
- Sal a gusto
- Pimienta negra recién molida (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer arroz frito con ajo, paso a paso
- Pelar y picar bien finos los dientes de ajo.
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. El aceite debe estar bien caliente pero sin humear.
- Agregar el ajo picado y saltear por apenas 30 segundos, removiendo, hasta que suelte aroma pero sin que se queme (clave: el ajo dorado, no quemado).
- Incorporar el arroz cocido (mejor si está frío), y desarmar los grumos con una cuchara de madera.
- Saltear durante 5 a 7 minutos, moviendo para que se caliente parejo y tome color dorado. Subir el fuego al final para lograr ese toque crocante típico del arroz frito (importante: no dejar de revolver para evitar que se pegue).
- Salar a gusto, sumar pimienta y, si se desea, el perejil picado justo antes de servir.
- Servir bien caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 a 3 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 33 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.