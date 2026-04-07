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De la nostalgia a la fortuna: el fenómeno del coleccionismo y el valor de los objetos olvidados en casa

El auge de las subastas y la moda retro hacen que piezas “perdidas”, como relojes antiguos y primeras ediciones literarias, alcancen valores impensados y atraigan a un nuevo público de fanáticos

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Ático polvoriento con vigas de madera. Luz solar entra por una ventana iluminando cajas abiertas llenas de vinilos, muñecas de porcelana, relojes y libros.
Los objetos olvidados en los hogares pueden convertirse en verdaderos tesoros gracias al auge del coleccionismo y la nostalgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de familias conservan en sus casas objetos valiosos en el ático, el garaje, una habitación o, incluso, un baúl olvidado. Sin embargo, estos mismos hoy, lejos de ser “basura” pueden alcanzar cifras inesperadas en el mercado de coleccionistas, según un informe de Hello! Magazine.

Artículos que parecían olvidados, desde sellos y ediciones literarias hasta muñecas de porcelana y zapatillas deportivas, muestran un renovado interés por la nostalgia y el coleccionismo. Es que diversos objetos guardados durante décadas pueden alcanzar desde cientos hasta millones en subastas y mercados especializados.

El valor de cada pieza depende de su rareza, estado y nivel de interés entre los coleccionistas, lo que convierte los desvanes familiares en una potencial fuente de tesoros.

Filatelia: sellos y estampillas antiguas que transforman colecciones en fortunas

Primer plano de un álbum de sellos abierto con múltiples sellos postales coloridos. Incluye una lupa, pinzas y un medidor de sellos en un escritorio de madera.
Sellos antiguos en perfecto estado pueden alcanzar cifras sorprendentes en el actual mercado de la filatelia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filatelia sobresale entre las aficiones domésticas con mayores sorpresas económicas.

El medio citado destaca que una colección de 35 sellos “Imperial Dragon” llegó a venderse por £80.000 (USD 100.800) hace una década, y su dueño esperaba revenderla en Hong Kong por más de £250.000 (USD 315.000).

Piezas como el Penny Black pueden superar las £300 (USD 378) si están bien conservadas y presentan errores de impresión.

Vinilos y autógrafos musicales de alto valor

Primer plano de varios discos de vinilo apilados y algunas portadas parcialmente visibles.
Los vinilos autografiados y ediciones raras de álbumes icónicos se han convertido en objetos muy buscados por coleccionistas de música y nostálgicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés sentimental y financiero por los vinilos aumenta considerablemente cuando contienen la firma de los artistas. Ejemplares de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, autografiados por Paul McCartney, se ofrecen por más de £5.000 (USD 6.300).

Un vinilo de Purple Rain de Prince firmado por toda la banda puede superar las £1.000 (USD 1.260), según listados recientes consultados por el medio. Las firmas genuinas relacionadas con conciertos históricos incrementan su atractivo para los coleccionistas.

Primeras ediciones literarias y sus precios

Pila de primeras ediciones de libros de autores como Jane Austen y Charles Dickens, con detalles dorados en las portadas, frente a una estantería de madera.
Las primeras ediciones de libros clásicos son piezas codiciadas por coleccionistas y pueden revalorizarse notablemente con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes guardan primeras ediciones de autores clásicos como Jane Austen, Charles Dickens, Beatrix Potter o George Orwell, pueden poseer auténticas joyas.

Una edición de cuatro volúmenes de Northanger Abbey y Persuasion de Austen está valorada en £6.000 (USD 7.560), aunque algunos lotes excepcionales pueden tasarse en hasta £100.000 (USD 126.000) si incluyen firmas del autor o están en estado impecable. La buena conservación es esencial para alcanzar estos valores, según el medio citado.

Camisetas deportivas y recuerdos históricos

Las camisetas retro de fútbol evocan momentos históricos y son altamente apreciadas en subastas y ferias especializadas.
Las camisetas retro de fútbol evocan momentos históricos y son altamente apreciadas en subastas y ferias especializadas.

Los objetos vinculados a leyendas del deporte alcanzan sumas extraordinarias. El ejemplar que Diego Maradona usó contra Inglaterra en 1986 se vendió en £7,14 millones (USD 8.996.400), mientras la camiseta de Babe Ruth usada en la Serie Mundial de 1932 llegó a USD 5,6 millones.

Aunque estas ventas son excepcionales, Hello! Magazine asegura que camisetas retro pueden cotizarse desde £40 (USD 50). Asimismo, boletos para conciertos emblemáticos de los años 60 han encontrado su mercado: una colección para conciertos de The Beatles en Birmingham se subastó por £400 (USD 504).

Monedas antiguas con alto valor de mercado

Monedas coloniales, piezas de plata, numismática mexicana, coleccionismo de monedas, historia de México, monedas virreinales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las monedas antiguas y ediciones especiales pueden alcanzar valores excepcionales en subastas, sorprendiendo a quienes las conservan en sus hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las monedas coleccionables se mantiene sólido. La edición Lincoln de cobre de 1943 figura entre las más codiciadas y, en una ocasión, se vendió por USD 1,7 millones.

El Wheat penny de 1943D en bronce puede alcanzar sumas superiores a £10.000 (USD 12.600). Así, explorar antiguas alcancías familiares puede deparar notables sorpresas financieras.

Zapatillas deportivas y ediciones de colección

Las Air Jordan
Un par de zapatillas Air Jordan asociadas a Michael Jordan ha alcanzado cifras millonarias en subastas, consolidando su estatus como uno de los objetos más codiciados del coleccionismo deportivo.

Las zapatillas deportivas de diseñador han pasado a ser objetos de deseo entre los coleccionistas. Un par de Air Jordan ligado a Michael Jordan fue subastado recientemente por más de USD 8 millones.

Ediciones colaborativas, como el pack Dior x Air Jordan 1, aparecen en mercados internacionales alrededor de £5.000 (USD 6.300).

Muñecas de porcelana y su apreciación en el mercado

Siete muñecas de porcelana antiguas con vestidos en tonos pastel y gorros se exhiben sobre un mantel de encaje, con una vitrina de madera al fondo.
Las muñecas de porcelana, con su estética delicada y su rareza, siguen despertando el interés de los coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque han perdido popularidad entre los más jóvenes, las muñecas de porcelana siguen atrayendo a los coleccionistas por su exclusividad y estética nostálgica.

Un estudio de Homeprotect recogido por el medio sitúa su valor medio en £2.000 (USD 2.520) por ejemplar. Versiones más raras o en excelente estado pueden alcanzar precios aún mayores.

Recuerdos militares y objetos históricos

Sobre una mesa de madera se exhiben medallas militares, insignias, una gorra de oficial y una máquina Enigma; al fondo, estantes con libros y fotografías antiguas.
Los recuerdos militares familiares, como medallas o equipos históricos, pueden esconder un significativo valor en el mercado de antigüedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias con raíces militares podrían conservar piezas con gran potencial económico. Entre los ejemplos recientes, una máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial fue vendida por USD 556.900.

En el caso de las medallas Purple Heart de Estados Unidos, aunque se han entregado USD 1,8 millones, un lote de tres se cotizó en £600 (USD 756).

Lámparas vintage y mobiliario codiciado

Primer plano de las manos de un estudiante escribiendo en una máquina de escribir antigua con teclas circulares y papel enrollado en el carro.
Las máquinas de escribir antiguas, símbolo de una época pasada, han ganado valor entre los coleccionistas y amantes de la historia, convirtiéndose en piezas apreciadas por su diseño y funcionamiento clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la decoración retro ha elevado el valor de lámparas y muebles vintage.

Lámparas Shatterline de color naranja pueden valorarse en £130 (USD 164) y £2.000 (USD 2.520), mientras que piezas de diseño alemán Bauhaus de los años treinta alcanzan los £1.500 (USD 1.890).

Estas tendencias han potenciado el interés en subastas online, según Hello! Magazine.

Carteles de cine y recuerdos cinematográficos

Un cartel de cine vintage de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza, con Luke, Leia, Han, Chewbacca, Obi-Wan y Darth Vader, pegado a una pared de concreto.
Los carteles de cine originales y vintage despiertan la nostalgia de los aficionados y pueden alcanzar precios elevados en el mercado de coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carteles de cine antiguos evocan la nostalgia por el séptimo arte y, en algunos casos, logran cotizaciones elevadas.

Versiones originales de películas icónicas como “James Bond” o “Star Wars” suelen mostrar precios altos. Los ejemplares especialmente raros o de tiradas limitadas llegan a ser de los recuerdos más perseguidos por los coleccionistas.

Relojes antiguos y el auge del coleccionismo

Reloj de control marcando la hora, con una mano insertando una tarjeta y fábrica desenfocada al fondo
Los relojes antiguos, especialmente aquellos en excelente estado y con componentes originales, se han convertido en inversiones muy valoradas dentro del coleccionismo actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de los relojes antiguos como objetos de inversión sigue creciendo. Según Homeprotect, los relojes vintage pueden alcanzar un precio medio de £2.671 (USD 3.366).

A medida que pasa el tiempo, se afianzan como piezas codiciadas, sobre todo si mantienen sus componentes originales en buen estado.

La recuperación de estos objetos, guardados durante años, representa una oportunidad para revalorizar el hogar y aprovechar tendencias actuales del mercado, concluye Hello! Magazine. La antigüedad y la conservación aportan un atractivo adicional, despertando el interés de expertos y entusiastas a nivel mundial.

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