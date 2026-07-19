El legado de Giorgio Armani se transforma con una nueva colección de su heredera: elegancia discreta en París

Silvana Armani consolida la transición creativa de la maison con una segunda colección basada en continuidad de códigos (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Silvana Armani debutó en París con su segunda colección para Armani Privé, y consolidó el nuevo capítulo de la maison tras la muerte de Giorgio Armani. La propuesta de alta costura otoño-invierno 2026-2027 apostó por una sensualidad sutil, precisión en la sastrería y vestidos de noche con siluetas escultóricas.

El desfile mantuvo la línea de su presentación primavera-verano 2026, cuando la sobrina del fundador asumió la dirección creativa y eligió el verde jade como símbolo de permanencia, equilibrio y renovación. En esta ocasión, el tono reapareció al inicio de la pasarela y cedió el foco a una paleta sobria.

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La alta costura de Armani Privé para otoño-invierno 2026-2027 apuesta por una sensualidad discreta y nocturna (Grosby)

Bajo el título Boudoir, la colección elevó el acto de vestirse a una declaración de identidad. La propuesta evitó efectos inmediatos y apostó por contrastes sutiles, formas suaves y una arquitectura del cuerpo que respeta el legado de Giorgio Armani en su línea más exclusiva.

La colección Boudoir giró hacia una paleta más oscura y nocturna

Los tonos azul marino, burdeos, berenjena y púrpura dominan la atmósfera de elegancia nocturna (Grosby)

El escenario volvió a ser el Palazzo Armani, la mansión del siglo XIX situada en el VIII distrito de París que el diseñador italiano transformó en sede de Armani Privé.

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Allí, la pasarela comenzó con looks en verde, en referencia al primer desfile de Silvana al frente de la casa, y luego avanzó hacia el azul marino, el burdeos, el berenjena y el púrpura.

Ese desplazamiento de color marcó también el cambio de clima de la colección. La clienta imaginada por la firma apareció envuelta en tonos densos y misteriosos, pensados para una elegancia nocturna que invita a observar de cerca más que a buscar impacto a distancia.

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La sastrería precisa sostiene la arquitectura del cuerpo con líneas depuradas y construcción milimétrica (Grosby)

Además, sobre esa base, la casa desplegó un trabajo técnico centrado en texturas y reflejos. El resultado fue un repertorio de superficies complejas que, vistas desde lejos, remitían a una pintura impresionista y, en proximidad, revelaban la construcción minuciosa de cada prenda.

Los vestidos fluidos con escote bandeau, las chaquetas de sastrería estructuradas y las blusas de hombros descubiertos ordenaron el núcleo del desfile.

Las texturas y los reflejos crean superficies complejas que cambian su lectura con la distancia (Grosby)

A ese vocabulario se sumaron tejidos escamados, flecos y pedrería, aplicados para modelar la silueta sin apartarse de la contención formal de la casa.

El relevo creativo mantuvo los códigos de Giorgio Armani sin buscar una ruptura

La propuesta Boudoir refuerza una idea de lujo silencioso con cortes precisos y acabados artesanales (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La segunda colección de Silvana Armani reforzó la idea ya visible en su debut: no hubo una ruptura estética, sino una continuidad consciente del archivo de la maison.

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En la colección Jade de alta costura primavera-verano 2026, la diseñadora ya había trabajado con vestidos columna, capas etéreas y conjuntos de líneas depuradas, además de tejidos ligeros como la gasa y la organza.

Aquel primer desfile posterior a la muerte de Giorgio Armani terminó con una ovación colectiva en París y fue leído por la publicación como el inicio de una nueva etapa sin quiebre con la esencia histórica de la casa.

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La colección Jade introduce una continuidad serena con el verde como símbolo de permanencia y renovación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La sastrería, eje del ADN de Armani, aparecía entonces reinterpretada con suavidad y adaptada al movimiento del cuerpo, mientras los bordados y la pedrería sumaban profundidad sin alterar la armonía general.

Boudoir retoma esa misma lógica y la desplaza hacia un terreno más introspectivo. El boudoir, entendido como espacio de intimidad, no derivó aquí en una literalidad lencera, sino en un uso estratégico de tejidos y cortes para sugerir antes que exhibir.

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El debut de Silvana Armani se lee como una nueva etapa sin ruptura estética con el archivo (Grosby)

La colección respondió así a una idea precisa de seducción: cautivar sin estridencia y desnudar el alma antes que el cuerpo.

Ese principio sostuvo tanto la construcción de los looks de noche como la continuidad de un legado que, a casi un año de la muerte del fundador, sigue definido por la contención, la precisión y una noción del lujo que no necesita levantar la voz.

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