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El vestido con guiños argentinos de María Becerra: así fue el look para cantar el himno en la final del Mundial

La artista se presentó en la ceremonia previa al duelo entre Argentina y España en Nueva Jersey, tras una confirmación oficial de la FIFA a último momento y con una fuerte repercusión en redes sociales

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
María Becerra interpreta el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial FIFA 2026 (AFP)

María Becerra entonó el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial FIFA 2026, y el MetLife Stadium de Nueva Jersey vivió un momento de emoción e identidad nacional.

La imagen de la cantante, de pie sobre el estadio, quedó marcada como uno de los instantes más recordados de la jornada: lució un vestido largo de tono celeste confeccionado en una tela ligera y con caída fluida.

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - María Becerra
El deslumbrante look de María Becerra para cantar el himno (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Llevó una capa del mismo color que cubría sus hombros y caía por su espalda, mientras que una faja blanca ajustó el vestido a la altura de la cintura. Completaba el look su cabello, liso y suelto.

El look fue perfectamente alineado con el espíritu de la ceremonia previa al partido entre Argentina y España.

Los looks de la previa de María Becerra

María Becerra comparte su primera foto rumbo a la final entre Argentina y España
La cantante define la invitación como uno de los momentos más valiosos de su carrera (Instagram)

Horas antes del inicio del partido, la artista llegó al estadio para cumplir con la prueba de sonido, uno de los pasos fundamentales en la preparación de un evento de tal magnitud.

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Caminó por el campo, micrófono en mano, rodeada por el equipo técnico, personal de FIFA afinando los últimos detalles de su interpretación. La atmósfera transmitía una mezcla de nerviosismo y entusiasmo.

Los simpatizantes argentinos que ya ocupaban sus lugares en las tribunas seguían con atención cada movimiento de la artista, conscientes de la relevancia del momento.

Mujer con gafas de sol, top negro, falda amarilla y micrófono sobre césped. Al fondo, un estadio con pantalla que muestra "FIFA World Cup 2026"
María Becerra posa en el campo de juego del estadio que será sede de la final de la Copa Mundial FIFA 2026

La confirmación oficial de la presencia de María Becerra como intérprete del Himno Nacional Argentino llegó apenas el día anterior a la final.

Hasta entonces, su nombre circulaba como un rumor entre periodistas y fanáticos, potenciado por un cambio repentino en la agenda de la cantante: la joven tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound de Pontevedra, España, pero su horario fue modificado y las especulaciones acerca de su viaje a Estados Unidos se multiplicaron en redes sociales.

Finalmente, la FIFA hizo oficial la convocatoria a través de su equipo de producción, eligiendo a Becerra entre una lista de posibles intérpretes que incluía a figuras como Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

En diálogo con Radio La Red, Becerra detalló cómo se gestó la invitación: “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager”. La artista no ocultó su emoción y orgullo por haber sido elegida para un momento tan simbólico y expresó: “Esto es lo más lindo de mi carrera”.

(Instagram: María becerra)
(Instagram: María becerra)

La oportunidad de interpretar el himno ante millones de espectadores en uno de los partidos más expectantes del año la posiciona como una de las voces argentinas con mayor proyección internacional.

La relación de Becerra con la Selección Argentina tiene antecedentes recientes. En 2024, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encontraba en Miami para la Copa América, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a un show de la cantante en una fiesta Bresh, encuentro que selló un vínculo de simpatía y admiración mutua.

Esa afinidad se trasladó al escenario mundialista, donde la presencia de Becerra sumó identidad y cercanía a la ceremonia inaugural de la final.

María Becerra cantará la final del mundial ante España
La relación con la Selección Argentina suma un antecedente tras el encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2024

El MetLife Stadium, con capacidad para más de 82 mil personas, fue el escenario de este nuevo hito en la carrera de la artista oriunda de Quilmes. El desafío de cantar el himno nacional en la final de la Copa del Mundo representó no solo un reconocimiento a su talento y popularidad, sino también una integración directa al sentir popular argentino.

La imagen de Becerra, vestida con los colores patrios y rodeada por la expectativa de miles de aficionados, sintetizó el cruce entre música, fútbol y emoción colectiva.

María Becerra en la prueba de sonido para cantar el Himno Nacional en la final del mundo (Instagram)
María Becerra relata que el contacto se gestiona a través de su manager y el equipo de producción (Instagram)

El impacto de su presentación se vio en la reacción de las redes sociales y en la cobertura de los principales medios, que destacaron tanto su actuación como el significado de su elección para un momento de enorme visibilidad.

De esta manera, María Becerra reafirma su lugar entre las artistas argentinas más influyentes del presente, inscribiendo su nombre en la historia de los grandes eventos deportivos y culturales del país.

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