Los 7 aeropuertos reconocidos por su arquitectura y sustentabilidad, según un prestigioso ranking

El Prix Versailles distingue desde 2015 a proyectos que sobresalen por su aporte al entorno, calidad de vida y propuesta estética, según su jurado internacional

El Prix Versailles se consolidó como uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Su misión consiste en distinguir proyectos que no solo destacan por su estética sino también por su aporte al entorno y la calidad de vida.

Desde 2015, este premio se anuncia anualmente en la sede de UNESCO y abarca múltiples categorías, entre ellas la de aeropuertos, una de las más observadas por el impacto global que representa.

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Este año, la organización presentó su lista de ganadores, señalando a los aeropuertos más hermosos del mundo. La selección reconoce la innovación, el respeto por el patrimonio local y la eficiencia ecológica. El jurado, integrado por especialistas de diversas disciplinas, evaluó el impacto social, cultural y medioambiental de cada proyecto.

1. Guangzhou Baiyun, China

Guangzhou Baiyun International Airport lidera el ranking gracias a su terminal 3 futurista, líneas onduladas y grandes superficies acristaladas

El Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun, en China, figura en el primer puesto del ranking elaborado por el Prix Versailles. La terminal 3 se distingue por su estructura futurista, caracterizada por líneas onduladas y grandes superficies acristaladas que aprovechan la luz natural.

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El diseño incorpora tecnologías avanzadas para el control de la temperatura y la eficiencia energética, un concepto conocido como sostenibilidad inteligente. Este enfoque busca equilibrar el confort de los usuarios con el mínimo impacto ambiental.

El proyecto integra espacios verdes en el interior y apuesta por materiales locales para reducir la huella de carbono. Guangzhou actúa como uno de los principales hubs internacionales de Asia, con una capacidad operativa que supera los 80 millones de pasajeros anuales.

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2. Frankfurt, Alemania

La terminal 3 del Frankfurt Airport, en Alemania, integra tradición y modernidad con acero, vidrio, madera y amplios jardines verticales en sus instalaciones (REUTERS/Ilona Wissenbach)

La terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, destaca por su enfoque en la conexión entre tradición y modernidad. La infraestructura combina acero, vidrio y madera, materiales que simbolizan tanto la robustez industrial como la calidez del entorno natural.

Incorpora tecnologías de ventilación que permiten reducir el consumo energético y mejorar la calidad del aire interior. El diseño contempla amplios jardines verticales y zonas de ocio que buscan transformar la espera en una experiencia placentera.

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Frankfurt es el principal aeropuerto de Alemania y uno de los más transitados de Europa. La nueva terminal refuerza su capacidad para atender vuelos de largo recorrido y optimiza el flujo de pasajeros mediante plataformas automáticas de control migratorio.

3. Lokpriya Gopinath Bordoloi, India

Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, en India, rinde homenaje a la cultura del noreste indio con arquitectura inspirada en montañas y arte autóctono

El Aeropuerto Internacional Lokpriya Gopinath Bordoloi, en India, recibe el tercer lugar en el ranking global. La terminal 2 apuesta por una arquitectura que rinde homenaje a la cultura y la biodiversidad del noreste indio.

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El techo simula la silueta de las montañas circundantes y las áreas de embarque exhiben obras de arte autóctonas. El edificio utiliza sistemas de iluminación LED y paneles solares para disminuir el consumo eléctrico. La terminal cuenta con un sistema de recolección de aguas y jardines con especies nativas, lo que contribuye a la conservación del entorno.

4. Navi Mumbai, India

Navi Mumbai International Airport, en India, apuesta por un diseño modular y materiales reciclados, facilitando futuras expansiones y eficiencia operativa (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai, también en India, introduce un diseño modular que permite futuras expansiones sin alterar la operatividad diaria. El uso de materiales reciclados y la incorporación de sistemas de climatización automatizados reflejan el compromiso con la sostenibilidad.

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Aprovecha la luz natural a través de tragaluces y fachadas de vidrio, lo que reduce la dependencia de energía artificial. La distribución de las áreas de check-in y embarque busca minimizar los tiempos de espera y maximizar el confort de los usuarios.

5. Techo International, Camboya

Techo International Airport, en Camboya, fusiona elementos de arquitectura jemer y soluciones modernas para eficiencia energética y gestión sostenible del agua (REUTERS/Roun Ry)

El Aeropuerto Internacional Techo, en Camboya, ocupa el quinto lugar en la selección. Se trata de una obra que combina elementos tradicionales de la arquitectura jemer con soluciones modernas de eficiencia energética.

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El techo a dos aguas y los patios internos evocan la estructura de los templos históricos de la región. El proyecto prioriza la ventilación cruzada y la gestión eficiente del agua. El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de última generación y un sistema integral de reciclaje de residuos.

6. Pittsburgh, Estados Unidos

Pittsburgh International Airport, en Estados Unidos, incorpora paneles solares, espacios artísticos y accesibilidad universal en su nueva terminal principal

El diseño de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, en Estados Unidos apuesta por la flexibilidad y la integración de fuentes de energía renovable. El edificio principal utiliza paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía, lo que lo posiciona como un referente en sostenibilidad aeroportuaria en Norteamérica.

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Incorpora espacios para exposiciones artísticas y plataformas interactivas para los pasajeros. El uso de materiales reciclados y el enfoque en la accesibilidad universal forman parte de la estrategia de desarrollo.

7. San Diego, Estados Unidos

San Diego International Airport, en Estados Unidos, destaca por su diseño abierto, vistas al mar y patios centrales que facilitan la orientación de los pasajeros

El Aeropuerto Internacional de San Diego, en Estados Unidos, cierra la lista de los laureados en 2026. La terminal 1 destaca por su diseño abierto, que maximiza la entrada de luz y las vistas al mar. El proyecto prioriza la conectividad peatonal y ciclista, integrando el aeropuerto al tejido urbano de la ciudad.

La terminal emplea sistemas de recolección de agua de lluvia y jardines en la azotea para regular la temperatura interna. Los espacios interiores se organizan en torno a patios centrales que facilitan la orientación y el desplazamiento de los pasajeros.