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Receta de cremona con queso parmesano, rápida y fácil

Ideal para acompañar mates o reuniones, esta preparación combina textura hojaldrada, un toque de manteca y el sabor intenso del parmesano en cada bocado

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Una cremona de queso parmesano dorada y crujiente, con forma de flor, sobre una tabla de madera y mantel a cuadros, rodeada de flores moradas.
La cremona con queso parmesano es una variante del clásico pan hojaldrado argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no se tentó alguna vez con el aroma de una cremona recién horneada? Esa mezcla inconfundible de manteca y queso, con la superficie dorada y crocante, es sinónimo de tardes de mate y charlas en la mesa familiar. En muchos hogares argentinos, la cremona acompaña momentos de encuentro y pausa, siempre lista para cortarse en tiras y compartir.

Si bien la cremona tradicional tiene su historia en las panaderías de Buenos Aires y el interior, hoy te traigo una versión rápida y fácil con queso parmesano, perfecta para improvisar algo delicioso en pocos minutos. Es una receta ideal para quienes buscan ese sabor clásico, pero con un toque extra de sabor y una preparación súper accesible.

Receta de cremona con queso parmesano

La cremona con queso parmesano es una variante del clásico pan hojaldrado argentino, formada por una masa suave y mantecosa, estirada en forma circular y cortada en radios, que se espolvorea generosamente con queso parmesano antes de hornear. El resultado es un pan crocante por fuera, tierno por dentro y con el sabor intenso y salado del queso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de harina 000
  • 10 gr de sal fina
  • 10 gr de azúcar
  • 25 gr de levadura fresca
  • 250 ml de agua tibia
  • 100 gr de manteca derretida (más extra para pintar)
  • 80 gr de queso parmesano rallado
  • 1 huevo (para pintar)
  • Extra de harina para la mesada
Una tabla de madera contiene un trozo grande de queso Parmesano, queso desmenuzado, pasta verde, ajo, albahaca, aceite de oliva, leche, sal y pimienta.
Ideal para compartir en la mesa, la cremona con parmesano es un clásico argentino reinventado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cremona con queso parmesano, paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar 5 minutos hasta que espume.
  2. En un bol, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y verter la mezcla de levadura.
  3. Mezclar hasta formar un bollo y amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa suave.
  4. Tapar y dejar levar en un lugar tibio durante 15 minutos.
  5. Estirar la masa sobre la mesada enharinada formando un círculo de 1,5 cm de espesor.
  6. Pintar la superficie con la manteca derretida y espolvorear con la mitad del queso parmesano.
  7. Doblar la masa sobre sí misma (tipo libro) para formar capas y volver a estirar suavemente.
  8. Disponer la masa en una placa para horno, darle forma circular de 25 cm de diámetro.
  9. Cortar la superficie en forma de radios, sin llegar al centro, para que se abran al cocinar.
  10. Pintar con huevo batido y cubrir con el resto del queso parmesano, presionando suavemente.
  11. Llevar a horno precalentado a 200 °C y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que esté bien dorada.
  12. Retirar y dejar entibiar antes de servir. Tip: Para lograr una superficie bien crocante, es clave hornear en la rejilla media.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 40 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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