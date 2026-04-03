Receta de cremona con queso parmesano, rápida y fácil

¿Quién no se tentó alguna vez con el aroma de una cremona recién horneada? Esa mezcla inconfundible de manteca y queso, con la superficie dorada y crocante, es sinónimo de tardes de mate y charlas en la mesa familiar. En muchos hogares argentinos, la cremona acompaña momentos de encuentro y pausa, siempre lista para cortarse en tiras y compartir.
Si bien la cremona tradicional tiene su historia en las panaderías de Buenos Aires y el interior, hoy te traigo una versión rápida y fácil con queso parmesano, perfecta para improvisar algo delicioso en pocos minutos. Es una receta ideal para quienes buscan ese sabor clásico, pero con un toque extra de sabor y una preparación súper accesible.
Receta de cremona con queso parmesano
La cremona con queso parmesano es una variante del clásico pan hojaldrado argentino, formada por una masa suave y mantecosa, estirada en forma circular y cortada en radios, que se espolvorea generosamente con queso parmesano antes de hornear. El resultado es un pan crocante por fuera, tierno por dentro y con el sabor intenso y salado del queso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 10 gr de sal fina
- 10 gr de azúcar
- 25 gr de levadura fresca
- 250 ml de agua tibia
- 100 gr de manteca derretida (más extra para pintar)
- 80 gr de queso parmesano rallado
- 1 huevo (para pintar)
- Extra de harina para la mesada
Cómo hacer cremona con queso parmesano, paso a paso
- Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar 5 minutos hasta que espume.
- En un bol, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y verter la mezcla de levadura.
- Mezclar hasta formar un bollo y amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa suave.
- Tapar y dejar levar en un lugar tibio durante 15 minutos.
- Estirar la masa sobre la mesada enharinada formando un círculo de 1,5 cm de espesor.
- Pintar la superficie con la manteca derretida y espolvorear con la mitad del queso parmesano.
- Doblar la masa sobre sí misma (tipo libro) para formar capas y volver a estirar suavemente.
- Disponer la masa en una placa para horno, darle forma circular de 25 cm de diámetro.
- Cortar la superficie en forma de radios, sin llegar al centro, para que se abran al cocinar.
- Pintar con huevo batido y cubrir con el resto del queso parmesano, presionando suavemente.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que esté bien dorada.
- Retirar y dejar entibiar antes de servir. Tip: Para lograr una superficie bien crocante, es clave hornear en la rejilla media.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 40 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.