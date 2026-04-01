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Receta de palitos de pescado frito, rápida y fácil

Desde el aceite en su punto justo hasta el toque de limón, cada familia le pone su impronta a este clásico irresistible de la picada

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Palitos de pescado frito dorados en un plato blanco rectangular con perejil, rodajas de limón y un cuenco de salsa tártara sobre una mesa de madera rústica.
La receta tradicional de palitos de pescado recomienda cortar bastones del mismo tamaño para asegurar una cocción homogénea y una textura perfecta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crocantes y dorados, los palitos de pescado frito son esa tentación que se cuela en cada picada familiar, en los bares de río y en la memoria gustativa de casi toda la Argentina. El simple hecho de verlos chisporrotear en el aceite bien caliente despierta recuerdos de mesas largas, donde la charla y la comida se mezclan con el ruido de cubiertos y el aroma irresistible de lo recién hecho. Hay algo profundamente reconfortante en la textura crujiente del rebozado, ese “crack” al primer bocado, que contrasta con la suavidad y frescura del pescado en su interior. Son ideales para comer con la mano —no hay protocolo que aguante frente a un palito bien dorado— y siempre generan una especie de competencia amigable por el último del plato.

En el Litoral argentino, especialmente en provincias como Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, los palitos de pescado frito se convirtieron en un ritual gastronómico ligado a la pesca y a la cultura del río. Allí, el surubí y la boga —pescados de carne firme y delicada— son los preferidos para esta preparación, aunque en las grandes ciudades la merluza y el lenguado cumplen el mismo papel con honores. La escena es típica: después de una jornada de pesca, las familias se reúnen a limpiar el pescado, cortarlo en bastones y pasarlo por harina, mientras la olla de aceite va tomando temperatura. Cada tanto, un niño se acerca a espiar el proceso, esperando ser el primero en probar el resultado. Estos palitos son el alma de las picadas regionales, suelen servirse acompañados de mayonesa casera, salsa tártara o simplemente unas gotas de limón recién exprimido. En muchas casas, son la solución práctica de una cena rápida o la excusa perfecta para compartir una cerveza bien fría en noches calurosas.

Aunque la receta parece sencilla, cada región y cada familia tiene su “secreto”. Algunos prefieren el rebozado solo con harina, otros le agregan huevo batido y pan rallado para un acabado más grueso y crocante. Hay quienes los aromatizan con perejil fresco o un toque de ajo, y quienes insisten en que el aceite debe estar “bien a punto”, ni humeante ni tibio, para lograr esa corteza perfecta que no absorbe grasa. En cualquier caso, el ritual de los palitos de pescado frito se repite con alegría en toda la Argentina, y cada mordisco es una celebración del encuentro y los sabores que nos unen.

Palitos de pescado frito dorados sobre tabla de madera, con rodajas de limón, salsa tártara en ramekin blanco y perejil picado, uno abierto mostrando el interior.
Para lograr palitos de pescado crocantes y dorados, el aceite debe alcanzar entre 170 y 180 °C, evitando que el rebozado absorba exceso de grasa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de palitos de pescado frito

Los palitos de pescado frito son bastones rectangulares de pescado blanco —generalmente surubí, merluza o boga— cortados de manera uniforme, salpimentados y pasados por harina antes de freírse en abundante aceite caliente. El objetivo es lograr un exterior bien crocante y dorado, mientras que el interior permanece tierno y jugoso. Se trata de una receta versátil que puede servirse como entrada, en picadas, o incluso como plato principal acompañando una guarnición fresca.

El éxito de la preparación depende de elegir un pescado sin espinas y de carne firme, de cortar los bastones de tamaño parejo para una cocción homogénea, y de mantener la temperatura del aceite entre 170 y 180 °C para evitar que el rebozado absorba demasiada grasa. El toque final, clásico y casi obligatorio, es un buen chorro de jugo de limón al momento de servir, realzando la frescura del pescado y equilibrando la untuosidad del frito .

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 400 g de pescado blanco (surubí, boga, merluza, lenguado)
  • 50 g de harina 0000
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Aceite de girasol cantidad necesaria para freír
  • Limón (opcional, para servir)
Una mano sostiene un palito de pescado frito dorado sumergiéndolo en salsa tártara. Una cesta con más palitos y papas fritas se ve al fondo desenfocado.
Cada porción de palitos de pescado frito aporta aproximadamente 220 calorías, 22 gramos de proteínas y 8 gramos de grasas, según los ingredientes usados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer palitos de pescado frito, paso a paso

  1. Cortar el pescado en bastones de aproximadamente 2 cm de ancho por 8 cm de largo.
  2. Salpimentar los bastones.
  3. Pasar cada bastón por harina, asegurando que queden bien cubiertos.
  4. Calentar abundante aceite en una sartén. Debe estar bien caliente (170-180 °C) para que el rebozado quede crocante.
  5. Freír los bastones en tandas, sin amontonar, hasta que estén dorados de ambos lados (2-3 minutos por lado).
  6. Retirar y secar en papel absorbente.
  7. Servir de inmediato, con un toque de jugo de limón si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, los palitos fritos duran hasta 2 días en recipiente cerrado. Para freezer, se recomienda hacerlo antes de freír: los bastones enharinados pueden conservarse crudos y congelados hasta 1 mes. Una vez fritos, pierden textura si se congelan.

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