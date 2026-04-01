Receta de merengue para huevos de Pascua, rápida y fácil

Hay algo casi mágico en ver cómo el merengue se transforma en la decoración ideal para los huevos de Pascua. El brillo, la textura aireada y ese dulzor clásico traen recuerdos de la infancia y de tardes enteras dedicadas a crear y compartir en familia.
En Argentina, el merengue en huevos de Pascua se usa tanto para decorarlos como para armar detalles y mensajes personalizados. Es tradición en Pascuas, sobre todo en casas con chicos, preparar huevos caseros y decorarlos con merengue de colores, dándole ese toque artesanal y festivo que no puede faltar en la mesa.
Receta de merengue para huevos de Pascua
El merengue para huevos de Pascua es una mezcla de claras de huevo y azúcar batida hasta punto nieve, ideal para decorar y escribir sobre chocolate. Su versión rápida y fácil permite lograr un merengue firme, brillante y maleable, perfecto para manga o detalles decorativos.
Tiempo de preparación
Total: 15 minutos Preparación: 10 minutos Cocción (opcional, si se seca): 5 minutos
Ingredientes
- 3 claras de huevo a temperatura ambiente
- 150 gr de azúcar impalpable (fina)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Colorante vegetal comestible (opcional, para dar color)
Cómo hacer merengue para huevos de Pascua, paso a paso
- Colocar las claras en un bol limpio y seco.
- Empezar a batir a velocidad media hasta que espumen y formen burbujas grandes.
- Incorporar la pizca de sal y continuar batiendo.
- Agregar el azúcar impalpable de a poco, en forma de lluvia, sin dejar de batir.
- Continuar batiendo hasta lograr un punto de nieve firme y brillante (el merengue no debe “bailar” si das vuelta el bol).
- Añadir la esencia de vainilla y, si se desea, el colorante.
- Utilizar el merengue inmediatamente en manga para decorar los huevos de Pascua.
- Si se prefiere endurecerlo más, se puede secar el merengue en horno mínimo (90-100 °C) por unos 5 minutos.
- Dejar enfriar antes de manipular o guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para decorar aproximadamente 6 huevos de Pascua medianos o escribir detalles en 10-12 huevos chicos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 40
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El merengue se puede conservar hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Si está seco, dura hasta 1 semana en lugar fresco y seco, protegido de la humedad.