Receta de merengue para huevos de Pascua, rápida y fácil

Detalles en merengue decorando huevos caseros, listos para la mesa familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo casi mágico en ver cómo el merengue se transforma en la decoración ideal para los huevos de Pascua. El brillo, la textura aireada y ese dulzor clásico traen recuerdos de la infancia y de tardes enteras dedicadas a crear y compartir en familia.

En Argentina, el merengue en huevos de Pascua se usa tanto para decorarlos como para armar detalles y mensajes personalizados. Es tradición en Pascuas, sobre todo en casas con chicos, preparar huevos caseros y decorarlos con merengue de colores, dándole ese toque artesanal y festivo que no puede faltar en la mesa.

Receta de merengue para huevos de Pascua

El merengue para huevos de Pascua es una mezcla de claras de huevo y azúcar batida hasta punto nieve, ideal para decorar y escribir sobre chocolate. Su versión rápida y fácil permite lograr un merengue firme, brillante y maleable, perfecto para manga o detalles decorativos.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos Preparación: 10 minutos Cocción (opcional, si se seca): 5 minutos

Ingredientes

Merengue firme y brillante, ideal para darle vida a tus creaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3 claras de huevo a temperatura ambiente

150 gr de azúcar impalpable (fina)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Colorante vegetal comestible (opcional, para dar color)

Cómo hacer merengue para huevos de Pascua, paso a paso

Colocar las claras en un bol limpio y seco. Empezar a batir a velocidad media hasta que espumen y formen burbujas grandes. Incorporar la pizca de sal y continuar batiendo. Agregar el azúcar impalpable de a poco, en forma de lluvia, sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta lograr un punto de nieve firme y brillante (el merengue no debe “bailar” si das vuelta el bol). Añadir la esencia de vainilla y, si se desea, el colorante. Utilizar el merengue inmediatamente en manga para decorar los huevos de Pascua. Si se prefiere endurecerlo más, se puede secar el merengue en horno mínimo (90-100 °C) por unos 5 minutos. Dejar enfriar antes de manipular o guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para decorar aproximadamente 6 huevos de Pascua medianos o escribir detalles en 10-12 huevos chicos.

Colores y formas: creatividad en cada trazo de merengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 40

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 9 gr

Proteínas: 1 gr



Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El merengue se puede conservar hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Si está seco, dura hasta 1 semana en lugar fresco y seco, protegido de la humedad.