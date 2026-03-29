Quién es la actriz que redefine el uso de transparencias y brillos en alfombras rojas: sus impactantes looks

La actriz ha conquistado las alfombras rojas con una selección de vestidos largos, corsés estructurados, colores vibrantes y accesorios singulares (REUTERS/Mario Anzuoni)

La presencia de Lili Reinhart en alfombras rojas y eventos ha destacado por una constante reinvención de estilos, donde cada look revela nuevas formas de combinar texturas, colores y siluetas.

A continuación, algunos de sus atuendos más reconocibles y un repaso sobre cómo la creatividad en sus elecciones revolucionó el mundo fashionista.

Vestido verde con estampado floral y abertura

El vestido verde con estampado floral y abertura destaca la sofisticación y frescura de Lili Reinhart en los Premios Oscar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los accesorios fueron el punto de partida de este look elegido para los Premios Oscar. Fueron protagonistas unas sandalias doradas de tiras finas y pendientes circulares plateados acentuaron la estética sofisticada de la actriz. El cabello suelto, peinado con raya al medio, y un maquillaje en tonos naturales completaron la imagen fresca.

El vestido largo, confeccionado en tejido translúcido verde, se distinguió por un estampado floral de líneas doradas y detalles metálicos. El escote drapeado añadió elegancia, mientras que una abertura lateral pronunciada en la falda y la cola arrastrando suavemente sobre la alfombra aportaron movimiento y ligereza al conjunto.

Camisa satinada verde oliva y corsé estructurado

La combinación de camisa satinada verde oliva y corsé estructurado redefine la elegancia contemporánea en las nominaciones del Women in Film Oscar (REUTERS/Aude Guerrucci)

En esta ocasión, la textura y el contraste de materiales definieron el atuendo elegido para las nominaciones del Women in Film Oscar. La actriz eligió una camisa satinada en verde oliva de acabado brillante y corte clásico, que sirvió de base para un corsé estructurado en un tono verde más oscuro.

Esta prenda, ajustada al torso, marcó la silueta y aportó un aire contemporáneo al conjunto. La falda a juego reforzó la coherencia cromática. El cabello, recogido en un peinado pulido con raya lateral muy marcada, añadió sobriedad, mientras que varios anillos discretos en ambas manos completaron el estilismo.

Vestido largo de encaje negro y transparencias

El vestido largo de encaje negro con transparencias y motivos florales acapara miradas en los MTV Video Music Awards 2022 (REUTERS/Caitlin Ochs)

En los MTV Video Music Awards 2022, el vestido fue el protagonista indiscutible. Reinhart se decantó por un diseño largo de encaje negro con motivos florales y detalles de brillo sutil. Las mangas largas y el cuello alto acentuaron la elegancia, mientras que una abertura central en el escote introdujo un matiz audaz. Como único accesorio visible, unos pendientes colgantes delgados aportaron discreción y equilibrio.

Conjunto verde esmeralda con aplicaciones y transparencias

El conjunto verde esmeralda con aplicaciones brillantes y transparencias aporta textura y profundidad en la premiere de “Look Both Ways” en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

El color y la textura dominaron la propuesta para la premiere de la película “Look Both Ways” en Los Ángeles. Eligió un vestido recto en verde esmeralda, cubierto de aplicaciones circulares brillantes que creaban una textura tridimensional sobre la tela.

Una banda de tul transparente cruzó la zona de la cintura y el escote, generando contraste visual y profundidad. El cabello, en un estilo bob liso con raya lateral, complementó la estructura del atuendo. Los accesorios incluyeron tacones de punta negra y pendientes dorados, mientras que el maquillaje se mantuvo sobrio.

Vestido burdeos de lentejuelas y escote profundo

El vestido burdeos de lentejuelas y escote profundo realza la estética nocturna y sofisticada de Lili Reinhart en el after party de Vanity Fair de los Premios Oscar 2022 (REUTERS/Danny Moloshok)

El enfoque en el maquillaje y el peinado definió la estética nocturna de este look para el after party de Vanity Fair de los Premios Oscar 2022. La actriz lució el cabello corto, peinado hacia atrás con efecto húmedo, y optó por labios en tono natural. El vestido, confeccionado en lentejuelas burdeos, ofreció un escote pronunciado y tirantes finos, junto a recortes geométricos en la zona del abdomen y una abertura frontal discreta en la falda.

Blazer negro oversize, camisa blanca y sandalias de tiras

El blazer negro oversize, combinado con camisa blanca y sandalias de tiras, representa la apuesta minimalista y elegante en los People’s Choice Awards 2021 (REUTERS/Mike Blake)

En la ceremonia de People’s Choice Awards 2021 en Santa Mónica eligió sandalias negras de tiras y un labial rojo intenso que aportó contraste. El atuendo se construyó en torno a una sastrería dominante: un blazer negro oversize, llevado como vestido, sobre una camisa blanca de corte clásico y corbata delgada. El peinado recogido, muy pulido, reforzó la estética elegante y minimalista.

Vestido rosa con aplicaciones florales en 3D

El vestido rosa con aplicaciones florales en 3D y cola de tul resalta la creatividad y el romanticismo en la Met Gala 2021 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La textura fue la protagonista en la alfombra beige de la Met Gala 2021. Reinhart deslumbró con un vestido corto asimétrico rosa pálido, decorado con flores en relieve de distintos tamaños y colores, que se extendían sobre una cola de tul. El escote recto y tirantes finos equilibraron la riqueza visual de la parte inferior. Sandalias plateadas de tacón fino acentuaron el contraste.

Vestido de tul con flores bordadas y mangas voluminosas

El vestido de tul beige con flores bordadas y mangas voluminosas fusiona artesanía y majestuosidad en el after party de Vanity Fair durante los Oscar 2020 (REUTERS/Danny Moloshok)

La silueta y los detalles artesanales marcaron este look de gala para el after party de Vanity Fair durante los Oscar en 2020. Reinhart apareció con un vestido largo de tul beige, cubierto de flores bordadas en tonos pastel y con mangas voluminosas. Varias zonas ofrecían un efecto translúcido, mientras la falda amplia con cola añadía majestuosidad.

Vestido blanco y negro de falda amplia

El contraste cromático del vestido blanco y negro de falda amplia se convierte en el foco visual de los Actors Guild Awards 2020 (REUTERS/Monica Almeida)

El contraste cromático fue el elemento central en el look elegido para los Actors Guild Awards 2020. Reinhart vistió un vestido largo con parte superior de terciopelo negro y escote profundo, adornado con pequeños apliques brillantes en el borde. La falda blanca, compuesta por varias capas de volantes, otorgó volumen y movimiento.

Vestido blanco con lazos negros y moño central

El vestido blanco de tul con lazos negros y moño central aporta dramatismo y un guiño lúdico en la gala de “Time 100 Next” en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

El protagonismo recayó en los adornos del vestido elegido para la gala de “Time 100 Next” en Nueva York. Eligió un vestido blanco de tul decorado con pequeños lazos negros distribuidos por toda la prenda y un gran moño central en la cintura.

Las mangas abullonadas y el escote pronunciado en “V” sumaron dramatismo. Llevó el cabello recogido en un peinado suelto con mechones laterales y aretes pequeños, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo lúdico.

Vestido rojo de tul y escote strapless

El vestido largo de tul rojo y escote strapless envuelve a Lili Reinhart en un aire vaporoso y elegante durante los Golden Globe Awards 2019 (REUTERS/Mike Blake)

Para los Golden Globe Awards 2019 eligió un vestido largo de tul rojo, con escote strapless y detalle de volantes en la parte superior. La falda amplia y la cola generosa crearon un efecto vaporoso. El cabello recogido con raya lateral y los pendientes colgantes completaron la imagen, mientras el maquillaje resaltó los labios en un tono suave.

Vestido metálico plateado y corsé bordado

El vestido metálico plateado con corsé bordado y cola asimétrica enfatiza el impacto visual y la audacia estilística en la Met Gala 2018 (AFP)

El brillo y la asimetría definieron este look para la Met Gala 2018. Reinhart optó por un vestido corto asimétrico en tela plateada de acabado metálico, con una larga cola y mangas abullonadas. El corsé estructurado, decorado con pedrería y bordados dorados, generó contraste con el resto del diseño.

Sandalias de tiras plateadas, el cabello peinado hacia atrás en un recogido despeinado y un maquillaje en tonos neutros y luminosos completaron una propuesta de gran impacto visual.