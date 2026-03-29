Qué son las amistades liminales y cómo influyen en tu vida, según expertos

Las amistades liminales, formadas fuera de la rutina, influyen positivamente en el bienestar emocional y la percepción personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amistades liminales nacen en el umbral de lo cotidiano: son vínculos breves, surgidos en escenarios ajenos a la rutina, que pueden transformar la percepción y el bienestar emocional de quienes las viven. Estos lazos, habituales durante viajes o estancias fuera del entorno cotidiano, ofrecen la posibilidad de experimentar momentos genuinos y, a menudo, inesperadamente reveladores.

A diferencia de las relaciones tradicionales, las amistades liminales emergen en contextos transitorios, como viajes, mudanzas o situaciones donde las personas se alejan de su entorno habitual. Aunque estos vínculos suelen ser de corta duración y rara vez se mantienen una vez que cada uno regresa a su rutina, su impacto puede ser profundo. Compartir una conversación significativa con un desconocido en un lugar nuevo puede generar una conexión intensa, aunque efímera, que deja una huella emocional perdurable.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology concluyó que incluso las amistades breves pueden mejorar el bienestar psicológico y la sensación de pertenencia

Qué son las amistades liminales y cómo surgen

Según la especialista en salud mental Ankita Guchait, investigadora de la Universidad de Toronto, la naturaleza temporal de estas amistades no les resta valor. Por el contrario, su carácter transitorio fomenta una apertura y una autenticidad poco frecuentes en los vínculos cotidianos.

Estudios citados por la psicóloga indican que las amistades liminales contribuyen a una mayor sensación de conexión y bienestar general, al permitir que las personas exploren nuevas perspectivas y redescubran aspectos de sí mismas fuera de su entorno habitual.

Un estudio en Frontiers in Psychology confirma que las amistades breves pueden potenciar la sensación de pertenencia y el bienestar psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espontaneidad de estos encuentros facilita que las personas adopten actitudes más abiertas y sinceras, libres de las expectativas sociales que suelen acompañar a las relaciones duraderas. El hecho de saber que el vínculo probablemente será breve permite disfrutar plenamente del momento, sin la presión de mantener contacto o proyectar una relación a futuro.

La diferencia con las relaciones tradicionales

Las amistades liminales suelen surgir en periodos alejados del ritmo cotidiano, especialmente durante viajes o estancias temporales en lugares desconocidos. En estos contextos, las personas se sienten autorizadas a mostrar facetas distintas de su personalidad, lo que favorece encuentros espontáneos y conversaciones profundas con desconocidos. El entorno novedoso actúa como catalizador para la apertura emocional y la autenticidad.

Lo que diferencia a estas amistades de las tradicionales es precisamente su transitoriedad y la ausencia de compromiso futuro. Esta temporalidad, lejos de restarles valor, permite vivir el presente con intensidad y disfrutar de una libertad emocional difícil de alcanzar en la vida diaria. La falta de expectativas y la conciencia de que el encuentro es pasajero potencian la sinceridad y la conexión genuina.

El entorno novedoso de las amistades liminales actúa como catalizador para la espontaneidad y la sinceridad entre desconocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos como Ankita Guchait subrayan que, aunque estas amistades no suelen perdurar, su importancia emocional puede ser significativa. Los estudios muestran que el intercambio con personas fuera del entorno habitual puede motivar reflexiones profundas, inspirar cambios personales y aportar aprendizajes que trascienden el breve tiempo compartido.

En ese sentido, relatar experiencias y escuchar perspectivas ajenas en un contexto neutral favorece el autoconocimiento y la empatía. Incluso sin intercambio de datos de contacto, el recuerdo de la conexión y el aprendizaje obtenido pueden acompañar a la persona mucho después de regresar a su rutina. Este tipo de vínculos, aunque efímeros, contribuyen a ampliar los horizontes emocionales y a valorar la diversidad de experiencias humanas.

Cómo aprovechar las amistades liminales

Para sacar el máximo provecho de las amistades liminales, es fundamental mantener una actitud abierta y receptiva ante la posibilidad de conocer personas nuevas.

Disfrutar del intercambio sin preocuparse por la duración del vínculo permite vivir plenamente el momento y obtener aprendizajes valiosos. Asimismo, escuchar activamente, compartir experiencias y mostrarse auténtico son claves para que estos encuentros generen un impacto positivo.

Aprovechar estas relaciones pasajeras implica mantener una actitud abierta y receptiva, disfrutando del momento y los aprendizajes emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conversación casual en un entorno desconocido puede ofrecer perspectivas renovadas y dejar una huella significativa en la vida personal. Las amistades liminales demuestran que, a veces, los encuentros más breves pueden tener efectos duraderos, enriqueciendo el bienestar emocional y personal de formas inesperadas.