Receta de panzottis de verdura, rápida y fácil

Se caracterizan por su masa fina y su variedad de rellenos, en este caso, una mezcla de verduras y ricota - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nostalgia de una mesa familiar argentina se cuela en el aroma de una olla humeante y la promesa de una pasta casera. Un plato de panzottis de verdura recién hechos tiene ese poder de reunir, de contar historias de nonas y domingos largos, donde lo simple se convierte en festivo.

Los panzottis de verdura es unplato que se disfruta sobre todo en otoño e invierno, cuando el cuerpo pide algo tibio, suave y reconfortante. Es una receta que se prepara tanto para agasajar invitados como para resolver una cena cotidiana con lo que hay en la heladera.

La clave de estos panzottis simples está en el equilibrio entre una masa fina y un relleno cremoso, elaborado con espinaca, ricota y queso rallado. La preparación no exige experiencia previa ni utensilios especiales, solo ganas de amasar y compartir. Una vez formados, se cocinan en agua hirviendo y se sirven con la salsa preferida, logrando un plato que combina tradición y sencillez en cada bocado.

Receta de panzottis de verdura

Los panzottis de verdura son una pasta rellena, similar a los ravioles pero de mayor tamaño, con una fina masa casera y un relleno cremoso de verduras (principalmente acelga o espinaca), ricotta y queso rallado. Se cocinan en agua hirviendo y se sirven con salsa a gusto.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

300 gr de harina 0000

2 huevos

1 pizca de sal

1 atado grande de acelga o espinaca

250 gr de ricotta

100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)

1 diente de ajo

1 cebolla chica

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

2 cucharadas de aceite

Agua tibia, cantidad necesaria

Cómo hacer panzottis de verdura, paso a paso

En la cocina argentina, los panzottis suelen prepararse de manera artesanal y forman parte de las pastas frescas más solicitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar bien la acelga o espinaca, cortar los tallos y hervir las hojas en agua con sal por 3 minutos. Escurrir y picar fino. En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes. Mezclar con la verdura picada. Dejar enfriar. Colocar la verdura en un bol. Sumar la ricotta, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta tener un relleno cremoso. Para la masa: formar una corona con la harina, agregar los huevos y la sal en el centro, e ir uniendo con agua tibia hasta lograr una masa lisa y suave (no pegajosa). Dejar descansar tapada 10 minutos. Estirar la masa sobre la mesada enharinada hasta 2 mm de espesor. Cortar círculos de unos 8 cm de diámetro (puede usarse un vaso o cortante). Colocar 1 cucharada de relleno en el centro de cada círculo. Humedecer los bordes con agua y cerrar formando una media luna, presionando bien para sellar. Se pueden reforzar con tenedor. Importante: asegurarse de que los bordes queden bien cerrados para que no se abran al hervir. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los panzottis en tandas. Cuando suben a la superficie, dejar 1 minuto más y retirar con espumadera. Servir con la salsa preferida. Para un sabor más argentino, una salsa fileto rápida o manteca y salvia quedan perfectas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 55 gr

Proteínas: 19 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.