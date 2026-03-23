Receta de cornalitos fritos, rápido y fácil

Los cornalitos fritos se consolidan como una tradición gastronómica en el Litoral y la Costa Atlántica de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, dorados y con ese toque a mar: así llegan los cornalitos fritos a la mesa del litoral. Hay quienes los recuerdan servidos en cucuruchos de papel en la playa y otros como infaltables en las picadas familiares del verano. El inconfundible aroma del pescado fresco y el chisporroteo del aceite caliente despiertan recuerdos de tardes interminables junto al río.

En Argentina, los cornalitos fritos son clásicos de la región costera, especialmente en el Litoral y la Costa Atlántica. Se disfrutan como entrada o aperitivo, acompañando la charla y el mate, con una cerveza bien fría o una limonada casera. Perfectos para compartir, son ese tipo de receta rápida que invita a improvisar una juntada.

Receta de cornalitos fritos

Los cornalitos fritos son pequeños pescaditos de río que se limpian y se cocinan enteros, pasados por harina y fritos en aceite bien caliente. Se obtienen así bocados crocantes por fuera y jugosos por dentro, ideales para comer con la mano.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de cornalitos frescos y limpios

150 g de harina de trigo 0000

1 limón

Sal fina, a gusto

Pimienta negra molida, a gusto

Aceite neutro (girasol o maíz) para freír, cantidad necesaria

La combinación de ingredientes simples permite preparar cornalitos fritos en casa con resultados de calidad profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cornalitos fritos, paso a paso

Lavar bien los cornalitos en agua fría y escurrirlos sobre papel absorbente. Secar cuidadosamente los pescaditos para evitar salpicaduras durante la fritura. Colocar la harina en una bolsa limpia o bowl y agregar sal y pimienta a gusto. Incorporar los cornalitos y sacudir para que se enharinen de manera pareja. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a 180 °C. Para saber si está listo, tirar un trocito de pan: debe dorarse en 30 segundos. Sacudir el exceso de harina y freír los cornalitos en tandas pequeñas. No sobrecargar la sartén para que queden bien crocantes. Cocinar entre 2 y 3 minutos por tanda, hasta que se doren. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente. Servir enseguida con gajos de limón.

Consejos técnicos:

El aceite debe estar bien caliente antes de comenzar.

Secar bien los cornalitos es clave para que no salten ni absorban aceite de más.

No amontonar los pescados en la sartén: así quedan crocantes y no se humedecen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como picada o entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir los cornalitos fritos recién hechos. Si sobra, guardar en la heladera hasta 1 día, en recipiente hermético, y recalentar en horno fuerte para devolverles crocancia. No se recomienda freezar, ya que pierden textura.