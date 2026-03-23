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Receta de cornalitos fritos, rápido y fácil

Se trata de una tradición costera en Argentina. Se preparan de manera simple y son crocantes para disfrutar en picadas familiares o en la playa, evocando recuerdos de veranos y encuentros junto al río

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Los cornalitos fritos se consolidan
Los cornalitos fritos se consolidan como una tradición gastronómica en el Litoral y la Costa Atlántica de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, dorados y con ese toque a mar: así llegan los cornalitos fritos a la mesa del litoral. Hay quienes los recuerdan servidos en cucuruchos de papel en la playa y otros como infaltables en las picadas familiares del verano. El inconfundible aroma del pescado fresco y el chisporroteo del aceite caliente despiertan recuerdos de tardes interminables junto al río.

En Argentina, los cornalitos fritos son clásicos de la región costera, especialmente en el Litoral y la Costa Atlántica. Se disfrutan como entrada o aperitivo, acompañando la charla y el mate, con una cerveza bien fría o una limonada casera. Perfectos para compartir, son ese tipo de receta rápida que invita a improvisar una juntada.

Receta de cornalitos fritos

Los cornalitos fritos son pequeños pescaditos de río que se limpian y se cocinan enteros, pasados por harina y fritos en aceite bien caliente. Se obtienen así bocados crocantes por fuera y jugosos por dentro, ideales para comer con la mano.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de cornalitos frescos y limpios
  • 150 g de harina de trigo 0000
  • 1 limón
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto
  • Aceite neutro (girasol o maíz) para freír, cantidad necesaria
La combinación de ingredientes simples
La combinación de ingredientes simples permite preparar cornalitos fritos en casa con resultados de calidad profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cornalitos fritos, paso a paso

  1. Lavar bien los cornalitos en agua fría y escurrirlos sobre papel absorbente.
  2. Secar cuidadosamente los pescaditos para evitar salpicaduras durante la fritura.
  3. Colocar la harina en una bolsa limpia o bowl y agregar sal y pimienta a gusto.
  4. Incorporar los cornalitos y sacudir para que se enharinen de manera pareja.
  5. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a 180 °C. Para saber si está listo, tirar un trocito de pan: debe dorarse en 30 segundos.
  6. Sacudir el exceso de harina y freír los cornalitos en tandas pequeñas. No sobrecargar la sartén para que queden bien crocantes.
  7. Cocinar entre 2 y 3 minutos por tanda, hasta que se doren.
  8. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
  9. Servir enseguida con gajos de limón.

Consejos técnicos:

  • El aceite debe estar bien caliente antes de comenzar.
  • Secar bien los cornalitos es clave para que no salten ni absorban aceite de más.
  • No amontonar los pescados en la sartén: así quedan crocantes y no se humedecen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como picada o entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir los cornalitos fritos recién hechos. Si sobra, guardar en la heladera hasta 1 día, en recipiente hermético, y recalentar en horno fuerte para devolverles crocancia. No se recomienda freezar, ya que pierden textura.

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