Receta de cornalitos fritos, rápido y fácil

Crujientes, dorados y con ese toque a mar: así llegan los cornalitos fritos a la mesa del litoral. Hay quienes los recuerdan servidos en cucuruchos de papel en la playa y otros como infaltables en las picadas familiares del verano. El inconfundible aroma del pescado fresco y el chisporroteo del aceite caliente despiertan recuerdos de tardes interminables junto al río.
En Argentina, los cornalitos fritos son clásicos de la región costera, especialmente en el Litoral y la Costa Atlántica. Se disfrutan como entrada o aperitivo, acompañando la charla y el mate, con una cerveza bien fría o una limonada casera. Perfectos para compartir, son ese tipo de receta rápida que invita a improvisar una juntada.
Receta de cornalitos fritos
Los cornalitos fritos son pequeños pescaditos de río que se limpian y se cocinan enteros, pasados por harina y fritos en aceite bien caliente. Se obtienen así bocados crocantes por fuera y jugosos por dentro, ideales para comer con la mano.
Tiempo de preparación
Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de cornalitos frescos y limpios
- 150 g de harina de trigo 0000
- 1 limón
- Sal fina, a gusto
- Pimienta negra molida, a gusto
- Aceite neutro (girasol o maíz) para freír, cantidad necesaria
Cómo hacer cornalitos fritos, paso a paso
- Lavar bien los cornalitos en agua fría y escurrirlos sobre papel absorbente.
- Secar cuidadosamente los pescaditos para evitar salpicaduras durante la fritura.
- Colocar la harina en una bolsa limpia o bowl y agregar sal y pimienta a gusto.
- Incorporar los cornalitos y sacudir para que se enharinen de manera pareja.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda a 180 °C. Para saber si está listo, tirar un trocito de pan: debe dorarse en 30 segundos.
- Sacudir el exceso de harina y freír los cornalitos en tandas pequeñas. No sobrecargar la sartén para que queden bien crocantes.
- Cocinar entre 2 y 3 minutos por tanda, hasta que se doren.
- Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir enseguida con gajos de limón.
Consejos técnicos:
- El aceite debe estar bien caliente antes de comenzar.
- Secar bien los cornalitos es clave para que no salten ni absorban aceite de más.
- No amontonar los pescados en la sartén: así quedan crocantes y no se humedecen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como picada o entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda consumir los cornalitos fritos recién hechos. Si sobra, guardar en la heladera hasta 1 día, en recipiente hermético, y recalentar en horno fuerte para devolverles crocancia. No se recomienda freezar, ya que pierden textura.