Leighton Meester innova con colores audaces en alfombras rojas: los looks de la actriz de “Gossip Girl”

Leighton Meester cautiva con una colección de atuendos únicos donde destacan degradados, bordados y acabados brillantes, mostrando versatilidad (REUTERS/Caroline Brehman)

Leighton Meester deslumbró en recientes eventos con una serie de estilismos que fusionaron colores y texturas de manera innovadora. Cada una de sus elecciones mostró un enfoque original para combinar tendencias, tejidos y accesorios, logrando composiciones visuales que desafiaron las fórmulas tradicionales de la moda.

La actriz, reconocida por su versatilidad, construyó con estos looks una narrativa visual donde el color, el brillo y la geometría dialogaron en perfecta armonía.

Vestido con lentejuelas y banda lima

El vestido palabra de honor con banda lima y lentejuelas plateadas y lilas destaca por su audaz contraste cromático y acabado brillante (REUTERS/Daniel Cole)

Para los Golden Globes 2026, junto a su esposo Adam Brody, lució un vestido palabra de honor que destacó por una audaz combinación cromática. La prenda unía una banda superior de color lima con una base cubierta de lentejuelas plateadas y lilas sobre tul, generando un marcado contraste entre la viveza del lima y la delicadeza de los tonos lilas.

El corte recto y el acabado brillante potenciaron la geometría simple del vestido, mientras su peinado recogido y las joyas discretas reforzaron la composición cromática bajo la luz cálida del evento.

Tul lavanda y geometría discreta

El tul lavanda con apliques geométricos y silueta recta aporta ligereza, transparencia y armonía visual en los Critics Choice Awards 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante los Critics Choice Awards 2026, posó con un vestido sin tirantes de silueta recta, confeccionado en tul lavanda decorado con pequeños apliques en patrón geométrico. El diseño dejó al descubierto hombros y brazos, acentuando la ligereza y transparencia del tul. La armonía visual se completó con pendientes y maquillaje suave en tonos a juego.

Degradado en tonos fríos y escote profundo

El degradado en negro, azul y lila con escote profundo en V y tejido satinado sorprende por su dinamismo y contraste en la premiere de “Nobody Wants This” (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA)

La actriz sorprendió en la premiere de la temporada dos de “Nobody Wants This” en 2025 con un vestido de escote pronunciado en V y tirantes anchos, donde la atención se dirigió hacia un degradado de negro, azul y lila en la falda de caída amplia. El tejido satinado realzó la transición cromática y aportó dinamismo al conjunto. El peinado pulido y los labios rojos introdujeron contraste, logrando un balance entre sobriedad y audacia cromática.

Satén crema con flores lilas y clutch dorado

El vestido de satén crema con flores lilas y violetas, cinturón fino y clutch dorado muestra sofisticación y estructura en la premiere de “Ready Or Not” (CAMERA PRESS/Lumeimages)

El satén crema fue el protagonista de un vestido de tirantes finos, adornado con un delicado estampado de flores lilas y violetas. La cintura marcada y la falda de línea A dotaron de estructura al look que usó para la premiere de “Ready Or Not” en 2019, mientras un cinturón fino y un clutch dorado estructurado aportaron un matiz de sofisticación. Las sandalias de tiras y los pendientes discretos completaron el conjunto.

Tul dorado y transparencias sutiles

El tul dorado con pollera amplia, líneas de brillo y parte superior translúcida resalta por su ligereza y reflejos metálicos en los Critics Choice Awards 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Uno de los looks más llamativos, que usó para los Critics Choice Awards 2025 incluyó un vestido de tul dorado, con pollera amplia y parte superior de efecto translúcido. El tejido vaporoso se combinó con líneas verticales de brillo, mientras los tirantes finos y el escote recto reforzaron la ligereza del diseño. Un collar rígido y la luz frontal acentuaron los reflejos metálicos.

Metálico bronce y volantes estructurados

El tejido metálico bronce con volantes estructurados, corte ajustado y accesorios neutros aporta textura y modernidad en la premiere de “Shazam!” (REUTERS/David Swanson)

El tejido metálico bronce apareció en un vestido largo de manga tres cuartos que usó la actriz para la premiere de “Shazam!” en 2023, con volados en puños y bajo. El corte ajustado y el acabado brillante generaron una textura llamativa, completada por un bolso de mano negro y sandalias claras. El peinado suelto con flequillo y el maquillaje en tonos neutros redondearon el look.

Minimalismo marrón chocolate y líneas rectas

El minimalismo marrón chocolate de líneas rectas y clutch negro define una apuesta sobria y elegante para los Premios Actors Guild 2024 (REUTERS/Mike Blake)

En una apuesta por la sobriedad para los Premios Actors Guild 2024, la actriz llevó un vestido largo de tirantes anchos en marrón chocolate, con una silueta recta y minimalista. El tejido liso y la ausencia de detalles visibles se combinaron con un clutch negro y joyería discreta. El peinado recogido con flequillo y el maquillaje natural reforzaron la sencillez del conjunto.

Lentejuelas amarillo lima y escote drapeado

El vestido cubierto de lentejuelas amarillo lima y escote drapeado logra un efecto luminoso y contrastante para los Premios Actors 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

En otra ocasión, para los Premios Actors 2025 vistió un diseño cubierto de diminutas lentejuelas en tono amarillo lima, con escote drapeado y tirantes anchos. El corte recto y la caída limpia se acompañaron de un collar rígido y pulsera plateada, mientras el fondo de flores claras generó un contraste visual con la textura brillante del vestido.

Bordados verdes y capa de gasa

El vestido strapless verde lima con bordados geométricos y capa de gasa añade originalidad y dramatismo en los Golden Globes de 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

La originalidad se evidenció en un vestido strapless en verde lima que usó para los Golden Globes de 2025, con bordados geométricos en hilo metálico y una capa de gasa que caía desde el hombro izquierdo. La silueta ajustada acentuó la figura, mientras la cola de la capa añadió dramatismo.

Rosa perlado y recorte lateral

El vestido rosa perlado con recorte lateral y falda amplia fusiona luminosidad, textura tornasolada y detalles modernos en los Premios Emmy 2025 (REUTERS/David Swanson)

Durante los Premios Emmy 2025 la actriz sorprendió con un vestido largo en tejido perlado con destellos rosa, sin mangas y con un recorte lateral a la altura de la cintura. La falda amplia y la textura tornasolada generaron un efecto de luminosidad, mientras el peinado suelto con ondas y el maquillaje en tonos cálidos acompañaron la elección cromática.