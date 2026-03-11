Tendencias

Receta de aros de cebolla con salsa picante, rápida y fácil

Listos en pocos minutos, crocantes y dorados, acompañados de una salsa cremosa que los vuelve aún más tentadores

La receta de aros de
La receta de aros de cebolla con salsa picante ofrece una opción rápida y sabrosa para compartir en reuniones o como entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, dorados y con un perfume inconfundible, los aros de cebolla recién hechos logran que cualquiera quiera meter la mano antes de que lleguen a la mesa. Esa mezcla de textura crocante por fuera y suavidad por dentro es de esas cosas que no pasan desapercibidas, menos si se acompañan con una salsa picante que despierta todos los sentidos.

En Argentina, los aros de cebolla son una de las minutas más pedidas en bares y casas de comidas rápidas. Se sirven sobre todo como picada para compartir en reuniones, acompañando una cerveza o como entrada antes de una buena hamburguesa casera. La salsa picante suma ese toque que corta la fritura y potencia el sabor.

Receta de aros de cebolla con salsa picante

Los aros de cebolla son rodajas de cebolla blanca rebozadas en una mezcla de harina y huevo, que se fríen hasta quedar crocantes. Para lograr más sabor y textura, se puede agregar pan rallado o una mezcla de harinas. Se sirven calientes y se acompañan con una salsa rápida de mayonesa, kétchup, jugo de limón y ají molido o salsas picantes caseras.

Los aros de cebolla fritos
Los aros de cebolla fritos se preparan con rodajas de cebolla blanca para un sabor suave y delicioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 12 minutos
  • Cocción: 18 minutos

Ingredientes

  • 2 cebollas grandes
  • 150 gr de harina 0000
  • 50 gr de pan rallado fino
  • 2 huevos
  • 70 cc de leche
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)

Para la salsa picante

  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de kétchup
  • 1 cucharadita de ají molido (o salsa picante a gusto)
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 pizca de pimentón ahumado
  • 1 diente de ajo finamente rallado (opcional)

Cómo hacer aros de cebolla con salsa picante, paso a paso

Una persona prepara aros de
Una persona prepara aros de cebolla caseros, cortando una cebolla en rodajas y mostrando los ingredientes esenciales como harina, huevos y leche sobre una mesa de madera en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pelar las cebollas y cortarlas en rodajas de 1 cm de grosor. Separar los aros con cuidado.
  2. Sumergir los aros de cebolla en agua bien fría durante 10 minutos para suavizar el sabor y mejorar la textura.
  3. Batir los huevos con la leche, la sal y la pimienta en un bol.
  4. Mezclar la harina con el polvo de hornear y el pan rallado en otro recipiente.
  5. Secar bien los aros de cebolla. Pasar cada aro primero por la mezcla de harina y pan rallado, luego por la mezcla de huevo, y nuevamente por la harina y pan rallado.
  6. Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola a 180 °C (debe estar bien caliente, pero sin humear).
  7. Freír los aros por tandas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados. No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura estable.
  8. Retirar y escurrir sobre papel absorbente, sin apilar para que mantengan el crocante.
  9. Para la salsa, mezclar bien la mayonesa, el kétchup, el ají molido, el jugo de limón, el pimentón y el ajo rallado. Ajustar el picante según preferencia.
  10. Servir los aros calientes, acompañados de la salsa.

Consejos técnicos:

  • El aceite debe estar bien caliente antes de freír.
  • No apilar los aros al escurrir, así mantienen el crocante.
  • El doble rebozado asegura un exterior más crocante y dorado.
  • Si se busca menos aceite, se pueden cocinar en horno fuerte o freidora de aire, pincelando con aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como picada o acompañamiento.

Cada porción de esta receta
Cada porción de esta receta aporta 250 kcal, con 13 gramos de grasa, 26 de carbohidratos y 5 de proteínas por ración (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 5 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. Para recuperar crocancia, calentar en horno fuerte durante 5 minutos antes de servir. No se recomienda freezar, ya que pierden textura.

