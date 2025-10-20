Tendencias

Salsas picantes: cinco recetas fáciles para transformar cualquier plato

Desde la cocina argentina hasta la mexicana, existen preparaciones que aportan un toque original y un perfil de sabor intenso a cada comida

Guardar
Las salsas picantes suman intensidad
Las salsas picantes suman intensidad y personalidad a cada plato, invitando a salir de la rutina con nuevos sabores en la mesa (Freepik)

Las salsas picantes tienen el poder de transformar cualquier plato al aportar un toque de intensidad y personalidad. Son ese ingrediente secreto que despierta los sentidos y desafía el paladar.

Estas preparaciones son protagonistas de celebraciones, acompañan carnes, empanadas, tacos o papas, y muestran cómo el picante puede ser sofisticado y profundamente versátil. Incorporar estas propuestas a la mesa significa sumar un toque de originalidad.

Aquí, un repaso por algunas recetas.

Receta de chimichurri picante

El chimichurri picante se prepara
El chimichurri picante se prepara con perejil fresco, ajo, ají, aceite de oliva, vinagre, orégano y un tiempo de reposo esencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa chimichurri picante es la versión más intensa del clásico argentino que acompaña asados, choripanes o incluso vegetales asados. Se trata de una mezcla de hierbas frescas, ajo, ají picante y vinagre, que se deja marinar para potenciar su sabor.

Tiempo de preparación

15 minutos de preparación, más 1 hora de reposo para intensificar el sabor.

Ingredientes

  1. ½ taza de perejil fresco picado
  2. 3 dientes de ajo picados
  3. 1 ají picante fresco (puede ser rojo o verde), picado fino
  4. ½ cucharadita de ají molido seco
  5. ½ cucharadita de orégano seco
  6. ½ taza de aceite de oliva
  7. ⅓ taza de vinagre de vino tinto
  8. Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer chimichurri picante, paso a paso

  1. Mezclar el perejil, ajo, ají fresco y ají molido en un bol.
  2. Añadir el orégano, sal y pimienta.
  3. Incorporar el vinagre y el aceite de oliva; revolver bien.
  4. Dejar reposar mínimo una hora antes de servir.

Receta de salsa criolla picante

La salsa criolla picante destaca
La salsa criolla picante destaca por la combinación de tomate, cebolla, pimiento, ají, perejil y el frescor del aceite y el vinagre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una salsa fresca tradicional que combina tomate, cebolla, ají picante y perejil, ideal para carnes y empanadas o como topping en sanguches.

Tiempo de preparación

10 minutos de preparación.

Ingredientes

  1. 1 tomate grande
  2. 1 cebolla
  3. ½ ají picante fresco
  4. ½ pimiento rojo
  5. 2 cucharadas de perejil picado
  6. 3 cucharadas de aceite
  7. 2 cucharadas de vinagre
  8. Sal y pimienta

Cómo hacer salsa criolla picante, paso a paso

  1. Picar tomate, cebolla, pimiento y ají en cubos pequeños.
  2. Mezclar con el perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre.
  3. Servir inmediatamente.

Receta de salsa roja mexicana

La salsa roja mexicana es
La salsa roja mexicana es intensa y aromática, lleva tomates perita, chiles secos, ajo, cebolla, aceite vegetal y un toque de sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intensa y llena de aroma, esta salsa acompaña tacos, carnes y quesadillas. Lleva tomates perita, ajo y chiles secos.

Tiempo de preparación

15 minutos

Ingredientes

  1. 3 tomates perita
  2. 2 chiles secos
  3. 1 diente de ajo
  4. ½ cebolla
  5. 1 cucharada de aceite vegetal
  6. Sal

Cómo hacer salsa roja picante, paso a paso

  1. Asar los tomates perita y el ajo hasta que estén dorados.
  2. Hidratar los chiles secos en agua caliente 5 minutos.
  3. Licuar los tomates perita, ajo, chiles, cebolla, aceite y sal hasta obtener una salsa.
  4. Es posible colarla para que quede más fina.

Receta de salsa harissa casera

La harissa casera mezcla ajíes
La harissa casera mezcla ajíes secos, especias tostadas, ajo y aceite de oliva logrando una pasta profunda y picante en sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa harissa combina ajíes secos rehidratados, ajo, especias tostadas y aceite de oliva, procesados hasta lograr una pasta concentrada y potente de sabor.

Tiempo de preparación

20 minutos (más 15 minutos de reposo de los ajíes secos)

Ingredientes

  1. 5 ajíes secos picantes (tipo cayena, guindilla o similar)
  2. 2 dientes de ajo
  3. 1 cucharadita de semillas de comino
  4. 1 cucharadita de semillas de cilantro
  5. 1 cucharadita de pimentón dulce
  6. 1 pizca de sal
  7. 3 cucharadas de aceite de oliva
  8. 1 cucharada de jugo de limón

Cómo hacer salsa harissa casera, paso a paso

  1. Remojar los ajíes secos en agua caliente durante 15 minutos para ablandarlos.
  2. Mientras tanto, tostar el comino y cilantro en una sartén sin aceite hasta que suelten su aroma.
  3. Escurrir los ajíes y retirarles las semillas, si preferimos menos picante.
  4. Procesar los ajíes junto con el ajo, las semillas tostadas, el pimentón, la sal y el jugo de limón hasta obtener una pasta.
  5. Incorporar el aceite de oliva mientras se sigue procesando hasta que quede una textura homogénea y untuosa.
  6. Dejar reposar la salsa 30 minutos antes de consumir para que los sabores se integren.

Receta de salsa de ají amarillo peruana

La salsa de ají amarillo
La salsa de ají amarillo peruana es cremosa, se hace con ají amarillo, queso crema, ajo, aceite y jugo de limón en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clásico de la gastronomía andina, cremosa y vibrante, acompaña ceviches, papas, carnes o arroces.

Tiempo de preparación

10 minutos

Ingredientes

  1. 2 ajíes amarillos frescos o en pasta
  2. 100 g de queso crema
  3. 1 diente de ajo
  4. 2 cucharadas de aceite
  5. Sal y jugo de ½ limón

Cómo hacer salsa de ají amarillo peruana, paso a paso

  1. Si usamos ají fresco, retirar las semillas y saltear hasta tiernizar.
  2. Licuar todos los ingredientes hasta lograr una salsa cremosa y homogénea.
  3. Rectificar sal y limón a gusto.

Temas Relacionados

RecetasSalsasPicanteÚltimas noticiasGastronomía

Últimas Noticias

Investigan el impacto de la mala calidad del sueño en adolescentes: cuáles son los riesgos para la salud

Un equipo de científicos de Estados Unidos identificó señales biológicas y alteraciones en el metabolismo y la función cerebral

Investigan el impacto de la

Descubren en Jordania un imponente complejo ceremonial con monumentos de piedra de hace 5.500 años

Un equipo de científicos halló más de 95 estructuras prehistóricas en Murayghat, durante excavaciones que revelan prácticas rituales y reuniones colectivas en una época de transformaciones sociales

Descubren en Jordania un imponente

Los síntomas del Parkinson y su impacto en la vida cotidiana: cómo es la experiencia de Michael J. Fox

La pérdida de habilidades motoras, el dolor físico y los cambios emocionales afectan la rutina del actor canadiense, quien ha mostrado los desafíos que enfrenta quien vive con esta enfermedad progresiva

Los síntomas del Parkinson y

La velocidad de la pérdida dental predice el riesgo de muerte en adultos mayores

Un estudio científico en más de 8.000 personas con un promedio de 83 años indicó que el ritmo al que disminuyen las piezas dentales puede anticipar complicaciones graves de la salud

La velocidad de la pérdida

Los 3 trucos para mejorar una salsa de tomate que quedó ácida

El uso medido de azúcar, bicarbonato de sodio o productos lácteos permite lograr una preparación apta para todos los gustos

Los 3 trucos para mejorar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pollo a la

Receta de pollo a la barbacoa, rápida y fácil

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

El dólar subió por quinto día y quedó a solo 1% del techo de las bandas cambiarias

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Córdoba: una nena de 13 años está internada tras dispararse accidentalmente en la cabeza con un rifle

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza internacional en

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

Curvas, flores y misterios: así es Lombard Street, la icónica calle de San Francisco que se convirtió en leyenda

Ecuador liberó al sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino en el mar Caribe

Brasil desafía a los ecologistas con un megaproyecto petrolero en el Amazonas

La oposición venezolana denunció la desaparición forzada del activista Yorbin García durante un acto religioso

TELESHOW
L-Gante sumó otra causa en

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina: “Cuando el corazón se rompe en silencio”

La tristeza de Larry de Clay a 7 años de la muerte de su padre: “Se te extraña mucho”

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”