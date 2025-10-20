Salsas picantes: cinco recetas fáciles para transformar cualquier plato

Las salsas picantes tienen el poder de transformar cualquier plato al aportar un toque de intensidad y personalidad. Son ese ingrediente secreto que despierta los sentidos y desafía el paladar.
Estas preparaciones son protagonistas de celebraciones, acompañan carnes, empanadas, tacos o papas, y muestran cómo el picante puede ser sofisticado y profundamente versátil. Incorporar estas propuestas a la mesa significa sumar un toque de originalidad.
Aquí, un repaso por algunas recetas.
Receta de chimichurri picante
La salsa chimichurri picante es la versión más intensa del clásico argentino que acompaña asados, choripanes o incluso vegetales asados. Se trata de una mezcla de hierbas frescas, ajo, ají picante y vinagre, que se deja marinar para potenciar su sabor.
Tiempo de preparación
15 minutos de preparación, más 1 hora de reposo para intensificar el sabor.
Ingredientes
- ½ taza de perejil fresco picado
- 3 dientes de ajo picados
- 1 ají picante fresco (puede ser rojo o verde), picado fino
- ½ cucharadita de ají molido seco
- ½ cucharadita de orégano seco
- ½ taza de aceite de oliva
- ⅓ taza de vinagre de vino tinto
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer chimichurri picante, paso a paso
- Mezclar el perejil, ajo, ají fresco y ají molido en un bol.
- Añadir el orégano, sal y pimienta.
- Incorporar el vinagre y el aceite de oliva; revolver bien.
- Dejar reposar mínimo una hora antes de servir.
Receta de salsa criolla picante
Es una salsa fresca tradicional que combina tomate, cebolla, ají picante y perejil, ideal para carnes y empanadas o como topping en sanguches.
Tiempo de preparación
10 minutos de preparación.
Ingredientes
- 1 tomate grande
- 1 cebolla
- ½ ají picante fresco
- ½ pimiento rojo
- 2 cucharadas de perejil picado
- 3 cucharadas de aceite
- 2 cucharadas de vinagre
- Sal y pimienta
Cómo hacer salsa criolla picante, paso a paso
- Picar tomate, cebolla, pimiento y ají en cubos pequeños.
- Mezclar con el perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre.
- Servir inmediatamente.
Receta de salsa roja mexicana
Intensa y llena de aroma, esta salsa acompaña tacos, carnes y quesadillas. Lleva tomates perita, ajo y chiles secos.
Tiempo de preparación
15 minutos
Ingredientes
- 3 tomates perita
- 2 chiles secos
- 1 diente de ajo
- ½ cebolla
- 1 cucharada de aceite vegetal
- Sal
Cómo hacer salsa roja picante, paso a paso
- Asar los tomates perita y el ajo hasta que estén dorados.
- Hidratar los chiles secos en agua caliente 5 minutos.
- Licuar los tomates perita, ajo, chiles, cebolla, aceite y sal hasta obtener una salsa.
- Es posible colarla para que quede más fina.
Receta de salsa harissa casera
La salsa harissa combina ajíes secos rehidratados, ajo, especias tostadas y aceite de oliva, procesados hasta lograr una pasta concentrada y potente de sabor.
Tiempo de preparación
20 minutos (más 15 minutos de reposo de los ajíes secos)
Ingredientes
- 5 ajíes secos picantes (tipo cayena, guindilla o similar)
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de semillas de comino
- 1 cucharadita de semillas de cilantro
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de sal
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
Cómo hacer salsa harissa casera, paso a paso
- Remojar los ajíes secos en agua caliente durante 15 minutos para ablandarlos.
- Mientras tanto, tostar el comino y cilantro en una sartén sin aceite hasta que suelten su aroma.
- Escurrir los ajíes y retirarles las semillas, si preferimos menos picante.
- Procesar los ajíes junto con el ajo, las semillas tostadas, el pimentón, la sal y el jugo de limón hasta obtener una pasta.
- Incorporar el aceite de oliva mientras se sigue procesando hasta que quede una textura homogénea y untuosa.
- Dejar reposar la salsa 30 minutos antes de consumir para que los sabores se integren.
Receta de salsa de ají amarillo peruana
Clásico de la gastronomía andina, cremosa y vibrante, acompaña ceviches, papas, carnes o arroces.
Tiempo de preparación
10 minutos
Ingredientes
- 2 ajíes amarillos frescos o en pasta
- 100 g de queso crema
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y jugo de ½ limón
Cómo hacer salsa de ají amarillo peruana, paso a paso
- Si usamos ají fresco, retirar las semillas y saltear hasta tiernizar.
- Licuar todos los ingredientes hasta lograr una salsa cremosa y homogénea.
- Rectificar sal y limón a gusto.